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Развлечения Думаете, у вас железная внимательность? Этот тест на интеллект всё расставит по местам за 30 секунд

Думаете, у вас железная внимательность? Этот тест на интеллект всё расставит по местам за 30 секунд

Найдите трех лошадей среди единорогов

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Пройдите тест на деменцию | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUПройдите тест на деменцию | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Пройдите тест на деменцию

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Вы думаете, что ваша внимательность железная? Не спешите кивать — сейчас устроим экспресс‑проверку.

Перед вами толпа сказочных единорогов, и где‑то среди них затаились три хитрые лошади. У них, конечно же, нет рогов. Подвохов нет. Важны только ваша скорость реакции и зоркость взгляда. Поэтому у вас есть 30 секунд, чтобы выхватить из вихря грив и рогов нужную троицу.

На этой картинке нужно найти трех лошадей среди единорогов | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа На этой картинке нужно найти трех лошадей среди единорогов | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

На этой картинке нужно найти трех лошадей среди единорогов

Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Готовы бросить вызов своему мозгу? Тогда не теряйте ни секунды — вглядывайтесь в картинку и ищите лошадей! Пусть это будет не экзамен, а маленькая разминка для ума — и, возможно, приятный повод улыбнуться, если всё получится с первого раза.

Вот же они! Всех нашли? | Источник: Юрий Скулыбердин/ Городские медиа Вот же они! Всех нашли? | Источник: Юрий Скулыбердин/ Городские медиа

Вот же они! Всех нашли?

Источник:

Юрий Скулыбердин/ Городские медиа

Смогли найти единорогов за 30 секунд?

Нет, 30 секунд — это слишком мало времени для такого задания
Получилось найти, но за 1–3 минуты
Уф, потребовалось намного больше времени
ПО ТЕМЕ
Влада Шпак Влада Шпак
Влада Шпак
корреспондент эвергрин-редакции
Деменция Тест Проверка
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