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Бизнес Эксперт «Может привести к росту стоимости товаров»: вернутся ли россияне в торговые центры после атак на склады маркетплейса

«Может привести к росту стоимости товаров»: вернутся ли россияне в торговые центры после атак на склады маркетплейса

Некоторые заметили, что доставка заказов стала задерживаться

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Вице-президент «Союза торговых центров» Павел Люлин объяснил, при каком условии покупатели уйдут с маркетплейсов обратно в ТЦ | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUВице-президент «Союза торговых центров» Павел Люлин объяснил, при каком условии покупатели уйдут с маркетплейсов обратно в ТЦ | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Вице-президент «Союза торговых центров» Павел Люлин объяснил, при каком условии покупатели уйдут с маркетплейсов обратно в ТЦ

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

После серии атак БПЛА на склады Wildberries в разных регионах России у части покупателей возникли задержки с доставкой заказов. За последние недели под удар попало несколько логистических объектов — в подмосковной Электростали, Краснодаре, Тамбовской и Воронежской областях. А накануне был эвакуирован логистический центр маркетплейса под Рязанью.

Может ли кризис крупнейшего онлайн-ритейлера заставить россиян вернуться к привычному шопингу в ТЦ и магазинах? MSK1.RU разбирался вместе с вице-президентом «Союза торговых центров» Павлом Люлиным.

«Это прямые убытки для бизнеса»

Эксперт отмечает, что пожары на складах сказались не только на мелких селлерах, но и на крупных компаниях, которые представлены как в онлайне, так и в офлайне.

«Сейчас часть товаров уничтожена или потеряна — это прямые убытки для бизнеса. Учитывая, что маркетплейсы работают как массовый и низкомаржинальный канал продаж, речь идет о больших объемах товаров и значительных суммах», — объяснил эксперт.

Низкомаржинальный канал продаж — это способ продажи товаров, при котором у бизнеса остается небольшая прибыль с каждой продажи после вычета всех расходов. Ставка делается не на разницу между затратами и ценой готового продукта, а на большое количество его покупок.

По его словам, у крупных компаний больше ресурсов, чтобы справиться с последствиями, но потери они всё равно несут существенные. Кроме того, часть предпринимателей хранила на складах продукцию и для своих офлайн-магазинов, поэтому в некоторых категориях товаров может возникнуть дефицит.

Вернутся ли покупатели в офлайн-магазины

Рассчитывать, что перебои в работе маркетплейсов заставят россиян массово вернуться в торговые центры, пока не стоит. По мнению Павла Люлина, онлайн-покупки уже стали привычной частью потребительского поведения, а маркетплейсы заняли свою нишу благодаря удобству и ценам.

«Это могут быть какие-то частные случаи, но, скорее всего, небольшие. Привычка уже выработана. Если не будет паралича всей системы логистики маркетплейсов, я думаю, что изменений в потребительском поведении не произойдет», — отметил эксперт.

По его словам, маркетплейсы для многих покупателей стали отдельным каналом покупок, который сложно заменить только походами в магазины.

<p>Павел Люлин</p><p>Павел Люлин</p>

Маркетплейсы — это всего лишь еще один канал, но он имеет свои преимущества: цена, удобство. Для того, чтобы человек вернулся в офлайн, нужны более серьезные изменения.

Павел Люлин

вице-президент «Союза торговых центров»

«Может привести к росту стоимости товаров»

По данным Павла Люлина, пока торговые центры не фиксируют заметного роста посещаемости на фоне проблем с маркетплейсами.

«Есть данные прошлой недели — они показывают стабилизацию. До этого трафик менялся очень быстро: то вверх, то вниз. Не думаю, что ситуация сильно изменится», — добавил он.

Эксперт уверен: ситуация может повлиять на рынок только в случае, если маркетплейсы столкнутся с дополнительными расходами и будут вынуждены повышать цены для покупателей.

«Если маркетплейсы начнут нести дополнительные издержки — например, на восстановление складов или компенсацию потерь, — то они будут вынуждены перекладывать эти расходы на продавцов. Это может привести к росту стоимости товаров. И только в этом случае возможны более серьезные изменения», — заключил Люлин.

Тем временем в пресс-службе Wildberries (RWB) сообщили, что начали переводить компенсации продавцам за поврежденные товары.

«Более 88 тыс. селлеров начали получать первые компенсации от Wildberries за поврежденные товары, которые были на атакованных складах, — рассказали в компании. — Первые выплаты получили продавцы даже с самыми минимальными остатками товаров — так компания оказала поддержку максимально широкому кругу пострадавших предпринимателей уже на первом этапе. Выплаты будут идти несколькими траншами».

Сумма выплат, как следует из сообщения, была рассчитана исходя из остатков товара и его стоимости — так, как если бы он был продан селлером.

Ранее юрист давал рекомендации, что делать продавцам, чей товар сгорел после атаки БПЛА на склады маркетплейса.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Торговый центр Маркетплейс Вайлдберрис
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Комментарии
5
Гость
37 минут
У меня вообще ничего не задержалось, часть заказов даже раньше приехало. Может отгружались не оттуда, сейчас не видно
Гость
38 минут
Я нет, не вернусь. Бываю в тц нечасто. В основном бытовую технику и электронику только покупаю. Все остальное на вб или озон.
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Гость
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