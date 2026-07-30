«У нас имя отняли»: что пришлось пережить программе «Время» за 58 лет в эфире

Время идет, а Екатерина Андреева не меняется Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

«Время» (12+) — одна из немногих программ, ставших связующим звеном нескольких поколений. Ее смотрели наши прабабушки, бабушки и родители. Перед началом выпуска на экране неизменно появлялись часы, по которым вся страна сверяла время. А для детей это был четкий сигнал: пора чистить зубы и ложиться спать. Кому-то, конечно, везло больше: можно было переждать выпуск «скучных» новостей, чтобы посмотреть фильм или футбольный матч сразу после.

Раньше самым надежным способом проверить время было включить передачу с тем же названием Источник: кадр из программы «Время» (12+), ОРТ, 1996 год

Полностью погрузиться в эпоху 1990-х и 2000-х — время, когда телевизор был главным центром притяжения для всей семьи, — можно в нашем спецпроекте «Окна ТВ». «Окна ТВ» — это попытка понять, как телевидение повлияло на формирование целого поколения, почему дети 1990-х выросли такими, какими мы их знаем сегодня, и как телепередачи тех лет отражали всё то, что происходило в стране. Но прежде всего это теплый ностальгический проект, где можно на несколько минут вернуться в детство, погрузившись в приятные воспоминания.

Программа «Время» вышла в эфир 1 января 1968 года. Ее первый главный редактор — радиожурналист Юрий Летунов фактически создал канон современного информационного вещания. Именно он ввел фиксированное время выхода (21:00), добавил дикторов в кадр и разработал структуру: сначала внутренние новости, затем экономика, международные события, культура, спорт и погода.

У первых выпусков на заставке красовался циферблат обычного будильника, позже в кадре вручную крутили глобус на бархатном черном фоне. А сюита Георгия Свиридова «Время, вперед!» стала фактически гимном программы.

Вспомним, как встречали 2002 год Источник: 1tv.ru

После распада СССР программа пережила кризис. 7 октября 1991 года название «Время» исчезло из эфира, и новостные выпуски назывались «ТВ Информ», «Новости Останкино» и «ИТА Новости».

— У нас имя отняли. То есть выходила не программа «Время», а выходили просто обычные новости, тоже с ведущими, но это называлось «Новости». Потом нам имя вернули. Знаете, как мы радовались? Это было событие. Мы все очень были счастливы, что нам вернули «Время», — вспоминает Александр Оносовский, в 1990-х — корреспондент программы «Время».

Легендарное название вернулось 16 декабря 1994 года, вместе с ним — заставка и музыка Свиридова.

Живыми символами программы были ее ведущие, особенно Кирилл Клеймёнов и Екатерина Андреева.

Впервые Андреева появилась во «Времени» в 1997 году, заменяя Арину Шарапову, находившуюся в отпуске. Спустя год Андрееву назначили постоянной ведущей программы.

Арина Шарапова долгое время была лицом, которое видели первым утром и последним перед сном Источник: кадр из программы «Время» (12+), ОРТ, 1996 год

Екатерина известна своей феноменальной невозмутимостью и способностью сохранять спокойствие даже в экстремальных ситуациях. Однажды в эфире стул ведущей сломался, но она продолжила вести выпуск на согнутых ногах, не подавая виду. К 2010 году Андреева вошла в десятку самых популярных телеведущих России. Программу «Время» журналистка ведет до сих пор — уже 28 лет!

Екатерину Андрееву тяжело вывести из себя Источник: 1tv.ru

Не менее харизматичный Кирилл Клеймёнов оставался ведущим «Времени» недолго. Его карьерный рост был стремительным: меньше чем за 10 лет работы на телевидении он достиг должности директора Дирекции информационных программ и заместителя генерального директора ОРТ. Но многие его помнят именно в кресле ведущего.