Появился альтернативный источник бензина: из чего его хотят делать. Новости 29 июля

Разработчики занимаются улучшением технологии переработки для компонентов топлива Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 29 июля.

У самолета Новосибирск — Краснодар в воздухе загорелся двигатель

У самолета, следовавшего из Новосибирска в Краснодар, в полете загорелся двигатель. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном СУТ СК России.

«По предварительным данным, 29 июля 2026 года у воздушного судна, следовавшего по маршруту Новосибирск — Краснодар, в полете произошло возгорание двигателя, вследствие чего экипажем было принято решение о возврате самолета в аэропорт вылета», — говорится в сообщении ведомства.

Возгорание удалось потушить силами экипажа, посадка прошла в штатном режиме. На борту находились 160 пассажиров и 6 членов экипажа, никто не пострадал.

Школьную программу изменят с нового учебного года

В новом учебном году первый урок 1 сентября во всех школах проведут в формате «Разговоров о важном». Кроме того, для учеников 10–11-х классов обновят программы по пяти предметам, сообщили в Минпросвещения.

Первый учебный день посвятят единству народов России и сохранению исторической памяти. Также в программу войдут патриотическое воспитание и укрепление традиционных ценностей.

Для старшеклассников обновят программы по физике, химии, биологии, математике и информатике — они начнут действовать с 1 сентября 2027 года, рассказал РИА Новости эксперт Минпросвещения Максим Костенко. Содержание предметов привели в соответствие с достижениями науки и усилили практическую составляющую.

«В рамках стандарта среднего общего образования актуализированы программы по физике, химии, биологии, математике и информатике», — сказал Костенко.

В России ужесточили правила для такси и готовят льготные тарифы для семей

В России ужесточили требования к такси и расширили список разрешенных для работы моделей. Кроме того, власти планируют сделать поездки для семей с детьми доступнее.

Одно из ключевых изменений — расширение перечня автомобилей, которые могут работать в такси. В Минпромторге сообщили, что в него добавят модели Jetour Dashing, Tenet T4L, Tenet T8, Tenet A8, Omoda C7, Jeland J6, производство которых локализовано в России. Ранее в перечне находились 30 моделей марок Lada, Sollers, Evolute, Voyah, «Москвич», UMO, Haval, Tenet и других. Федеральный закон о локализации такси вступил в силу 1 марта 2026 года, а актуализированный список опубликуют на сайте Минпромторга.

Помимо требований к моделям, с 1 июля в России заработал новый ГОСТ, который ужесточает внешний вид такси. На крышу теперь должны устанавливать оранжевый опознавательный фонарь с желтой подсветкой. Госномер машины обязан дублироваться на дверях справа и слева крупным черным шрифтом, чтобы его могли прочитать люди с нарушениями зрения.

Параллельно с ужесточением правил власти работают над доступностью поездок для семей с детьми. Минтранс готовит поправки в закон о такси, которые предусматривают особенности формирования тарифов для пассажиров с детьми, сообщили РИА Новости в ведомстве. Законопроект сейчас согласовывают с заинтересованными органами власти.

ФСБ предъявила Павлу Дурову обвинение в содействии терроризму

Сооснователю Telegram Павлу Дурову предъявили обвинение по статье о содействии террористической деятельности. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, уточнив, что он объявлен в международный розыск.

«Руководителю администрации Telegram П. Дурову предъявлено обвинение в рамках расследуемого уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России, он объявляется в международный розыск», — отметили в ЦОС.

Поводом послужил отказ администрации мессенджера удалить каналы, чаты и боты, которые, по данным ведомства, украинские спецслужбы и экстремистские организации использовали для координации диверсий и массовых убийств. Эти действия, по версии следствия, привели к многочисленным жертвам и многомиллиардному ущербу.

Статья о содействии терроризму предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, заявил адвокат Владимир Жеребенков. При этом Франция не может выдать Дурова России, поскольку закон запрещает экстрадицию своих граждан, пояснил французский адвокат Филипп де Вель. Основатель Telegram имеет российское и французское гражданство, а также паспорта ОАЭ и Сент-Китс и Невис.

Тем временем в Госдуме рекомендовали воздержаться от финансовых операций в Telegram до официальных разъяснений властей. Для рядовых пользователей, которые не участвуют в противоправных действиях, прямой угрозы пока нет, однако ситуация может измениться, если мессенджер признают экстремистским сообществом.

Российские гимнасты снова могут выступать в Европе с флагом и гимном

Европейский гимнастический союз разрешил российским спортсменам участвовать в турнирах под государственным флагом и с гимном. Такое решение приняли на внеочередной Генеральной ассамблее European Gymnastics 28 июля.

«28 июля внеочередная Генеральная ассамблея European Gymnastics ратифицировала участие российских спортсменов в европейских соревнованиях с национальной символикой. Общим правилом для соревнований под эгидой European Gymnastics становится участие российских спортсменов под государственным флагом и с гимном», — сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России.

На соревнованиях, согласованных до 28 июля, символику будут скрывать только в том случае, если на территории принимающей страны официально запрещены флаг и гимн России. На турниры, утвержденные после этой даты, ограничения не распространяются.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев назвал решение важным сигналом. По его словам, европейское спортивное сообщество выступает за полноценное возвращение российских спортсменов.

Рособоронэкспорт начал продвижение новой ракеты на мировой рынок

Рособоронэкспорт начал продвигать на зарубежные рынки новейшую авиационную ракету класса «воздух — воздух» РВВ-СДМ. Она предназначена для поражения самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотников.

«Рособоронэкспорт начинает продвижение на зарубежные рынки новой авиационной ракеты класса „воздух — воздух“ РВВ-СДМ разработки и производства АО „Корпорация Тактическое ракетное вооружение“», — информировали в пресс-службе компании.

Ракета создана для вооружения экспортных истребителей пятого поколения Су-57Э производства Объединенной авиастроительной корпорации. Она также может применяться на других российских самолетах после доработки и интегрироваться в комплекс вооружения иностранных машин. РВВ-СДМ способна работать в любое время суток и в условиях радиоэлектронного противодействия.

Доходы бюджета от повышения налогов выросли на сотни миллиардов

Изменения в Налоговом кодексе по НДС принесли бюджету 426 миллиардов рублей за первое полугодие 2026 года, сообщили в ФНС. Это стало результатом повышения ставки с 20 до 22%.

«Изменения в Налоговый кодекс в части увеличения ставки по НДС с 20 до 22% принесли в бюджет за шесть месяцев 2026 года 426 млрд рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, налогоплательщики на упрощенной системе налогообложения (УСН) с доходом от 20 до 60 миллионов рублей уже перечислили 108 миллиардов рублей. С доходом от 60 до 450 миллионов рублей в бюджет поступило еще 415 миллиардов рублей.

По данным ФНС, за полгода выросли поступления по страховым взносам и НДФЛ. Рост составил 13% по каждому направлению.

Путин назначил врио главы Удмуртии

Президент России Владимир Путин назначил Ольгу Абрамову временно исполняющей обязанности главы Удмуртской Республики. Предыдущий руководитель региона Александр Бречалов ушел в отставку по собственному желанию.

«Назначить Абрамову Ольгу Викторовну временно исполняющей обязанности главы Удмуртской Республики», — говорится в указе президента.

Абрамова работала министром сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии, затем занимала пост зампреда правительства региона. В 2024 году она стала советником главы Минсельхоза России. Путин отметил ее большой опыт и пожелал удачи.

Грозит новая эпидемия ВИЧ

Финансирование программ по ВИЧ в мире упало до минимального уровня за последние 20 лет — на 18%, до 7,3 миллиардов долларов. В бедных странах до 90% профилактических программ зависели от внешней помощи, и их сокращение может привести к новой эпидемии, говорится в докладе UNAIDS.

Международная помощь на цели развития в 2025 году сократилась на 23%, и финансирование закупки презервативов и работы с группами риска в некоторых странах упало на 50–85%. Это создает серьезные риски.

В России, по словам эпидемиолога Геннадия Онищенко, опасности возникновения эпидемии ВИЧ нет. Средства на лечение предусмотрены в бюджете, а производство препаратов налажено. При этом он назвал небезосновательным прогноз ООН и подчеркнул, что более богатые страны должны выделять деньги на лечение ВИЧ в странах третьего мира, где нет ни бюджета, ни достойной медицины, пишет ТАСС.

Огромный огненный шар заметили в небе над Новой Зеландией

Огненный метеор заметили в небе жители Новой Зеландией. Как передает телеканал 1news, объект пролетел над южной частью Северного острова. Всё произошло поздно вечером 28 июля.

«Ночь была совершенно ясной, а в следующую секунду по небу пронесся огромный огненный шар. Я была очень напугана», — приводит слова одной из очевидцев 1news.

Женщина добавила, что свечение объекта «залило небо», а летел он с «легким шипением». Другие местные жители в соцсетях поделились, что услышали взрыв, когда огненный шар появился в небе. Представитель Fireballs Aotearoa Стив Вин-Харрис рассказал телеканалу, что собранные с камер записи пока анализируются. Только после этого станет понятно, как низко опустился объект и где он мог приземлиться.

Источник: 1news

Российские ученые создали технологию переработки пластика в бензин

Специалисты Томского политехнического университета разработали двухступенчатую технологию, позволяющую превращать полипропилен в компоненты автомобильного топлива. Об этом сообщает онлайн-журнал «Энергия+».

Сначала пластик подвергают пиролизу — нагреву без доступа кислорода, получая бензиновую фракцию. Затем ее обрабатывают водородом, превращая в стабильные углеводороды, пригодные для использования в обычных двигателях. Испытания показали, что полученное топливо соответствует госстандартам.