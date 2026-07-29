«Должна была быть свадьба»: в Ярославской области поезд насмерть сбил 27-летнего парня

В Ярославской области поезд сбил 27-летнего парня Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области грузовой поезд насмерть сбил 27-летнего парня. Трагедия произошла около 8 часов утра 28 июля в районе железнодорожной станции Семибратово Ростовского округа.

В транспортной полиции рассказали, что парень переходил пути в наушниках и не услышал приближающийся состав, хотя машинист сигналил, а затем применил экстренное торможение.

«Но наезд предотвратить не удалось. Мужчина получил травмы не совместимые с жизнью. В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказали в Северном линейном управлении МВД России на транспорте.

Жители Семибратова, которые были знакомы с погибшим, до сих пор не могут поверить в случившееся. По их словам, у парня была невеста.

«У него должна была быть свадьба в августа», — рассказала одна из знакомых парня.