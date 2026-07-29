«Он предал ребенка»: заключенная родила в колонии и не отдала сына на волю — ее печальная видеоистория

Валентина забеременела во время следствия Источник: редакция NGS42.RU

Валентину на восемь лет отправили в ИК-35 в Мариинске за распространение наркотиков. Вместе с ней срок за желание быстро заработать на закладках отбывает ее маленький сын Мирон. Мальчик родился за высоким забором с колючкой и никогда не видел воли. Первые свои годы он проживает в доме ребенка при колонии — подобных, где мама-осужденная и малыш могут быть вместе, всего 11 по всей России.

История этой маленькой несвободной семьи похожа на печальный сценарий русской мелодрамы — настолько много в ней тоски и неожиданных поворотов. Как женщина оказалась в колонии вместе с дитем, почему его не отдает на свободу и где отец Мирона, смотрите в ролике выше.

До заключения Валентина перебивалась заработками: то кассир, то оператор на почте, то официант. К моменту, как женщина дошла до профессии закладчицы, она была в разводе. В браке родился и остался с ней сын-школьник, но и мысли о нем не остановили перед совершением роковой ошибки.

Теперь женщина может лишь мечтать о походах на родительские собрания, о праздновании дня рождения ребенка и обычных прогулках по улицам маленького Мариинска. Женщине предстоит отсидеть немаленький срок, вместе с ней — второму сыну, родившемуся уже под следствием.