Главное — не словить меланхолию: гуляем по району высоток, застрявшему в прошлом — фото

Улицы Калинина и Суздальская — не туристический Ярославль и не место, куда обычно отправляются за эффектными кадрами. Но именно здесь, в неспешном ритме спального района, можно почувствовать особую атмосферу повседневной городской жизни. Многоэтажки советской постройки, широкие дворы в зелени — те самые, в которых, кажется, выросло большинство из нас.