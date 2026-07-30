Карту гарантированно заблокируют за три действия: что проверяют банки и как избежать проблем

Банки следят за поведением клиента Источник: Дарья Селенская / Городские порталы

Банки могут заблокировать карту, если заметят подозрительные операции. О том, по каким маркерам системы выявляют необычную активность, рассказал член московского отделения «Опоры России» по финансово-правовой безопасности Сергей Елин.

Кредитные организации обязаны выявлять подозрительные операции в рамках закона о противодействии легализации доходов. По словам Елина, система внутреннего аудита фиксирует нарушения по трем ключевым признакам.

Первый — необычно крупные поступления. Если на карту, куда обычно приходит зарплата в 100 тысяч рублей, вдруг зачисляют сумму в несколько раз больше, система воспринимает это как сигнал о возможной легализации теневых доходов.

Второй — резкое изменение в географии операций. Если клиент начинает переводить деньги в государства с повышенным уровнем риска или оплачивать товары в нехарактерных часовых поясах, это почти всегда инициирует проверку.

Третий — попытки скрыть крупные суммы через дробление. Многие ошибочно считают, что если разбить один большой платеж на множество мелких, система этого не заметит, добавил Елин. Однако алгоритмы легко распознают такие схемы.