Про этот ингредиент все забывают: малосольные огурцы по этому рецепту разлетаются за 15 минут

Подготовка овощей. Тщательно вымойте огурцы. Срежьте кончики с двух сторон. Чтобы они просолились моментально, разрежьте каждый огурец вдоль на 2 или 4 части.

Измельчение зелени. Крупно нарежьте укроп. Не выбрасывайте стебли: в них содержится самый сок и аромат. Чеснок раздавите плоской стороной ножа и мелко порубите.

Сборка в пакете. Возьмите плотный полиэтиленовый пакет (лучше два, чтобы избежать протекания). Сложите туда огурцы, засыпьте соль, сахар, кориандр, чеснок и укроп.

Магия перемешивания. Завяжите пакет, оставив внутри немного воздуха. Тщательно и интенсивно потрясите его в руках около 1–2 минут. Все ингредиенты должны равномерно распределиться.