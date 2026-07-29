«Странный тюлень, не любит купаться». Трогательная история Сергеевны — нерпенка, найденного на льду Байкала

Сергеевну выхаживают сотрудники центра «Нерпалэнд» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Сотрудники центра спасения байкальской нерпы «Нерпалэнд» в Бурятии уже три месяца выхаживают Сергеевну — бельком ее нашли на льду озера совсем одну. Нерпенок был истощен и не выжил бы без мамы. Наши коллеги из IRCITY.RU рассказывают и показывают, как взрослела малышка: в тексте много умилительных фото и видео.

История Сергеевны — в видео Источник: IRCITY.RU

История Сергеевны началась еще в апреле, когда ее 10-дневным бельком нашли на льду Байкала. Тогда сотрудники зоосада думали, что это мальчик, и назвали его Серегой — в честь спасшего нерпу мужчины.

«Плешивый, в клещах весь. Лапки в ссадинах, ободрал об лед. Без помощи он бы не выжил. Сейчас уже идет на поправку», — рассказывали в соцсетях центра.

Белька нашли на льду в апреле Источник: nerpaland / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Белек — это новорожденный детеныш тюленей, включая гренландского тюленя, каспийскую нерпу и байкальскую нерпу. Детеныш рождается покрытым густой белой шерстью для маскировки на льду. Белый мех держится всего первые несколько недель жизни. После линьки мех темнеет, и подросшего тюленя называют уже хохлушей или серкой. Из-за ценного меха бельки долгое время были главной мишенью браконьеров и охотников.

Малышу было всего 10 дней Источник: nerpaland / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В центре Серегу откармливали, лечили и даже выводили на улицу порыть хатки в снегу — у нерпят это врожденный рефлекс.

Рыть хатки — инстинкт нерпят Источник: nerpaland / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Спустя пару недель Сереге устроили первое купание в ванночке. Белек поначалу паниковал, но это необходимая часть подготовки к жизни в дикой среде.

«Странный тюлень, не любит купаться. Обиделся после ванны и не хотел идти есть, но голод не тетка», — рассказывали сотрудники.

Бельков нужно учить плавать Источник: nerpaland / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

И они не всегда этому рады Источник: nerpaland / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Примерно через две недели выяснилось, что нерпенок — девочка, и Серегу переименовали в Сергеевну:

«Ей всё интересно: снег, запахи, новые звуки и всё, что происходит рядом. Она растет, становится смелее и всё больше показывает свой характер».

Затем нерпенок осмелел Источник: nerpaland / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сбросив пушок, Сергеевна полюбила прогулки — но только на руках у сотрудников, сама она ходить ленилась. Спустя три недели малышка полностью привыкла к воде и перестала паниковать во время «тренировок» в ванной, после чего ее перевели в большой бассейн к другим нерпам-подросткам.

При этом Сергеевне необходимо отвыкнуть от людей — в частности от Оксаны Сенотрусовой, которая ее выхаживала. Процесс сепарации дался нерпенку тяжело: ей приходилось буквально отучаться от рук. В начале июня Сергеевну начали знакомить с другими сородичами в бассейне.

И даже начал гулять самостоятельно Источник: nerpaland / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Процесс социализации прошел хорошо: уже на второй день Сергеевна энергично играла с другими нерпами — Ласточкой и Шмельком — и очевидно кайфовала от плавания. Следующий этап — работа с инстинктами. Животным дают возможность научиться нырять с берега, прятаться в воду при опасности и ловить рыбу самостоятельно.

Сейчас Сергеевна уже играет с сородичами Источник: nerpaland / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Спустя три месяца реабилитации Сергеевна почти готова к жизни в дикой природе, но ее выпуск в Байкал нужно согласовать со службой по охране объектов животного мира. По словам Оксаны Сенотрусовой, этот процесс занимает долгое время. Пока бюрократические вопросы решаются, малышка продолжает жить в «Нерпалэнде».