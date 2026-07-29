Про этот ингредиент все забывают: малосольные огурцы по этому рецепту разлетаются за 15 минут

Летний сезон в самом разгаре, а это значит, что на столах вовсю появляется свежая зелень и молодые овощи. Если традиционные салаты вам уже приелись, пора приготовить суперхит любого летнего стола — хрустящие малосольные огурцы быстрого приготовления.
Ингредиенты
Огурцы — 1 килограмм (выбирайте небольшие, пупырчатые и крепкие);
чеснок — 4–5 зубчиков (для яркого аромата);
соль крупная — 1 столовая ложка без горки (мелкая «Экстра» не подойдет: огурцы станут мягкими);
укроп — 1 большой пучок (обязательно берите вместе со стеблями);
секретный ингредиент — 0,5 чайной ложки сахара и щепотка молотого кориандра (именно они раскрывают вкус и сохраняют фирменный хруст).
Пошаговый рецепт
Подготовка овощей. Тщательно вымойте огурцы. Срежьте кончики с двух сторон. Чтобы они просолились моментально, разрежьте каждый огурец вдоль на 2 или 4 части.
Измельчение зелени. Крупно нарежьте укроп. Не выбрасывайте стебли: в них содержится самый сок и аромат. Чеснок раздавите плоской стороной ножа и мелко порубите.
Сборка в пакете. Возьмите плотный полиэтиленовый пакет (лучше два, чтобы избежать протекания). Сложите туда огурцы, засыпьте соль, сахар, кориандр, чеснок и укроп.
Магия перемешивания. Завяжите пакет, оставив внутри немного воздуха. Тщательно и интенсивно потрясите его в руках около 1–2 минут. Все ингредиенты должны равномерно распределиться.
Финальный штрих. Оставьте пакет при комнатной температуре на 15 минут. Если любите более холодную закуску, уберите на полчаса в холодильник.
Огурцы дадут собственный сок, смешаются с чесночным ароматом и останутся невероятно хрустящими. Такая закуска идеально подойдет к молодой отварной картошечке со сливочным маслом или к мясу на мангале. Приятного аппетита!