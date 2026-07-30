«Мы его потеряем»: экс-мэр бьется за крепость-памятник в Ярославской области, которая никому не принадлежит

Валы в Ростове Великом Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

В 50 километрах от Ярославля уже четыре века стоит «голландская крепость». Так называют земляные валы в Ростове Великом. В далеком прошлом они служили одним из ключевых элементов обороны города от врагов, возвышаясь почти на 10 метров за стенами кремля. За четыре века земляная крепость местами осела, но былого величия не потеряла.

Сегодня по валам гуляют туристы летом, а зимой с них катаются, словно с горок, местные. Земляные возвышения считаются памятником федерального уровня, однако не все знают о его существовании.

Если здания принято реставрировать, то что делать с памятником из земли и можно ли его использовать?

Валы выстроены по форме девятиконечной звезды Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

Земляные валы в Ростове Великом — это сооружение в форме девятиконечной звезды. Они были возведены в 1632–1634 годах по указу царя Михаила Федоровича для защиты войск и населения. Строительство возглавлял голландский военный инженер Ян Корнелиус ван Роденбург, который применил передовую для того времени «староголландскую» систему укреплений. Отсюда сооружение называют «голландской крепостью». В 2032 году валам в Ростове Великом исполнится 400 лет. Как рассказал экс-мэр города Константин Шевкопляс, отсчет идет с 23 июля или с 10 июля по старому стилю. В этот день Михаил Федорович издал указ.

Культурный объект без надзора

Валы в Ростове Великом — объект культурного наследия. Да притом дважды. Они охраняются на федеральном уровне в качестве археологического достояния и памятника архитектуры.

Кадастровая стоимость участка — 58 млн 758 тысяч 216 рублей Источник: Кадастр.ру

Это значит, что за состоянием валов должны следить. Как сообщили в государственной службе охраны объектов культурного наследия, занимаются этим раз в пять лет. Последний раз обследование и фотофиксацию проводили в 2022 году. Вот только есть нюанс в том, кому принадлежит эта земляная крепость в центре Ростова Великого.

«Собственность на данный земельный участок не разграничена. Служба полагает, что бремя содержания городских валов лежит на администрации Ростовского муниципального округа», — рассказали в ведомстве.

Из-за этого с обслуживанием валов возникают трудности. Экс-мэр Ростова Великого Константин Шевкопляс в беседе с 76.RU пояснил, что в собственность валы не оформлены, в отличие от земли, на которой они стоят.

Сверху валов протоптана тропинка для прогулок Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

«Когда я был мэром, мы еще попытались оформить этот объект в городскую собственность. Потому что федерация как-то к нашим предложениям относилась прохладно, в области тоже тогда никому ничего не надо было. А я думаю, что надо памятник оформить, чтобы можно было официально выделять деньги на его благоустройство и сохранение», — рассказал Константин Шевкопляс.

Экс-мэр косит здесь траву

В 2015 году, когда Константин Шевкопляс покинул пост, мэрия подала документы на регистрацию памятника в Росреестр. Но и там получили отказ, поскольку памятник федеральный. Администрация города подала апелляцию в суд, но решение устояло.

Константин Шевкопляс возглавлял Ростов Великий с 2013 по 2015 год.

На сегодняшний момент получается, что земельный участок оформлен под город, а сама земляная крепость не оформлена. Поэтому официально выделять деньги на ее содержание ни город, ни округ не может. Отдельные участки крепости сейчас содержатся энтузиастами. Константин Шевкопляс экс-мэр Ростова Великого

Интерес к валам у Константина Шевкопляса разгорелся к 2018 году. Тогда по его инициативе была создана «Лига хранителей наследия» — некоммерческая организация, которая участвует в сохранении культурных объектов и памятников. Неравнодушные граждане, в том числе и сам экс-мэр, сами косят траву на валах, а по весне собирают в мешки мусор.

Под надзором организации находятся два бастиона у Храма Вознесения Господня. За валы у Конюшенного двора отвечает Ростовский Кремль, а участок от улицы Карла Маркса до Советской Площади взяла под крыло администрация города.

Высота валов — в среднем метров пять Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

«Я сам на себя взял эту ответственность, — говорит Константин Шевкопляс. — Лига создавалась, чтобы сохранить и популяризировать этот уникальный объект».

Я окашивал бастионы, мусор собирал. Где-то раз по восемь-десять кошу, чтобы была ровненькая травка. Константин Шевкопляс экс-мэр Ростова Великого

Помимо базового ухода, основатель лиги организует на валах различные мероприятия: например, военно-исторический фестиваль «Ростовская Фортеция» и фестиваль исторической музыки на валах. Так ростовцы пытаются привлечь внимание к древнему объекту.

«Хочется не только показать уникальность и красоту, но и сделать так, чтобы специалисты и руководители различных уровней поняли: если памятником не заниматься, мы его потеряем», — пояснил Константин Шевкопляс.

На валах проводят различные фестивали Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

Крепость уже не крепкая

На валы, по словам экс-мэра, влияет практически всё: и люди, и погодные условия, и эрозия почвы. От дождей в крепости и вовсе образовались промоины.

В советские времена валы были кошены, ухожены более-менее. Мы там на лыжах катались. А потом, когда перестройка началась, развал, они стали зарастать. Константин Шевкопляс экс-мэр Ростова Великого

Снести валы — построить бизнес

Внимание к валам возникло не так давно. За это в 2013 году пришлось побороться. Тогда общественники забили тревогу: в центре города вовремя строительства здания аптеки одним предпринимателем перекопали и валы.

Неравнодушные граждане создали онлайн-петицию, пытаясь предотвратить это.

«С середины октября [2013 года] под предлогом охранных раскопок на федеральном памятнике археологии „Культурный слой XI–XVII вв.“ идет разрушение другого федерального памятника — земляных валов XVII века, памятника не только археологии, но и истории. Закон запретил бы разрушать земляные валы, и потому разрешительные документы были испрошены и получены именно на раскопки культурного слоя. Сейчас строящаяся по заказу предпринимателя аптека грозит серьезными разрушениями части этого памятника», — указано в петиции.

Вблизи валы всё еще скрывают город Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

29 октября 2013 года на месте работ побывали и представили Минкультуры РФ. Власти решили, что стройка и правда ведется с нарушениями, ее велели приостановить.

В отношении арендатора тогда составили протоколы об административных правонарушениях, а раскопки законсервировали.

Осенью 2014 года на валах решили организовать туристический маршрут «Голландская крепость в русском городе». На эти цели выделили 200 млн рублей.

Один из бастионов рядом с храмом Вознесения Господня Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

«Уничтожается культурное наследие»

Правда, выделенные средства на судьбу валов сильно не повлияли. Ростовцы нередко жаловались на зарастание крепости, некоторые из местных активистов считают, что и массовые мероприятия здесь проводить не нужно. Мол, растопчут люди валы.

Ростовцы обращают внимание, что валы во многих местах зарастают Источник: читательница 76.RU

Да и с раскопками валов дела обстоят не слишком гладко. Из последних жалоб жильцов — ситуация 2023 года. Тогда реконструировали Рождественский монастырь на Советской площади, 14. Но вместе с обителью «поменялись» и валы.

«В ходе работ по благоустройству уничтожается культурное наследие. Археологического слоя уже мало, в нарушение закона принялись срезать крепостные валы», — забил тревогу на своей страничке во «ВКонтакте» Александр Парфенов.

Часть валов срезали при строительных работах Источник: Александр Парфёнов / Vk.com

В ГСООКН объяснили 76.RU, что проводить строительные работы вблизи объектов культурного наследия можно, но только при согласовании с ведомством и обеспечению сохранности памятников.

На валы «покушались» и в 2025 году. Тогда уже тревогу забила градозащитница Ольга Мазанова. В письме к госслужбе охраны объектов культурного наследия (ГСООКН) она отметила, что расчистка рва, который называют рекой Пигой, разрушает валы.

На этом месте велись раскопки Источник: Ольга Мазанова «Работы по расчистке производятся тяжелой техникой (экскаваторами), работают на месте рва — составной части ростовской земляной крепости», — сообщила в ведомство Ольга 27 марта 2025 года.

Оттуда ярославна получила ответ, что работы проводят с целью нормализации гидрологической ситуации и устройства дренажной системы в рамках работ по благоустройству исторического центра Ростова Великого.

«На территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях», — пояснили в ГСООКН.

Перед валами вокруг храма разместили табличку Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

Какие у властей планы на валы

Сейчас власти Ростовского округа вместе с экс-мэром Константином Шевкоплясом и неравнодушными гражданами придумывают новые идеи для сохранности валов и привлечения к ним внимания. Бывший глава города поделился с 76.RU, что нового может появиться на земляной крепости.

По его словам, нынешний глава Ростовского округа Андрей Шатский поддерживает инициативы по сохранению валов. Городские власти обсуждают идеи, что еще организовать на земляной крепости.

Вид на валы со стороны улицы Карла Маркса Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

«Мы сейчас разрабатываем 20 информационных стендов, которые будут расставлены на валах. На них будет рассказано об истории создания крепости, о каких-то определенных ее участках. На каждом информационном стенде будет создан QR-код, по которому через смартфон вы сможете перейти в программу дополненной реальности. Там будет воссоздана картина того, как здесь могло бы быть, допустим, в XVII веке», — рассказал Константин Шевкопляс.

Также рядом с валами создадут пешеходную зону. Еще из идей экс-мэра — создание макета крепости. Его Константин Шевкопляс предлагает разместить внутри одного из бастионов, чтобы с валов, словно с высоты птичьего полета, можно было бы посмотреть очертание исторического объекта.

«Проектов много разных интересных, думаем, как дальше это всё развивать. Тема такая бесконечная. Поэтому будем дальше в этом направлении работать», — подчеркнул Константин Шевкопляс.

Выйти к валам можно со стороны Комсомольского парка Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

Будут ли восстанавливать валы

Со слов Константина Шевкопляса, за 400 лет валы практически не изменились. Осели они только в некоторых местах, да и то немного. Но восстановить проблемные места хотелось бы. Для этого уже даже создавали проект, только его заморозили.

«Может быть, если будут деньги, мы всё-таки и вернемся к его реализации», — подчеркнул Константин Шевкопляс.

В 2013 году, когда голландские специалисты приехали в Ростов, они увидели и спросили: «Ребят, вы что?» И они нам рассказали, что это за валы. Я был после в Голландии, видел, как у них такие крепости содержатся. Мне просто стало завидно и обидно. Константин Шевкопляс экс-мэр Ростова Великого