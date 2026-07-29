«Должен на тело наткнуться»: ярославский водолаз — о том, как ищут и достают утонувших. Видео

Ярославский водолаз рассказал, как ищут и достают со дна утонувших Источник: Елена Вахрушева / Городские порталы

Ярославский водолаз поделился откровениями о своей работе. Роман Остапов в профессии больше 15 лет. Он не понаслышке знает, как стихия может вмиг отнять у человека самое главное, — его жизнь.

Как ищут утонувших

Если кто-то тонет, по словам Романа, водолаз должен среагировать оперативно. Так есть шанс на спасение человека.

— Минута на получение сигнала об утонувшем, минута на надевание снаряжения и какое-то время, чтобы подъехать к месту ЧС. Если труп уже всплыл, регламента никакого нет: поступил звонок, мы подъехали на катере, вытащили багриком (речь идет о багре. — Прим. ред.) — и всё, — рассказал водолаз.

Багор (отпорный крюк) — это инструмент, который состоит из длинной рукояти (шеста) с металлическим загнутым назад крюком.

90% утоплений — это купание в нетрезвом виде и в неразрешенных местах. В основном достаем мужчин, женщин тонет гораздо меньше. Роман Остапов водолаз

Как объяснил Роман, если человек утонул совсем недавно и о нем только сообщили, то искать его придется на дне. Водолазы не плавают, они ходят и ползают по грунту.

Под водой, по словам Романа, водолазы нередко сталкиваются с нулевой видимостью. Несмотря на фонарь, ныряльщик может наткнуться на тело, например своей головой.

— В Волге, например, видимости практически ноль. Соответственно, работа осуществляется наощупь, где-то ты должен на тело наткнуться, — рассказал водолаз.

О трудностях работы водолазом

Работа спасателя такого профиля трудная. По словам Романа, в начале карьеры потребовалось время на психологическую адаптацию.

— После первых двух-трех выездов психика адаптируется, уже воспринимаешь это как работу. Больше задевает другой фактор — реакция родственников утонувших, когда достаешь тело. К этому сложно привыкнуть и подготовиться.

К трупам я привык. Не нервничаю, не переживаю. Приехал — достал. И максимально быстро пытаешься забыть. Роман Остапов водолаз

Более подробно о нюансах работы водолазов смотрите в нашем видеосюжете выше .