Думаете, у вас железная внимательность? Этот тест на интеллект всё расставит по местам за 30 секунд

Перед вами толпа сказочных единорогов, и где‑то среди них затаились три хитрые лошади. У них, конечно же, нет рогов. Подвохов нет. Важны только ваша скорость реакции и зоркость взгляда. Поэтому у вас есть 30 секунд, чтобы выхватить из вихря грив и рогов нужную троицу.