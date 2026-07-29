«Непьющие» дышат на ладан: в Ярославле оштрафовали собственника дома с атлантами

Суд оштрафовал собственника дома с атлантами в Ярославле Источник: Артем Бауман / 76.RU

Суд оштрафовал собственника дома с атлантами на проспекте Октября, 38 в Ярославле. Разбирательство проходило из-за нарушения требований законодательства об охране объектов культурного наследия

Дело об административном правонарушении было возбуждено в отношении ООО «Момо Групп», которая владеет историческим зданием с июля 2023 года.

«Согласно публикациям в СМИ, в конце марта 2026 года на территорию объекта культурного наследия был открыт свободный доступ третьим лицам. Государственная служба охраны объектов культурного наследия Ярославской области объявила предостережение собственнику объекта. Однако меры по ограничению доступа третьих лиц приняты не были, проведенная проверка подтвердила факт свободного доступа на территорию памятника истории и культуры», — рассказали в Ярославском областном суде.

Ленинский районный суд признал ООО «Момо Групп» виновным в нарушении требований законодательства об охране объектов культурного наследия и назначил штраф в 100 тысяч рублей. Постановление пока не вступило в законную силу.

«Дом Дунаева» на свои средства построил купец Иван Николаевич Дунаев на территории принадлежавшей ему табачной фабрики. Во времена СССР в здании открыли центр развития творчества детей и юношества. После этого продолжительное время объект пустовал.

Состояние «Дома Дунаева» в центре Ярославля, действительно, удручает. Здание превращается в обветшалое и разрушающееся. Особняк 1886 года постройки является объектом культурного наследия. Главное украшение и деталь дома — четверо атлантов, рушатся на глазах.

Собственник «Момо Групп» хотел провести реставрацию и оборудовать в здании гостиницу. Губернатор Михаил Евраев рассказывал, что несмотря на подготовленный и согласованный проект, владельцы особняка не привели его в порядок вовремя. Поэтому власти подавали иск об изъятии дома Дунаева у собственника.

В 2022 году здание продали за 48 миллионов рублей предприятию «Ленинский рынок». Затем дом перешел в собственность компании «Момо Групп». Новые владельцы рассказывали, что хотят открыть в здании отель.

Для этого предусмотрели перепланировку первого и второго этажей, обустройство третьего мансардного этажа. По проекту планировалось восстановить ранее утраченный купол на крыше. Также предлагалось перекрасить фасад дома из голубого в бежевый цвет, а скульптуры атлантов вместо белых сделать темными.