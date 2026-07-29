«Должна была быть свадьба»: в Ярославской области поезд насмерть сбил 27-летнего парня

В Ярославской области грузовой поезд насмерть сбил 27-летнего парня. Трагедия произошла около 8 часов утра 28 июля в районе железнодорожной станции Семибратово Ростовского округа.
В транспортной полиции рассказали, что парень переходил пути в наушниках и не услышал приближающийся состав, хотя машинист сигналил, а затем применил экстренное торможение.
«Но наезд предотвратить не удалось. Мужчина получил травмы не совместимые с жизнью. В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказали в Северном линейном управлении МВД России на транспорте.
Жители Семибратова, которые были знакомы с погибшим, до сих пор не могут поверить в случившееся. По их словам, у парня была невеста.
«У него должна была быть свадьба в августа», — рассказала одна из знакомых парня.
В середине июля под Ярославлем на железной дороге погиб 69-летний пенсионер.