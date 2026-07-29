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Город «Должен на тело наткнуться»: ярославский водолаз — о том, как ищут и достают утонувших. Видео

«Должен на тело наткнуться»: ярославский водолаз — о том, как ищут и достают утонувших. Видео

Роман Остапов поделился жуткими историями из практики

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Содержание

Ярославский водолаз рассказал, как ищут и достают со дна утонувших

Источник:

Елена Вахрушева / Городские порталы

Ярославский водолаз поделился откровениями о своей работе. Роман Остапов в профессии больше 15 лет. Он не понаслышке знает, как стихия может вмиг отнять у человека самое главное, — его жизнь.

Как ищут утонувших

Если кто-то тонет, по словам Романа, водолаз должен среагировать оперативно. Так есть шанс на спасение человека.

— Минута на получение сигнала об утонувшем, минута на надевание снаряжения и какое-то время, чтобы подъехать к месту ЧС. Если труп уже всплыл, регламента никакого нет: поступил звонок, мы подъехали на катере, вытащили багриком (речь идет о багре. — Прим. ред.) — и всё, — рассказал водолаз.

Багор (отпорный крюк) — это инструмент, который состоит из длинной рукояти (шеста) с металлическим загнутым назад крюком.

<p>Роман Остапов</p><p>Роман Остапов</p>

90% утоплений — это купание в нетрезвом виде и в неразрешенных местах. В основном достаем мужчин, женщин тонет гораздо меньше.

Роман Остапов

водолаз

Как объяснил Роман, если человек утонул совсем недавно и о нем только сообщили, то искать его придется на дне. Водолазы не плавают, они ходят и ползают по грунту.

Под водой, по словам Романа, водолазы нередко сталкиваются с нулевой видимостью. Несмотря на фонарь, ныряльщик может наткнуться на тело, например своей головой.

— В Волге, например, видимости практически ноль. Соответственно, работа осуществляется наощупь, где-то ты должен на тело наткнуться, — рассказал водолаз.

О трудностях работы водолазом

Работа спасателя такого профиля трудная. По словам Романа, в начале карьеры потребовалось время на психологическую адаптацию.

— После первых двух-трех выездов психика адаптируется, уже воспринимаешь это как работу. Больше задевает другой фактор — реакция родственников утонувших, когда достаешь тело. К этому сложно привыкнуть и подготовиться.

<p>Роман Остапов</p><p>Роман Остапов</p>

К трупам я привык. Не нервничаю, не переживаю. Приехал — достал. И максимально быстро пытаешься забыть.

Роман Остапов

водолаз

Более подробно о нюансах работы водолазов смотрите в нашем видеосюжете выше.

В большом текстовом интервью 76.RU спасатель из Ярославля с 15-летним стажем рассказал также о работе во время авиакатастрофы с командой «Локомотив». А еще поведал, что необычного он видел на дне.

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Водолаз Утонувший Река Водоем Спасатель
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Комментарии
4
Гость
13 минут
Такие материалы стоит показывать подросткам. Может, кто-то лишний раз не полезет в воду
Гость
14 минут
Спасибо Роману за откровенный рассказ. Очень непростая профессия, требующая огромной выдержки.
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Гость
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