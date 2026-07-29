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Происшествия «Должна была быть свадьба»: в Ярославской области поезд насмерть сбил 27-летнего парня

«Должна была быть свадьба»: в Ярославской области поезд насмерть сбил 27-летнего парня

Что известно о трагедии

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В Ярославской области поезд сбил 27-летнего парня | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области поезд сбил 27-летнего парня | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области поезд сбил 27-летнего парня

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области грузовой поезд насмерть сбил 27-летнего парня. Трагедия произошла около 8 часов утра 28 июля в районе железнодорожной станции Семибратово Ростовского округа.

В транспортной полиции рассказали, что парень переходил пути в наушниках и не услышал приближающийся состав, хотя машинист сигналил, а затем применил экстренное торможение.

«Но наезд предотвратить не удалось. Мужчина получил травмы не совместимые с жизнью. В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказали в Северном линейном управлении МВД России на транспорте.

Жители Семибратова, которые были знакомы с погибшим, до сих пор не могут поверить в случившееся. По их словам, у парня была невеста.

«У него должна была быть свадьба в августа», — рассказала одна из знакомых парня.

Редакция 76.RU выражает соболезнования родным и близким погибшего. Если вы были знакомы с ним - напишите нам.

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В середине июля под Ярославлем на железной дороге погиб 69-летний пенсионер.

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Комментарии
24
Гость
1 минута
И куда только эти машинисты смотрят?
Гость
14 минут
В Семибратово, к сожалению, подобные трагические случаи происходят с пугающей регулярностью. Это крупный рабочий посёлок, где всего два официальных перехода через железную дорогу. Расстояние между ними — полтора километра, которые надо преодолеть по сельской убитой дороге. Таким образом, путь в несколько сот метров превращается в путешествие в 3 километра. Один из переходов часто перекрывают подвижными составами, которые должны расцепляться на время стоянки. Из-за этого люди вынуждены рисковать, обходя составы поездов или пролезая под ними. Мало того, в зимний период один из переходов постоянно находится в темноте из-за отсутствия освещения, а второй, расположенный рядом с железнодорожным вокзалом, не расчищается и превращается в настоящий каток. Хочется спросить: когда же кто-нибудь понесёт ответственность за это?
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