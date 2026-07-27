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Город Покупателю вернут деньги: в Ярославле подешевели историческая мельница и купеческий дом XX века

Покупателю вернут деньги: в Ярославле подешевели историческая мельница и купеческий дом XX века

Показываем, как они выглядят

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В Ярославе продают мукомольную мельницу и купеческий дом, располагавшиеся на берегу Волги | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославе продают мукомольную мельницу и купеческий дом, располагавшиеся на берегу Волги | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославе продают мукомольную мельницу и купеческий дом, располагавшиеся на берегу Волги

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле снова выставили на продажу два исторических памятника на улице Смолякова, 23а в Заволжском районе. Объекты культурного наследия «Здание мукомольной мельницы А. А. Галкина — И. В. Вахрамеева, 1905–1906 гг., 1915–1916 гг.» и «Дом жилой вологодского купца А. А. Галкина» уже неоднократно предлагали для продажи. Однако желающих не нашлось.

В 2025 году за старинную мельницу общей площадью 2,4 тысячи кв. метров на берегу Волги просили 42,9 миллионов, в апреле 2026-го — 21,4 миллиона. В этот раз цену скинули в четыре раза — до 5,3 миллионов рублей. И это не удивительно, состояние здания оценивают как неудовлетворительное. Тем не менее, желающего приобрести памятник архитектуры не должно это смущать.

«Покупатель обязан не предъявлять претензии по физическому состоянию имущества», — указано в проектной документации.

По информации Министерства имущественных отношений, мельница, возведенная в 1906 году, до революции принадлежала двум купцам: сначала вологодскому — Александру Алексеевичу Галкину, а затем архангельскому — Ивану Васильевичу Вахрамееву. В XX веке предприятие работало без остановок, исправно снабжая ярославцев мукой даже в самые сложные периоды. Производство здесь прекратилось только в начале 2000-х годов.

Мельницу выставляли на торги неоднократно | Источник: Гис Торги / torgi.gov.ruМельницу выставляли на торги неоднократно | Источник: Гис Торги / torgi.gov.ru
Здание имеет шесть этажей, одно его общее состояние&nbsp;— неудовлетворительное | Источник: Гис Торги / torgi.gov.ruЗдание имеет шесть этажей, одно его общее состояние&nbsp;— неудовлетворительное | Источник: Гис Торги / torgi.gov.ru

Рядом с мельницей разместился не менее значимый исторически «Дом купца Галкина» площадью 430 кв. метров. Его оценили в 1,3 миллиона рублей, в 2025-ом цена составляла 11 миллионов.

Заявку на аукцион по обоим объектам культурного наследия можно подать до 28 августа. Если найдутся желающие приобрести какое-либо из зданий, то торги пройдут 3 сентября.

«Покупатели смогут вернуть почти все средства от покупки. Новому собственнику будут перечислены средства в размере стоимости восстановительных работ, но не более суммы, полученной в результате торгов», — отметили в министерстве имущественных отношений.

В советский период особняк купца Галкина использовался как административное здание мукомольного завода.

Дом купца Галкина стоит рядом с мельницей | Источник: Гис Торги / torgi.gov.ruДом купца Галкина стоит рядом с мельницей | Источник: Гис Торги / torgi.gov.ru
Двухэтажная постройка выполнена в стиле эклектики | Источник: Гис Торги / torgi.gov.ruДвухэтажная постройка выполнена в стиле эклектики | Источник: Гис Торги / torgi.gov.ru

Застройка территории у Волги

Напомним, оба здания построены в 1905–1906 годах. Мукомольная мельница Галкина-Вахрамеева — памятник промышленной архитектуры. Дом жилой вологодского купца Александра Галкина — редкий для Ярославля образец жилого дома, оформленного в эклектичной манере с использованием вологодской деревянной резьбы. Сейчас оба здания признаны объектами культурного наследия муниципального значения.

До революции в советские годы на площадке, где стоят памятники, производили муку. Мельница использовалась для промышленных нужд, а в домик купца имел административное назначение. Работа здесь прекратилась только в начале XXI века.

В 2022 году местные жители волновались, что территория у Волги приходит в запустение. В 2020 году «Ярославский мукомольный завод № 2» был ответчиком в судебном процессе о судьбе домов-памятников, расположенных на участке. Помимо бывшей мельницы, там расположен дом вологодского купца А. Галкина.

Старинная мельница был изъята у собственника по решению суда в 2023 году. Раньше здание принадлежало «Ярославскому мукомольному заводу № 2».

АО «Ярославский мукомольный завод № 2» было образовано в феврале 1993 года. Организация зарегистрирована на улице Смолякова, 23а — по тому же адресу, где расположена бывшая мельница. С 2023 года генеральным директором компании является Дмитрий Таров.

Сам Мукомольный завод № 2 занимается производством муки и зерновых культур. В конце 2025 года выручка компании составила 354 тысячи при чистом убытке в 900 тысяч рублей.

Еще в 2019 году территорию у Волги хотели обновить и застроить жильем. Мы показывали эскизы проектов развития участка. Дома-памятники планировали использовать как административные здания для оказания услуг. Однако строительство так и не началось.

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Торги Мельница Купеческий дом Аукцион Объект культурного наследия
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Комментарии
13
Гость
1 минута
Вот отличный шанс коммерсам показать, как они любят родной регион. Берите, вкладывайтесь, восстанавливайте
Гость
3 минуты
Прекрасные комментарии. Ушлые евраевские ребятишки изымают земли сельхозназначения (используемые не по назначению), но почему то только в одном районе- Некрасовском. Никого почему то не интересует, к примеру земли с/х назначения (используемые не по назначению) в Даниловский районе, али Любимском. Почему так?
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Гость
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