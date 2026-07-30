«Может привести к росту стоимости товаров»: вернутся ли россияне в торговые центры после атак на склады маркетплейса

Вице-президент «Союза торговых центров» Павел Люлин объяснил, при каком условии покупатели уйдут с маркетплейсов обратно в ТЦ Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

После серии атак БПЛА на склады Wildberries в разных регионах России у части покупателей возникли задержки с доставкой заказов. За последние недели под удар попало несколько логистических объектов — в подмосковной Электростали, Краснодаре, Тамбовской и Воронежской областях. А накануне был эвакуирован логистический центр маркетплейса под Рязанью.

Может ли кризис крупнейшего онлайн-ритейлера заставить россиян вернуться к привычному шопингу в ТЦ и магазинах? MSK1.RU разбирался вместе с вице-президентом «Союза торговых центров» Павлом Люлиным.

«Это прямые убытки для бизнеса»

Эксперт отмечает, что пожары на складах сказались не только на мелких селлерах, но и на крупных компаниях, которые представлены как в онлайне, так и в офлайне.

«Сейчас часть товаров уничтожена или потеряна — это прямые убытки для бизнеса. Учитывая, что маркетплейсы работают как массовый и низкомаржинальный канал продаж, речь идет о больших объемах товаров и значительных суммах», — объяснил эксперт.

Низкомаржинальный канал продаж — это способ продажи товаров, при котором у бизнеса остается небольшая прибыль с каждой продажи после вычета всех расходов. Ставка делается не на разницу между затратами и ценой готового продукта, а на большое количество его покупок.

По его словам, у крупных компаний больше ресурсов, чтобы справиться с последствиями, но потери они всё равно несут существенные. Кроме того, часть предпринимателей хранила на складах продукцию и для своих офлайн-магазинов, поэтому в некоторых категориях товаров может возникнуть дефицит.

Вернутся ли покупатели в офлайн-магазины

Рассчитывать, что перебои в работе маркетплейсов заставят россиян массово вернуться в торговые центры, пока не стоит. По мнению Павла Люлина, онлайн-покупки уже стали привычной частью потребительского поведения, а маркетплейсы заняли свою нишу благодаря удобству и ценам.

«Это могут быть какие-то частные случаи, но, скорее всего, небольшие. Привычка уже выработана. Если не будет паралича всей системы логистики маркетплейсов, я думаю, что изменений в потребительском поведении не произойдет», — отметил эксперт.

По его словам, маркетплейсы для многих покупателей стали отдельным каналом покупок, который сложно заменить только походами в магазины.

Маркетплейсы — это всего лишь еще один канал, но он имеет свои преимущества: цена, удобство. Для того, чтобы человек вернулся в офлайн, нужны более серьезные изменения. Павел Люлин вице-президент «Союза торговых центров»

«Может привести к росту стоимости товаров»

По данным Павла Люлина, пока торговые центры не фиксируют заметного роста посещаемости на фоне проблем с маркетплейсами.

«Есть данные прошлой недели — они показывают стабилизацию. До этого трафик менялся очень быстро: то вверх, то вниз. Не думаю, что ситуация сильно изменится», — добавил он.

Эксперт уверен: ситуация может повлиять на рынок только в случае, если маркетплейсы столкнутся с дополнительными расходами и будут вынуждены повышать цены для покупателей.

«Если маркетплейсы начнут нести дополнительные издержки — например, на восстановление складов или компенсацию потерь, — то они будут вынуждены перекладывать эти расходы на продавцов. Это может привести к росту стоимости товаров. И только в этом случае возможны более серьезные изменения», — заключил Люлин.

Тем временем в пресс-службе Wildberries (RWB) сообщили, что начали переводить компенсации продавцам за поврежденные товары.

«Более 88 тыс. селлеров начали получать первые компенсации от Wildberries за поврежденные товары, которые были на атакованных складах, — рассказали в компании. — Первые выплаты получили продавцы даже с самыми минимальными остатками товаров — так компания оказала поддержку максимально широкому кругу пострадавших предпринимателей уже на первом этапе. Выплаты будут идти несколькими траншами».

Сумма выплат, как следует из сообщения, была рассчитана исходя из остатков товара и его стоимости — так, как если бы он был продан селлером.