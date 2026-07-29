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«Дышать нечем»: ярославцы пожаловались на вонь в крупном районе

Куда обращаться с проблемой

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В Роспотребнадзоре рассказали, куда отправлять жалобы на вонь | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ Роспотребнадзоре рассказали, куда отправлять жалобы на вонь | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Роспотребнадзоре рассказали, куда отправлять жалобы на вонь

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Жители Фрунзенского района в Ярославле вновь пожаловались на едкий запах. К губернатору области обратилась Владислава Зверьева, которая живет недалеко от ТЦ «Фараон».

«На ночь открыли окна — дышать нечем, воздух пропитан химозным запахом, аж голова разболелась, нос как будто тоже какую-то болевую реакцию дает. Причем запах не как обычно, какой-то другой, с примесью ацетона, что ли. Можно это как-то уже прекратить, пожалуйста!?» — написала в комментариях ярославна.

27 июля проблему заметил и читатель 76.RU Марк.

«Во Фрунзенском районе еще с утра стоит какой-то запах химии», — пожаловался он.

В жилой зоне за состоянием атмосферного воздуха следит Роспотребнадзор по Ярославской области. На запрос 76.RU там ответили, что официальных жалоб им не поступало.

В ведомстве также объяснили, куда сообщать о подобных явлениях. Направить обращение можно через «Госуслуги» или оставить запрос в официальных сетях — ВКонтакте, Telegram и MAX.

«Кроме того, вы можете обратиться лично в Управление Роспотребнадзора по Ярославской области по адресу: г. Ярославль, улица Воинова, д. 1 с письменным обращением с предъявлением документа, удостоверяющего личность», — дополнили в Роспотребнадзоре.

Напомним, жители Фрунзенского района Ярославля давно жалуются на едкую вонь и смог. Для контроля за ситуацией в конце 2024 года власти даже установили на здании школы № 89 автоматический пост контроля качества воздуха. Он сразу выявил в районе превышение содержания опасных веществ. После этого губернатор Ярославской области Михаил Евраев пригрозил закрыть предприятия в регионе, которые нарушают экологическое законодательство. Было проверено несколько организаций, которые находились под подозрением. У ряда из них нашли нарушения в работе. Одной из компаний, которую жители считали источником вони, является «Регион-Склад». Она занимается пропаркой железнодорожных цистерн. В апреле 2025 года губернатор Михаил Евраев сообщил, что ОАО «РЖД» приняло решение о расторжении договора субаренды земельного участка, где расположена производственная площадка этой организации.

В 2025 году и начале 2026 года прошло 18 проверок «Регион-Склада», последние нарушения были уже только документарные.

В апреле 2026 года было возбуждено уголовное дело по статье о загрязнении атмосферы (ст. 251 УК РФ).

До сих пор власти не могут сделать однозначный вывод, действительно ли именно «Регион-Склад» является источником вони. Тем более что предприятие продолжает работать, а жалоб на вонь стало меньше.

Где в городе воняет?

Во Фрунзенском районе
В Красноперекопском районе
В Дзержинском районе
В Кировском районе
В Ленинском районе
Напишу точное место в комментариях
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Екатерина Тарыгина
корреспондент
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Комментарии
66
Гость
13 минут
В Кросноперекопскопском 2 дня Лакокраской воняло, никто что-то никуда не писал. А,что, можно сразу губернатору писать и он пря отреагирует?
Гость
17 минут
Процесс идет, суды идут, экологи копают, давайте просто немного потерпим эту бюрократию
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