«Сначала — вены на ногах, потом — инсульт»: сосудистый хирург объяснил, чем варикоз опасен для сердца

Варикоз — это не локальная проблема ног, а маркер системного поражения сосудов, рассказал UFA1.RU сосудистый хирург Роман Рисберг. Мы попросили доктора подробно объяснить, как возникает это заболевание и к чему оно может привести. Публикуем его рекомендации в авторской колонке. Далее — от первого лица.
«Варикоз — это только вершина айсберга»
«У меня просто варикоз» — эта фраза чаще всего становится началом большой ошибки. В ряде случаев всё развивается по одному сценарию: сначала возникают тяжесть в ногах и появляются выступающие вены, через несколько лет — давление и одышка, а затем — инфаркт или инсульт.
Рисберг Роман Юрьевич — сердечно-сосудистый хирург, интервенционный кардиолог. Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах. Доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной и сердечно-сосудистой хирургии. Руководитель Центра сердца и сосудов.
Автор 65 научных публикаций, 25 патентов на изобретения, соавтор 8 монографий. Специализируется на лечении ишемической болезни сердца, выполнении коронарных вмешательств и разборе клинически сложных случаев.
Эксперт в области второго мнения в кардиологии — оценки ранее принятых лечебных решений, выбора оптимальной тактики (медикаментозная терапия, стентирование, хирургия) и повышения точности клинических решений у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Риск сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с варикозом выше до 3–4 раз, повышается вероятность инсульта и инфаркта, чаще развиваются атеросклероз и нарушения ритма. Проще говоря, если страдают вены, то с высокой вероятностью страдают и артерии.
Организм — это единая система, сосуды в ней работают как одна сеть. Повреждение эндотелия (внутреннего слоя сосудов) запускает и варикоз, и атеросклероз, возникает хроническое воспаление, при этом сосуды стареют быстрее, нарушается кровоток, повышается риск тромбозов — запускается цепная реакция от ног к сердцу.
Самая частая ошибка пациентов — игнорирование. Появились сосудистые «звездочки», начали выпирать вены, появилась тяжесть, человек откладывает визит к врачу на годы, проходит 3–5 лет, и он впервые попадает к врачу уже с жалобами на сердце. В моей практике реальных примеров хватает.
Пациентка 42 лет жаловалась только на варикоз — отеки и усталость в ногах. К врачу не обращалась несколько лет. При обследовании выявился выраженный атеросклероз, высокое давление и признаки ишемической болезни сердца. То есть варикоз оказался первым сигналом, который был проигнорирован.
Сегодня мы всё чаще видим пациентов, у которых варикоз — это только вершина айсберга.
За ним стоят системные сосудистые изменения. Если вовремя не провести полноценное обследование, можно пропустить начало серьезных заболеваний. Обследование нужно пройти срочно, если у вас:
варикоз и повышенное давление;
варикоз и лишний вес;
варикоз и одышка;
варикоз и боли в груди;
варикоз и наследственность по инфарктам;
и особенно — если варикоз прогрессирует.
Главная ошибка — лечить только вены. В большинстве случаев тяжелые осложнения можно предотвратить, но только если начать действовать на раннем этапе. Правильный подход:
УЗИ вен и артерий;
оценка сердечно-сосудистого риска;
проверка холестерина;
контроль давления;
консультация специалиста.
Варикоз — это не про внешний вид, это про риски, и чем раньше вы их увидите,
тем выше шанс, что всё закончится только венами, а не кардиологией.
Еще советуем изучить смертельно опасные риски аритмии и «немного» повышенного давления. Ранее кардиохирург подробно разбирал, как проявляется инсульт. Кроме того, вы можете пройти опросник, который поможет вовремя распознать симптомы, требующие операции на сердце.