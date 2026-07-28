«От хлопков окна вылетали»: как пережили атаку БПЛА жители ярославского двора, где разлетелись осколки

Атака БПЛА на Ярославскую область Источник: Александр Куренной / 76.RU

Раннее утро 27 июля выдалось для ярославцев непростым. В 05:29 в городе раздался вой сирен, власти предупредили о беспилотной опасности. Не прошло и 10 минут, как в небе прозвучали взрывы.

Позже губернатор Михаил Евраев сообщил, что над Ярославской областью сбили 40 украинских БПЛА. Пострадал человек, в домах выбило окна и повредило припаркованные рядом автомобили.

Сильно досталось одному из жилых дворов Ярославля — обломки БПЛА прилетели сюда. Журналисты 76.RU побывали на месте и поговорили с жильцами про это утро и последствия, которые предстоит разгребать.

Окна в многоэтажках выбило от ударной волны Источник: Александр Куренной / 76.RU

«Прямо над домом как хлопнуло»

Отправляемся на место на такси. За рулем Антон (имя изменено. — Прим. ред.). Точка на карте, куда он нас вез, заставила его понервничать. Рядом с ней — его дом. Утром в нем разлетелись стекла от окон.

«Я еще сам-то не видел толком, — говорит о последствиях Антон. — Там просто сын живет».

На земле лежали осколки Источник: Александр Куренной / 76.RU

«Вон там мотор валялся»

Приезжаем во двор. Машина тормозит прямо перед обломками, стараясь не задеть никаких деталей. Перешагивая через металлические куски, по двору ходят люди. У каждого — своя трагедия. У одних пострадали квартиры, у других машины.

Дорога усыпана осколками Источник: Александр Куренной / 76.RU

Обломки развалились по детской площадке Источник: Александр Куренной / 76.RU

«Вон там мотор валялся, в асфальте дыра. А там крылья вот такие вот», — разводя руками, показывает житель многоэтажки Олег.

Самих беспилотников он не видел. Прятался с семьей в ванной. Но по звуку насчитал порядка 20 хлопков.

«Надо быть очень отчаянным человеком, чтобы стоять в окно смотреть», — говорит Олег.

«Надо быть очень больным человеком, чтобы так не хотелось жить», — дополняет его сосед.

В этот день соседи сплотились из-за ЧП — окна посыпались на всех этажах дома. Где-то больше, где-то меньше.

Разбитые стекла закрывают всем, чем только можно Источник: Александр Куренной / 76.RU Место окон для многих ярославцев заменила пленка Источник: Александр Куренной / 76.RU

«Потому что от хлопков окна вылетали, ну и там стоять, конечно, никто не хотел. Все по ваннам, по коридорам, где нет окон, сидели», — заключил Олег.

Нас спасла китайская фурнитура на окнах. От взрыва они распахнулись. Поэтому в квартире особо ничего не пострадало. Олег Поляков житель дома, пострадавшего от атак БПЛА

Осталась без машины

Заднее стекло в машине выглядело так Источник: Александр Куренной / 76.RU

В окружении соседей стоит и Татьяна, завернувшись в теплую кофту.

«Она так не выглядела до сегодняшнего утра», — усмехаясь, показывает Татьяна на красную Kia.

В машине выбило стекла. Вместе с осколками на сиденьях лежат детские плюшевые игрушки.

Осколки усыпали все сиденья Источник: Александр Куренной / 76.RU Пленка вновь стала заменителем стекла Источник: Александр Куренной / 76.RU

Жильцы двора обменивались друг с другом шутками, пока заматывали автомобили в полиэтилен.

Машины во дворе выглядят как брошенные после ДТП Источник: Александр Куренной / 76.RU

Квартира нараспашку

Пока одни соседи перешучивались, хозяева квартиры на первом этаже были угрюмы.

«Такие взрывы у нас не в первый раз. У меня дети уже привыкли к ним, даже не просыпаются. Я вот постоянно просыпаюсь», — поделилась Юлия, уныло смотря на место, которое было ее окном.

Осколки запретили убирать до приезда полиции. Ее ждали около шести часов Источник: Александр Куренной / 76.RU

В эту ночь дома семьи вместе с детьми 6 и 15 лет не было. О том, что в их квартире буквально за считаные секунды не стало окон, они узнали только с утра после звонка соседки.

«Самое страшное, что вот на втором-третьем этажах там чем-то затянуть можно и хотя бы уйти из дома. А нам на первом этаже даже из дома не уйти. Вся квартира остается открытой. А до приезда полиции трогать всё запретили», — сокрушалась Юлия.

«Весь дом трясся»

Современные дети уже привыкают к такому ритму жизни Источник: Александр Куренной / 76.RU

Людмила, заговорившая с нами у подъезда девятиэтажки, живет в доме уже 37 лет. За эти годы такую разруху она видела дважды. Первый раз — в ноябре 2025 года квартира Людмилы осталась без окон. Тогда пенсионерка получила компенсацию и установила новые. В этот раз Людмиле повезло чуть больше, ударная волна сломала только замки. Сами окна уцелели.

Тонкие материалы не выдержали Источник: Александр Куренной / 76.RU

«Да вообще весь дом трясся, — дополнила историю Людмила. — Мы стояли с сыном в ванной, он меня вообще не отпускал, схватил за руки. Волны такие были, ужас».

Во дворе после атаки беспилотников побывали чиновники территориальной администрации, объясняли жильцам, что делать для получения компенсации.

Есть раненый

Ранее губернатор также сообщал об одном пострадавшем. Мужчина получил осколочное ранение. По словам жильцов, это произошло в их дворе, откуда ярославца отправили в больницу имени Семашко.

«Сказали, что он вышел у подъезда. Видимо, волной задело. Сказали, что он в коме», — говорит старожил двора Людмила. Однако ее слова пока никто не подтвердил.

Саму пенсионерку, по ее мнению, защитили деревья перед окном. Елки взяли на себя удар, поэтому окна уцелели.

«А вообще, от удара выбило „колено“. Я хожу по кухне и говорю: „Что у меня вода-то хоть?“ Оказалось, что колено вылетело из раковины», — добавила Людмила.

Власти объявили об отбое беспилотной опасности в Ярославской области в 12:40 27 июля. В онлайн-трансляции мы публиковали всё, что известно о налете.