НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

облачно, дождь

ощущается как +18

4 м/c,

вос.

 748мм 88%
Подробнее
1 Пробки
USD 79,36
EUR 90,21
Суд из-за дома с атлантами
Воняет в крупном районе
Здесь был Пушкин
Поезд сбил насмерть парня
Осталась без вещей в Турции
Оспаривала штрафы за парковку
Как накажут ярославского живодера
Афиша на последнюю неделю июля
Семья Эксклюзив «Он предал ребенка»: заключенная родила в колонии и не отдала сына на волю — ее печальная видеоистория

«Он предал ребенка»: заключенная родила в колонии и не отдала сына на волю — ее печальная видеоистория

Отец мальчика, по словам Валентины, перестал отвечать на звонки

143

Валентина забеременела во время следствия

Источник:

редакция NGS42.RU

Валентину на восемь лет отправили в ИК-35 в Мариинске за распространение наркотиков. Вместе с ней срок за желание быстро заработать на закладках отбывает ее маленький сын Мирон. Мальчик родился за высоким забором с колючкой и никогда не видел воли. Первые свои годы он проживает в доме ребенка при колонии — подобных, где мама-осужденная и малыш могут быть вместе, всего 11 по всей России.

История этой маленькой несвободной семьи похожа на печальный сценарий русской мелодрамы — настолько много в ней тоски и неожиданных поворотов. Как женщина оказалась в колонии вместе с дитем, почему его не отдает на свободу и где отец Мирона, смотрите в ролике выше.

До заключения Валентина перебивалась заработками: то кассир, то оператор на почте, то официант. К моменту, как женщина дошла до профессии закладчицы, она была в разводе. В браке родился и остался с ней сын-школьник, но и мысли о нем не остановили перед совершением роковой ошибки.

Теперь женщина может лишь мечтать о походах на родительские собрания, о праздновании дня рождения ребенка и обычных прогулках по улицам маленького Мариинска. Женщине предстоит отсидеть немаленький срок, вместе с ней — второму сыну, родившемуся уже под следствием.

В доме ребенка, видясь с мамой, Мирон сможет пробыть до четырех лет, дальше ему придется выйти за пределы колонии — в мир, который он никогда не видел. К тому моменту Валентина еще не освободится, а значит, и второго ребенка будут воспитывать родные.

ПО ТЕМЕ
Лера ГородецкаяЛера Городецкая
Лера Городецкая
Заместитель редактора NGS42.RU
Видео Колония Дом ребенка История Сын
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Море и горы за 70 тысяч рублей. Туристка рассказала о плюсах и минусах отдыха в Абхазии и что стало для нее настоящим кошмаром
Ксения
Мнение
«Сливочное пиво разочаровало»: туристы заплатили 60 тысяч, чтобы целый день гулять по парку Юрского периода и Хогвартсу
Яна Шаламова
Мнение
«Части черепа просто не было»: студентка рассказала, как вернулась к жизни после ДТП, комы и трепанации
Алиса Алехина
Мнение
«Поступила жалоба — значит, врач виноват»: кардиохирург с 20-летним стажем разнес идею властей увольнять медиков за хамство
Роман Рисберг
Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах.
Мнение
«Деды-соперники бесповоротно прекрасны»: почему фильм «На деревню дедушке 2» — это милота на один раз
Надежда Губарь
Рекомендуем