Думаете, у вас железная внимательность? Этот тест на интеллект всё расставит по местам за 30 секунд

Вы думаете, что ваша внимательность железная? Не спешите кивать — сейчас устроим экспресс‑проверку.
Перед вами толпа сказочных единорогов, и где‑то среди них затаились три хитрые лошади. У них, конечно же, нет рогов. Подвохов нет. Важны только ваша скорость реакции и зоркость взгляда. Поэтому у вас есть 30 секунд, чтобы выхватить из вихря грив и рогов нужную троицу.
Готовы бросить вызов своему мозгу? Тогда не теряйте ни секунды — вглядывайтесь в картинку и ищите лошадей! Пусть это будет не экзамен, а маленькая разминка для ума — и, возможно, приятный повод улыбнуться, если всё получится с первого раза.
Смогли найти единорогов за 30 секунд?