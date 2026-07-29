НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+23°C

Сейчас в Ярославле
Погода+23°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +25

1 м/c,

ю-з.

 748мм 73%
Подробнее
4 Пробки
USD 78,70
EUR 89,63
Оспаривала штрафы за парковку
Как накажут ярославского живодера
Здесь был Пушкин
Нагрянет гроза
Двор в обломках БПЛА
Афиша на последнюю неделю июля
Город У нас на районе Фоторепортаж Главное — не словить меланхолию: гуляем по району высоток, застрявшему в прошлом — фото

Главное — не словить меланхолию: гуляем по району высоток, застрявшему в прошлом — фото

В фоторепортаже улицы Калинина и Суздальская в Ярославле

138
Серое небо создает в спальном районе особое настроение | Источник: Александр Куренной / 76.RUСерое небо создает в спальном районе особое настроение | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Серое небо создает в спальном районе особое настроение

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Улицы Калинина и Суздальская — не туристический Ярославль и не место, куда обычно отправляются за эффектными кадрами. Но именно здесь, в неспешном ритме спального района, можно почувствовать особую атмосферу повседневной городской жизни. Многоэтажки советской постройки, широкие дворы в зелени — те самые, в которых, кажется, выросло большинство из нас.

В пасмурную погоду серые фасады почти сливаются с небом. Гуляя здесь, легко поймать ноты меланхолии.

Большой панельный дом на улице Суздальской с фасадом, отличающимся от привычной для района серой гаммы | Источник: Александр Куренной / 76.RUБольшой панельный дом на улице Суздальской с фасадом, отличающимся от привычной для района серой гаммы | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Большой панельный дом на улице Суздальской с фасадом, отличающимся от привычной для района серой гаммы

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Дома складываются в единый городской пазл | Источник: Александр Куренной / 76.RUДома складываются в единый городской пазл | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Дома складываются в единый городской пазл

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

И только стиль ларька выдает время на этом кадре | Источник: Александр Куренной / 76.RUИ только стиль ларька выдает время на этом кадре | Источник: Александр Куренной / 76.RU

И только стиль ларька выдает время на этом кадре

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Кругом стены из серого кирпича | Источник: Александр Куренной / 76.RUКругом стены из серого кирпича | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Кругом стены из серого кирпича

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Баскетбольная площадка в одном из дворов района | Источник: Александр Куренной / 76.RUБаскетбольная площадка в одном из дворов района | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Баскетбольная площадка в одном из дворов района

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Большая зеленая зона между дворами | Источник: Александр Куренной / 76.RUБольшая зеленая зона между дворами | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Большая зеленая зона между дворами

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Время словно не имеет власти над советской застройкой | Источник: Александр Куренной / 76.RUВремя словно не имеет власти над советской застройкой | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Время словно не имеет власти над советской застройкой

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Птицы кружат между домами на фоне серых фасадов | Источник: Александр Куренной / 76.RUПтицы кружат между домами на фоне серых фасадов | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Птицы кружат между домами на фоне серых фасадов

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Эффектные четкие линии советской архитектуры подчеркивают масштаб застройки и ее сдержанную, немного суровую эстетику | Источник: Александр Куренной / 76.RUЭффектные четкие линии советской архитектуры подчеркивают масштаб застройки и ее сдержанную, немного суровую эстетику | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Эффектные четкие линии советской архитектуры подчеркивают масштаб застройки и ее сдержанную, немного суровую эстетику

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Год постройки выложен из кирпича прямо на фасаде дома | Источник: Александр Куренной / 76.RUГод постройки выложен из кирпича прямо на фасаде дома | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Год постройки выложен из кирпича прямо на фасаде дома

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Яркие цвета металлических пластин балконов разбавляют серые тона окружающей застройки | Источник: Александр Куренной / 76.RUЯркие цвета металлических пластин балконов разбавляют серые тона окружающей застройки | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Яркие цвета металлических пластин балконов разбавляют серые тона окружающей застройки

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Новая детская площадка освежает вид хмурых многоэтажек | Источник: Александр Куренной / 76.RUНовая детская площадка освежает вид хмурых многоэтажек | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Новая детская площадка освежает вид хмурых многоэтажек

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Дома словно связаны сетью проводов | Источник: Александр Куренной / 76.RUДома словно связаны сетью проводов | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Дома словно связаны сетью проводов

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Краснокирпичные высотки отличаются стилистикой от хмурых серых сородичей | Источник: Александр Куренной / 76.RUКраснокирпичные высотки отличаются стилистикой от хмурых серых сородичей | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Краснокирпичные высотки отличаются стилистикой от хмурых серых сородичей

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Кот наблюдает за происходящим с балкона одного из домов | Источник: Александр Куренной / 76.RUКот наблюдает за происходящим с балкона одного из домов | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Кот наблюдает за происходящим с балкона одного из домов

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Здание, в котором находятся магазины и аптеки, заметно выделяется среди окружающей застройки: его сглаженные углы и необычная форма фасада контрастируют со строгой геометрией соседних домов | Источник: Александр Куренной / 76.RUЗдание, в котором находятся магазины и аптеки, заметно выделяется среди окружающей застройки: его сглаженные углы и необычная форма фасада контрастируют со строгой геометрией соседних домов | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Здание, в котором находятся магазины и аптеки, заметно выделяется среди окружающей застройки: его сглаженные углы и необычная форма фасада контрастируют со строгой геометрией соседних домов

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Грузовой вагон стоит в одном из дворов на улице Калинина | Источник: Александр Куренной / 76.RUГрузовой вагон стоит в одном из дворов на улице Калинина | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Грузовой вагон стоит в одном из дворов на улице Калинина

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Типичная строгая советская архитектура с четкой геометрией линий и сдержанным обликом фасадов | Источник: Александр Куренной / 76.RUТипичная строгая советская архитектура с четкой геометрией линий и сдержанным обликом фасадов | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Типичная строгая советская архитектура с четкой геометрией линий и сдержанным обликом фасадов

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Пушистый житель района охотно позирует на камеру | Источник: Александр Куренной / 76.RUПушистый житель района охотно позирует на камеру | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Пушистый житель района охотно позирует на камеру

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Импровизированная лавочка, сделанная из примотанных друг к другу стульев | Источник: Александр Куренной / 76.RUИмпровизированная лавочка, сделанная из примотанных друг к другу стульев | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Импровизированная лавочка, сделанная из примотанных друг к другу стульев

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Под окнами разбили цветник, аккуратно отделив его от тротуара небольшим ограждением | Источник: Александр Куренной / 76.RUПод окнами разбили цветник, аккуратно отделив его от тротуара небольшим ограждением | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Под окнами разбили цветник, аккуратно отделив его от тротуара небольшим ограждением

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Широкие дворы иногда уступают часть своей территории, как на этом фото: дом возвели на земле между советскими многоэтажками | Источник: Александр Куренной / 76.RUШирокие дворы иногда уступают часть своей территории, как на этом фото: дом возвели на земле между советскими многоэтажками | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Широкие дворы иногда уступают часть своей территории, как на этом фото: дом возвели на земле между советскими многоэтажками

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

ПО ТЕМЕ
Александр КуреннойАлександр Куренной
Александр Куренной
фотограф
Панелька Спальный район Ярославль Высотные здания
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
12
Гость
5 минут
Все-таки некоторые жители украшают свои балконы цветами) И котейки, конечно, красавчики просто
Гость
6 минут
А что не выложили выбитые окна в нескольких домах 27 июля? Самый что ни на есть современный вайб, который вы тут плохо искали!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Сливочное пиво разочаровало»: туристы заплатили 60 тысяч, чтобы целый день гулять по парку Юрского периода и Хогвартсу
Яна Шаламова
Мнение
«Был только 100-й по 349 рублей». Как семья педагогов сэкономила на билетах и рванула в Крым на машине
Анна Скакунова
Мнение
«Поступила жалоба — значит, врач виноват»: кардиохирург с 20-летним стажем разнес идею властей увольнять медиков за хамство
Роман Рисберг
Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах.
Мнение
«Когда звучали сирены, большинство сладко дремало на лежаках»: туристка — об отдыхе на Черном море, дороге и заправках
Нонна Оганесян
Мнение
Квартиры дорожают, но дешевеют: почему рынок недвижимости сейчас такой странный
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Рекомендуем