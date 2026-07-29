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Здоровье «Сначала — вены на ногах, потом — инсульт»: сосудистый хирург объяснил, чем варикоз опасен для сердца

«Сначала — вены на ногах, потом — инсульт»: сосудистый хирург объяснил, чем варикоз опасен для сердца

Простыми словами и с примерами

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Варикоз влияет не только на внешний вид ног, но и на здоровье всех сосудов | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RUВарикоз влияет не только на внешний вид ног, но и на здоровье всех сосудов | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Варикоз влияет не только на внешний вид ног, но и на здоровье всех сосудов

Источник:
Дмитрий Емельянов / E1.RU

Варикоз — это не локальная проблема ног, а маркер системного поражения сосудов, рассказал UFA1.RU сосудистый хирург Роман Рисберг. Мы попросили доктора подробно объяснить, как возникает это заболевание и к чему оно может привести. Публикуем его рекомендации в авторской колонке. Далее — от первого лица.

«Варикоз — это только вершина айсберга»

«У меня просто варикоз» — эта фраза чаще всего становится началом большой ошибки. В ряде случаев всё развивается по одному сценарию: сначала возникают тяжесть в ногах и появляются выступающие вены, через несколько лет — давление и одышка, а затем — инфаркт или инсульт.

Рисберг Роман Юрьевич — сердечно-сосудистый хирург, интервенционный кардиолог. Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах. Доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной и сердечно-сосудистой хирургии. Руководитель Центра сердца и сосудов.

Автор 65 научных публикаций, 25 патентов на изобретения, соавтор 8 монографий. Специализируется на лечении ишемической болезни сердца, выполнении коронарных вмешательств и разборе клинически сложных случаев.

Эксперт в области второго мнения в кардиологии — оценки ранее принятых лечебных решений, выбора оптимальной тактики (медикаментозная терапия, стентирование, хирургия) и повышения точности клинических решений у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Риск сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с варикозом выше до 3–4 раз, повышается вероятность инсульта и инфаркта, чаще развиваются атеросклероз и нарушения ритма. Проще говоря, если страдают вены, то с высокой вероятностью страдают и артерии.

Организм — это единая система, сосуды в ней работают как одна сеть. Повреждение эндотелия (внутреннего слоя сосудов) запускает и варикоз, и атеросклероз, возникает хроническое воспаление, при этом сосуды стареют быстрее, нарушается кровоток, повышается риск тромбозов — запускается цепная реакция от ног к сердцу.

Самая частая ошибка пациентов — игнорирование. Появились сосудистые «звездочки», начали выпирать вены, появилась тяжесть, человек откладывает визит к врачу на годы, проходит 3–5 лет, и он впервые попадает к врачу уже с жалобами на сердце. В моей практике реальных примеров хватает.

Пациентка 42 лет жаловалась только на варикоз — отеки и усталость в ногах. К врачу не обращалась несколько лет. При обследовании выявился выраженный атеросклероз, высокое давление и признаки ишемической болезни сердца. То есть варикоз оказался первым сигналом, который был проигнорирован.

Сегодня мы всё чаще видим пациентов, у которых варикоз — это только вершина айсберга.
За ним стоят системные сосудистые изменения. Если вовремя не провести полноценное обследование, можно пропустить начало серьезных заболеваний. Обследование нужно пройти срочно, если у вас:

  • варикоз и повышенное давление;

  • варикоз и лишний вес;

  • варикоз и одышка;

  • варикоз и боли в груди;

  • варикоз и наследственность по инфарктам;

  • и особенно — если варикоз прогрессирует.

Главная ошибка — лечить только вены. В большинстве случаев тяжелые осложнения можно предотвратить, но только если начать действовать на раннем этапе. Правильный подход:

  • УЗИ вен и артерий;

  • оценка сердечно-сосудистого риска;

  • проверка холестерина;

  • контроль давления;

  • консультация специалиста.

Варикоз — это не про внешний вид, это про риски, и чем раньше вы их увидите,
тем выше шанс, что всё закончится только венами, а не кардиологией.

Еще советуем изучить смертельно опасные риски аритмии и «немного» повышенного давления. Ранее кардиохирург подробно разбирал, как проявляется инсульт. Кроме того, вы можете пройти опросник, который поможет вовремя распознать симптомы, требующие операции на сердце.

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Антон Селиверстов
Журналист UFA1.RU
Сосудистая хирургия Варикоз
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