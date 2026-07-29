Водитель пыталась оспорить штрафы за платную парковку в Ярославле и получила три разных решения суда

Суды приняли разные решения по поводу аналогичных штрафов за платную парковку Источник: Александр Куренной / 76.RU

Стал известен результат судебных разбирательств по поводу штрафов за платную парковку между водителем из Ярославля и госучреждением «Центр организации дорожного движения».

Ранее мы рассказывали, что, юрист Татьяна, вводя номер автомобиля в приложение для пользования ярославскими платными парковками, ошиблась в одной букве. Несмотря на то, что приложение также запросило номер свидетельства о регистрации транспортного средства, система не выдала никакого предупреждения о несоответствии этих номеров и возможной ошибке. Женщина узнала о том, что произошло, только когда ей стали приходить штрафы за якобы неоплаченную парковку, хотя каждый раз женщина исправно вносила необходимые суммы.

Три разных решения

В итоге ей пришло три уведомления о штрафах на сумму 30 тысяч рублей (размеры штрафов больше, чем у физлиц, так как автомобиль принадлежит организации). Принять в зачет оплату, которую она вносила за транспорт с ошибочным номером, транспортники отказались — якобы правилами пользования платными парковками это не предусмотрено.

Кроме того, в переписке с Татьяной, сотрудники «Центра организации дорожного движения» сослались на отсутствие доказательств того, что плата внесена за автомобиль с правильным номером, а автомобиля с неправильным номером на парковке не было.

«Установить, что оплата произведена с ошибкой в государственном регистрационном знаке, и идентифицировать платеж не представляется возможным», — заключили в ЦОДД.

Татьяна попробовала в суде оспорить наложение штрафа. В итоге по трем одинаковым ситуациям получила три разных решения.

«Одно постановление о штрафе было отменено судом — суд согласился со мной. По второму постановлению суд снизил штраф вполовину — до 5000 рублей. А по третьему штрафу суд отказал мне в удовлетворении моих требований», — подытожила женщина.

Что дальше

Первое решение сейчас пытается обжаловать «Центр организации дорожного движения», третье — сама Татьяна. Судья, снизившая штраф до 5000 рублей, также встала на сторону транспортников. «Скидку» в этом случаем сделали лишь потому, что фирма, владеющая машиной, на момент выписки штрафа входила в реестр малых предприятий, для которых подобные наказания должны быть меньше, чем для обычных юрилиц.

«Ни один судья даже не захотел посмотреть, как выглядит приложение „ЯПарковка“, и выяснить, почему гражданин допустил ошибку. Два судьи, которые приняли сторону ЦОДД, вообще никак не рассмотрели мой довод о допустимости проведения зачета. Хотя, по моему мнению, в данном случае вполне применима аналогия со статьей 78 Налогового кодекса, который прямо предусматривает зачет неверно оплаченных денежных средств в бюджет. Правда, по поводу зачета одна из судей порекомендовала обжаловать отказ ЦОДД в проведении зачета. Но это самостоятельная процедура, как получается, не имеющая ничего общего с обжалуемыми мною постановлениями», — пояснила Татьяна.

Иными словами, даже обжаловать отказ о зачете уже оплаченной стоимости парковки нужно отдельно. Вне вынесенных судебных решений.

«Не оставляю надежд»

Татьяна уверена, что правила и приложение по платным парковкам требуют доработки Источник: Александр Куренной / 76.RU

Юрист рассказала, что после публикации ее истории на сайте 76.RU к ней обратилось много людей, которые также жалуются на несправедливые с их точки зрения штрафы. Но добиться отмены наказаний у них не получается.

Я не оставляю надежд добиться того, чтобы власти меня услышали Татьяна Юрист, судится из-за проблем с платной парковкой в Ярославле

Женщина уже написала обращения в прокуратуру и Министерство дорожного хозяйства и транспорта, записалась на прием в региональное правительство.

Она уверена, что правила пользования платными парковками нужно менять, в частности, включить в них возможность зачета неверно внесенных платежей. Также она считает, что в приложении должна содержаться информация с предупреждением для пользователей о том, что они сами обязаны проверять внесенный номер автомобиля, так как автоматически этого не происходит.

Напомним, платные парковки начали работать в Ярославской области в конце декабря 2025 года. Они обустроены в Ярославле, Рыбинске, Переславле-Залесском, Угличе и Ростове Великом.

Недавно на заседании комитета Ярославской областной думы министр финансов региона Алексей Долгов сообщил, что, по данным на 11 июня 2026 года, от организации платных парковок бюджет получил 73 миллиона рублей. Сумма штрафов за пользование платным паковочным пространством составила 33 млн рублей.

Правила пользования платными парковками предлагают поменять не только пользователи, как героиня нашей публикации, но и депутаты областной думы. Так, представитель ЛДПР Владимир Смирнов в конце июня заявил о необходимости сделать полностью бесплатной парковку для одного из членов многодетных семей, зарегистрированного в Ярославской области, а также для всех жителей региона в выходные дни. Его инициативу отклонили, но по итогам обсуждений депутаты решили создать рабочую группу для проработки вопросов о предоставлении этих и других льгот.

Всё о платных парковках в Ярославской области публикуем в специальном сюжете.