«Сначала — вены на ногах, потом — инсульт»: сосудистый хирург объяснил, чем варикоз опасен для сердца

Варикоз влияет не только на внешний вид ног, но и на здоровье всех сосудов Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Варикоз — это не локальная проблема ног, а маркер системного поражения сосудов, рассказал UFA1.RU сосудистый хирург Роман Рисберг. Мы попросили доктора подробно объяснить, как возникает это заболевание и к чему оно может привести. Публикуем его рекомендации в авторской колонке. Далее — от первого лица.

«Варикоз — это только вершина айсберга»

«У меня просто варикоз» — эта фраза чаще всего становится началом большой ошибки. В ряде случаев всё развивается по одному сценарию: сначала возникают тяжесть в ногах и появляются выступающие вены, через несколько лет — давление и одышка, а затем — инфаркт или инсульт.

Рисберг Роман Юрьевич — сердечно-сосудистый хирург, интервенционный кардиолог. Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах. Доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной и сердечно-сосудистой хирургии. Руководитель Центра сердца и сосудов.



Автор 65 научных публикаций, 25 патентов на изобретения, соавтор 8 монографий. Специализируется на лечении ишемической болезни сердца, выполнении коронарных вмешательств и разборе клинически сложных случаев.



Эксперт в области второго мнения в кардиологии — оценки ранее принятых лечебных решений, выбора оптимальной тактики (медикаментозная терапия, стентирование, хирургия) и повышения точности клинических решений у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Риск сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с варикозом выше до 3–4 раз, повышается вероятность инсульта и инфаркта, чаще развиваются атеросклероз и нарушения ритма. Проще говоря, если страдают вены, то с высокой вероятностью страдают и артерии.

Организм — это единая система, сосуды в ней работают как одна сеть. Повреждение эндотелия (внутреннего слоя сосудов) запускает и варикоз, и атеросклероз, возникает хроническое воспаление, при этом сосуды стареют быстрее, нарушается кровоток, повышается риск тромбозов — запускается цепная реакция от ног к сердцу.

Самая частая ошибка пациентов — игнорирование. Появились сосудистые «звездочки», начали выпирать вены, появилась тяжесть, человек откладывает визит к врачу на годы, проходит 3–5 лет, и он впервые попадает к врачу уже с жалобами на сердце. В моей практике реальных примеров хватает.

Пациентка 42 лет жаловалась только на варикоз — отеки и усталость в ногах. К врачу не обращалась несколько лет. При обследовании выявился выраженный атеросклероз, высокое давление и признаки ишемической болезни сердца. То есть варикоз оказался первым сигналом, который был проигнорирован.

Сегодня мы всё чаще видим пациентов, у которых варикоз — это только вершина айсберга.

За ним стоят системные сосудистые изменения. Если вовремя не провести полноценное обследование, можно пропустить начало серьезных заболеваний. Обследование нужно пройти срочно, если у вас:

варикоз и повышенное давление;

варикоз и лишний вес;

варикоз и одышка;

варикоз и боли в груди;

варикоз и наследственность по инфарктам;

и особенно — если варикоз прогрессирует.

Главная ошибка — лечить только вены. В большинстве случаев тяжелые осложнения можно предотвратить, но только если начать действовать на раннем этапе. Правильный подход:

УЗИ вен и артерий;

оценка сердечно-сосудистого риска;

проверка холестерина;

контроль давления;

консультация специалиста.

Варикоз — это не про внешний вид, это про риски, и чем раньше вы их увидите,

тем выше шанс, что всё закончится только венами, а не кардиологией.