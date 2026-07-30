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Экономика Карту гарантированно заблокируют за три действия: что проверяют банки и как избежать проблем

Карту гарантированно заблокируют за три действия: что проверяют банки и как избежать проблем

Рассказываем о главных сигналах для финансовых организаций

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Банки следят за поведением клиента | Источник: Дарья Селенская / Городские порталыБанки следят за поведением клиента | Источник: Дарья Селенская / Городские порталы

Банки следят за поведением клиента

Источник:
Дарья Селенская / Городские порталы

Банки могут заблокировать карту, если заметят подозрительные операции. О том, по каким маркерам системы выявляют необычную активность, рассказал член московского отделения «Опоры России» по финансово-правовой безопасности Сергей Елин.

Кредитные организации обязаны выявлять подозрительные операции в рамках закона о противодействии легализации доходов. По словам Елина, система внутреннего аудита фиксирует нарушения по трем ключевым признакам.

Первый — необычно крупные поступления. Если на карту, куда обычно приходит зарплата в 100 тысяч рублей, вдруг зачисляют сумму в несколько раз больше, система воспринимает это как сигнал о возможной легализации теневых доходов.

Второй — резкое изменение в географии операций. Если клиент начинает переводить деньги в государства с повышенным уровнем риска или оплачивать товары в нехарактерных часовых поясах, это почти всегда инициирует проверку.

Третий — попытки скрыть крупные суммы через дробление. Многие ошибочно считают, что если разбить один большой платеж на множество мелких, система этого не заметит, добавил Елин. Однако алгоритмы легко распознают такие схемы.

В случае блокировки эксперт советует сразу связаться с банком и не игнорировать его запросы. Чем быстрее клиент ответит, тем выше шанс, что вопрос решат дистанционно. Потребуются документы — налоговые декларации, договоры, расписки. Большинство банков уже могут проводить идентификацию удаленно по биометрии, указал член московского отделения «Опоры России» в разговоре с «Прайм».

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Блокировка Банковская карта Операция Перевод
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