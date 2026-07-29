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Еда Про этот ингредиент все забывают: малосольные огурцы по этому рецепту разлетаются за 15 минут

Про этот ингредиент все забывают: малосольные огурцы по этому рецепту разлетаются за 15 минут

Пора приготовить суперхит любого летнего стола

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Просто, быстро и вкусно! | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUПросто, быстро и вкусно! | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Просто, быстро и вкусно!

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Летний сезон в самом разгаре, а это значит, что на столах вовсю появляется свежая зелень и молодые овощи. Если традиционные салаты вам уже приелись, пора приготовить суперхит любого летнего стола — хрустящие малосольные огурцы быстрого приготовления.

Ингредиенты

  • Огурцы — 1 килограмм (выбирайте небольшие, пупырчатые и крепкие);

  • чеснок — 4–5 зубчиков (для яркого аромата);

  • соль крупная — 1 столовая ложка без горки (мелкая «Экстра» не подойдет: огурцы станут мягкими);

  • укроп — 1 большой пучок (обязательно берите вместе со стеблями);

  • секретный ингредиент — 0,5 чайной ложки сахара и щепотка молотого кориандра (именно они раскрывают вкус и сохраняют фирменный хруст).

Пошаговый рецепт

  1. Подготовка овощей. Тщательно вымойте огурцы. Срежьте кончики с двух сторон. Чтобы они просолились моментально, разрежьте каждый огурец вдоль на 2 или 4 части.

  2. Измельчение зелени. Крупно нарежьте укроп. Не выбрасывайте стебли: в них содержится самый сок и аромат. Чеснок раздавите плоской стороной ножа и мелко порубите.

  3. Сборка в пакете. Возьмите плотный полиэтиленовый пакет (лучше два, чтобы избежать протекания). Сложите туда огурцы, засыпьте соль, сахар, кориандр, чеснок и укроп.

  4. Магия перемешивания. Завяжите пакет, оставив внутри немного воздуха. Тщательно и интенсивно потрясите его в руках около 1–2 минут. Все ингредиенты должны равномерно распределиться.

  5. Финальный штрих. Оставьте пакет при комнатной температуре на 15 минут. Если любите более холодную закуску, уберите на полчаса в холодильник.

Огурцы дадут собственный сок, смешаются с чесночным ароматом и останутся невероятно хрустящими. Такая закуска идеально подойдет к молодой отварной картошечке со сливочным маслом или к мясу на мангале. Приятного аппетита!

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Александра Балаба
Старший корреспондент
Огурцы Закуска Еда
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