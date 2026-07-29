Главное — не словить меланхолию: гуляем по району высоток, застрявшему в прошлом — фото

Серое небо создает в спальном районе особое настроение
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Александр Куренной / 76.RU
Улицы Калинина и Суздальская — не туристический Ярославль и не место, куда обычно отправляются за эффектными кадрами. Но именно здесь, в неспешном ритме спального района, можно почувствовать особую атмосферу повседневной городской жизни. Многоэтажки советской постройки, широкие дворы в зелени — те самые, в которых, кажется, выросло большинство из нас.
В пасмурную погоду серые фасады почти сливаются с небом. Гуляя здесь, легко поймать ноты меланхолии.
Большой панельный дом на улице Суздальской с фасадом, отличающимся от привычной для района серой гаммы
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Дома складываются в единый городской пазл
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
И только стиль ларька выдает время на этом кадре
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Кругом стены из серого кирпича
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Баскетбольная площадка в одном из дворов района
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Большая зеленая зона между дворами
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Время словно не имеет власти над советской застройкой
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Птицы кружат между домами на фоне серых фасадов
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Эффектные четкие линии советской архитектуры подчеркивают масштаб застройки и ее сдержанную, немного суровую эстетику
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Год постройки выложен из кирпича прямо на фасаде дома
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Яркие цвета металлических пластин балконов разбавляют серые тона окружающей застройки
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Новая детская площадка освежает вид хмурых многоэтажек
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Дома словно связаны сетью проводов
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Краснокирпичные высотки отличаются стилистикой от хмурых серых сородичей
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Кот наблюдает за происходящим с балкона одного из домов
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Здание, в котором находятся магазины и аптеки, заметно выделяется среди окружающей застройки: его сглаженные углы и необычная форма фасада контрастируют со строгой геометрией соседних домов
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Грузовой вагон стоит в одном из дворов на улице Калинина
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Типичная строгая советская архитектура с четкой геометрией линий и сдержанным обликом фасадов
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Пушистый житель района охотно позирует на камеру
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Импровизированная лавочка, сделанная из примотанных друг к другу стульев
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Под окнами разбили цветник, аккуратно отделив его от тротуара небольшим ограждением
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Широкие дворы иногда уступают часть своей территории, как на этом фото: дом возвели на земле между советскими многоэтажками
Источник:
Александр Куренной / 76.RU