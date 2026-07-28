Дни городов, фестивали и кино: что посетить в Ярославле и области в последнюю неделю июля

Источник: Анна Ёлкина / 76.RU

Летом событийная жизнь в Ярославле бурлит. В афише на неделю смотрите, что можно посетить в Ярославле и области с 28 июля по 2 августа.

28 июля, вторник

Мастер-классы и лекции

17:00 — мастер-класс «Техника канзаши — цветы» (6+) в Центре библиотечного обслуживания молодёжи (Московский проспект, 147). Участники мастер-класса соберут инсталляцию цветов из атласных лент в традиционной японской технике. Участие 350 рублей, необходима запись в сообщениях группы.

19:00 — винная дегустация «Европейские сорта в России» (18+) в траттории «La Gatta Nera» (Первомайский бульвар, 5) в рамках фестиваля русского вина «Лоза» от команды «Pinta family». Одновременно с дегустацией основатель компании «VIC» Виктория Мамичева расскажет о современном российском прочтении европейских сортов винограда. Вход 2400 рублей, необходима регистрация на сайте.

Кинопоказы

19:00 — показ фильма с обсуждением «Короткий фильм о любви» (18+) от команды «Нефть» в пространстве «Кущи» (Волжская набережная, 4). Показ посвящён юбилею режиссера Кшиштофа Кесьлёвского. Сюжет строится вокруг темы одиночества и попыток установления близости через наблюдение за другим человеком. Билеты 500 рублей.

29 июля, среда

Концерты

19:00 — джазовый вечер «Золотые хиты мирового джаза» на летней веранде ресторана «Дежавю» (ул. Свободы, 52). Артисты из Москвы сыграют на клавишах и ударных вместе с солисткой Дарьей Захаровой. Вход 2500 рублей.

Мастер-классы и лекции

17:00 — лекция «Путешествие по Нижнему Новгороду» (6+) в Центре библиотечного обслуживания молодёжи (Московский проспект, 147). Сотрудник библиотеки Ксения Петрушина погрузит участников лекции в историю Нижнего Новгорода и его достопримечательностей. Вход свободный.

19:00 — дегустация и мастер-класс от проекта «Большое Русское вино» (18+) в пивном кафе «Брюгге» (ул. Собинова, 43А) в рамках фестиваля русского вина «Лоза» от команды «Pinta family». Юлия Шелкова расскажет про знаковых виноделов и влюбит в локальные вина. Вход 2400 рублей, необходима регистрация на сайте.

Кинопоказы

20:45 — кинопоказ с обсуждением фильма «Привидение» (18+) от команды проекта «Нефть» на веранде ресторана «Райские сады» (ул. Свободы 87А). Влюблённая пара Сэм и Молли возвращается домой после приятного вечера, на них нападает грабитель. Сэм погибает и становится призраком, а потом узнаёт, что Молли грозит ещё большая опасность: ради её спасения он пытается связаться с медиумом. Билеты от 500 до 1200 рублей.

30 июля, четверг

Мастер-классы и лекции

19:00 — дегустация сидров «Solville» (18+) в ресторане «Хмель и гриль» в рамках фестиваля русского вина «Лоза» от команды «Pinta family». Участникам проведут пробу сидров по традиционным рецептам и расскажут почему сидр ближе к вину. Вход 2400 рублей, необходима регистрация на сайте.

Кинопоказы

19:00 — видеопоказ спектакля «Моцарт и Сальери. На убогих подмостках XX столетия» (16+) в Ваксман-центре (ул. Кирова, 5А). Это один из спектаклей репертуара Камерного театра. Билеты 300 рублей.

Игры

16:30 — викторина «Код летнего чтения — серебро» (6+) в Центре библиотечного обслуживания молодёжи (Московский проспект, 147). Участие в литературной викторине бесплатное, а участникам обещают призы. Вход свободный.

31 июля, пятница

Концерты

19:30 — концерт памяти Юрия Хоя от трибьют-группы «Чёрный вторник» (18+) в «Руки вверх! Бар» (Первомайский бульвар, 1). Группа исполнит песни Юрия Хоя, сами они лично знакомы с его семьёй и коллегами, и постоянно выступают на фестивалях в память о нем. Билеты от 1500 до 3500 рублей.

20:00 — сольный концерт группы «Idst» (18+) в баре «Папин Гараж» (ул. Победы 38/27). Группа едет в свой первый тур, презентуют альбом «Музыка для лифта». Билеты от 1200 до 2000 рублей.

Экскурсии

18:00 — аудиоэкскурсия «На месте фабрики парк» (12+) от проекта «Текстиль» по Петропавловскому парку. Билеты 500 рублей.

Встречи

18:00 — встреча «И глухие да услышат!» (0+) с переводчиком русского жестового языка Дмитрием Королёвым в Духовно-просветительском центре «Ставрос». Билеты 300 рублей.

1 августа, суббота

День города Рыбинска (0+)

По Крестовой улице в Рыбинске пройдет шествие с гербами городов Ярославской области Источник: Анастасия Вязигина

Праздничными площадками станут улицы Крестовая, Стоялая, Бульварная, Красная и Соборная площади, Преображенский переулок, Волжская набережная, площадь у Дворца спорта «Полет». У Собора планируется открытие скульптурной композиции «Гражданам города Рыбинска».

Красная площадь

11:00 — 18:00«Рыбинск через призму традиций»фотозоны, театральные мастер-классы, квесты, игры;

Переулок Преображенский

14:45 — 15:00 — городская зарисовка «Старый фонарщик»;

Крестовая улица (между Красной площадью и Стоялой ул.)

14:00 — 14:30 — шествие с гербами городов Ярославской области;

14:30 — 16:00 — рояль-Дефиле. Музыкальные инструменты будут расставлены на ул. Крестовой. Музыканты выступят прямо под открытым небом.

Улица Бульварная (Ротонда)

12:00 — 17:00 Концерт воспитанников детской музыкальной школы № 5, ДК «Волжский», коллективов «ОНиОНА» и «Хорошее настроение», выступление оркестра и солистов муниципального оркестра им. А. Шацкого;

Площадь ДС «Полёт»

11:00 — 15:00 — фестиваль «Рыбинск — город единства».

16:00 — 17:00 — театрализованное сказание «От бересты до стали», посвященное 955-летию города Рыбинска, историческим вехам становления города, достижениям рыбинцев.

17:00 — 18:00 — концерт творческих коллективов города Рыбинска.

День города Пошехонья (0+)

9:00 — 00:00 — события будут проходить на площади Свободы, в парке Победы, парке Пионеров, в доме культуры, у Торговых рядов.



Дети и взрослые смогут посетить мастер-класс «Играем в глину: строим город вместе», обучиться фланкировке шашкой и метанию ножа в «Казачьем городке», принять участие в старинных хороводах от «Школы русской культуры» из Ярославля, посмотреть иммерсивный спектакль «Бумажный переполох» театра пантомимы «Красный ворон» и познакомиться с экспозицией знаменитой гаютинской росписи.



В этот день пройдет шахматный турнир, устроят футбольный матч между командами Пошехонского и Некоузского округов. На территории пешеходной зоны вдоль парка Победы будет открыта площадка «Народов дружная семья» с викторинами о пошехонском крае и подвижными играми.

Также будет работать мобильный купольный планетарий во дворе Дома культуры. Днем пройдут концерт русской народной песни и пенная дискотека, выступит ансамбль «ДоброЯр».

На площади Свободы вечером прозвучат хиты современной эстрады от ВИА «Полный абзац», кавер-группы «ДНК-Проджект», состоится зрелищное световое лазерное шоу, дискотека от диджеев MC PUSH и DJ ON-Site.

Кульминацией праздника станет фейерверк.

Фестивали и праздники

9:00-23:00 — день рождения спа-комплекса «Termolend» (0+). В программе праздника шоу богатырей, фокусы и музыка, встреча со сказочными персонажами, мастер-классы и мехенди. Подробная программа в группе комплекса. Вход по стоимости входного билета в комплекс (от 900 до 2300 рублей).

10:00-21:30 — первый день фестиваля «Ростовская мистерия. Невма» (0+) в Ростове Великом. В программе первого дня мастер-классы, шахматный турнир, лекции, концерты с народными и фольклорными мотивами и выступление группы «Uma2rman» вместе с хором. Кроме того будут работать ярмарка и детская зона. Вход свободный, на некоторые события необходима предварительная регистрация. Подробная расписание можно посмотреть на сайте фестиваля.

Концерты

15:00 — концертная программа «По-над Русью Святою» (0+) в церкви Богоявления (Богоявленская площадь, 12). В стенах древнего храма выступит ансамбль народной духовной музыки «Светилен» из города Иваново. Билеты 650 рублей.

19:00 — концерт «От джаза к блюзу» (12+) в Ярославском джаз-центре (ул. Большая Октябрьская, 50). Выступит арт-ансамбль Тима Дорофеева из Иваново, сыграют на гитаре, флейте, клавишных, бас-гитаре, саксофоне и барабанах. Билеты 500 рублей.

21:00 — концерт «ЯрАндерФест» (18+) от команды «ЯрАндер» в баре «Папин гараж» (ул. Победы, 38/27). Выступят группы «ЧКП», «Fuzzed» и «Sex After Flowers». Билеты 500 рублей.

Экскурсии

13:00 — сборная экскурсия по выставке «Анри де Тулуз-Лотрек. „Париж, Париж…“ (18+) в Городском выставочном зале им. Николая Нужина (ул. Свободы, 15). Гости погрузятся в мир французского художника Анри де Тулуз-Лотрека и рассмотрят более 40 литографий о повседневной жизни Парижа конца XIX столетия. Билеты от 220 до 620 рублей.

13:00, 16:00 — сборная экскурсия «Дом Кузнецова» (6+) в Музее истории города Ярославля (Волжская набережная, 17). Гости узнают историю одного из купеческих особняков города Ярославля — дома Василия Яковлевича Кузнецова. Билеты от 130 до 330 рублей.

14:00 — сборная экскурсия «Белорусский поэт с берегов Волги. Максим Богданович» (6+) в Доме-музее Максима Богдановича. Участникам расскажут о биографии белорусского поэта и увидят его личные вещи с тех времён, когда он жил в Ярославле. Билеты от 220 до 390 рублей.

14:00 — аудио-экскурсия по Красноперекопскому району «Вокруг фабрики» (12+) от проекта «Текстиль». Билеты 500 рублей.

Игры

19:00 — винное казино (18+) в бистро «Союз писателей» (ул. Терешковой, 5) в рамках фестиваля русского вина «Лоза» от команды «Pinta family». Вечер проведёт шеф-сомелье «Pinta Family» Анна Морозова. Вход 2400 рублей, необходима регистрация на сайте.

2 августа, воскресенье

Фестивали

10:00-16:00 — второй день фестиваля «Ростовская мистерия. Невма» (0+) в Ростове Великом. Второй день фестиваля пройдет с большим количеством мастер-классов: от игры на гуслях до росписи изразца и стилизации платка в гардеробе. Для детей будет отдельный пряничный мастер-класс. С полудня начнутся выступления хора и ансамблей с народными и фольклорными мотивами. Кроме того, будет работать ярмарка с товарами от местных мастеров. Вход свободный, на некоторые мастер-классы необходима предварительная регистрация. Подробная расписание можно посмотреть на сайте фестиваля.

Мастер-классы и лекции

18:00 — вечер обсуждения рассказов (18+) от команды «Полемика» в «Виномании». На встрече участники будут обсуждать четыре рассказа, которые будут отправлены заранее, от разных авторов: Р. Шекли, А. Азимов, К. Булычев и Р. Брэбери. Помимо этого, в стоимость включена дегустация четырёх позиций из меню, которые подобраны специально под произведения. Билеты 2000 рублей, регистрация в группе.

Экскурсии

11:00, 15:00 — специальный рейс «Космического автобуса» в День ВДВ «Окрылённые» (9+) от Центра имени В. В. Терешковой до Ярославского областного музея авиации. Во время рейса расскажут о космосе, а на аэродроме покажут настоящие самолёты — Як-52, Ан-2, Let-200A Morava, Piper J-3 и вертолёт Ми-2. Билеты 1000 рублей.

14:00 — экскурсия-прогулка «Забытые истории» (16+) по Донскому кладбищу от команды «Текстиль». Краеведы Вячеслав Нестеров и Наталья Бурова расскажут о людях, похороненных на одном из самых старых кладбищ Ярославля, и об истории места, покажут необычные памятники. Билеты 500 рублей.