Угрозы, принуждения и интим-переписки: Джареда Лето обвинили в домогательствах к детям. Подробности дела

Документальный фильм про Джареда Лето (в центре) выпустил BBC Источник: THIRTY SECONDS TO MARS / YouTube

Четыре женщины выступили с обвинениями в адрес оскароносного актера и фронтмена группы Thirty Seconds to Mars Джареда Лето, заявив о сексуальных преступлениях, совершенных в отношении них, когда они были еще детьми. Их истории стали частью документального фильма BBC.

Одна из женщин, которой сейчас за 40, утверждает, что в 2002 году, когда ей было 17 лет, Лето взял ее силой в ванной комнате мотеля. Другая заявила, что в 2013 году в Лондоне он угрожал ей сексуальным насилием, когда она оказалась с ним наедине в гостиничном номере. По словам собеседницы телеканала, ей на тот момент было 19, но, чтобы защититься, она соврала, что ей 17. Третья обвинила актера в том, что он вступал с ней в половую связь, когда ей было 17 лет, в Калифорнии, где возраст согласия — 18 лет. Четвертая рассказала, что в 2014 году, когда ей было 16 лет, Лето по телефону задавал откровенные вопросы и предлагал переспать.

Еще несколько женщин, общавшихся с BBC, сообщили о неуместных звонках от Лето, когда они были подростками. Одна из них в 14 лет во время автограф-сессии услышала от него непристойный комментарий о своей груди, после чего он попросил охрану провести ее за кулисы. В общей сложности 10 женщин поделились своими историями с BBC.

Несмотря на неоднократные попытки BBC связаться с Джаредом Лето, он не ответил на обвинения.