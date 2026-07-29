НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+23°C

Сейчас в Ярославле
Погода+23°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +25

1 м/c,

ю-з.

 748мм 73%
Подробнее
4 Пробки
USD 78,70
EUR 89,63
Оспаривала штрафы за парковку
Как накажут ярославского живодера
Здесь был Пушкин
Нагрянет гроза
Двор в обломках БПЛА
Афиша на последнюю неделю июля
Развлечения Вы точно не угадаете, что будет в финале: эти пять летних фильмов ломают все шаблоны ромкомов

Вы точно не угадаете, что будет в финале: эти пять летних фильмов ломают все шаблоны ромкомов

Подборка историй, которые нельзя пропустить

94
Подборка фильмов для летнего настроения | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПодборка фильмов для летнего настроения | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Подборка фильмов для летнего настроения

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Лето создано определенно для романтики. Лучший способ поймать его настроение — устроиться поудобнее, налить чего‑нибудь прохладного и включить «тот самый фильм». Забудьте про стандартные ромкомы с предсказуемым финалом: в этой подборке — фильмы, где романтика прячется в деталях, иронии и неожиданных ракурсах. Мы подобрали пять историй, которые покажут лето с другой стороны.

«500 дней лета» (12+), 2009

Это антиромком, который притворяется историей любви, а на деле учит отличать фантазию о человеке от реальности. Главный герой Том влюбляется в загадочную Саммер. Она не хочет «быть вместе», не верит в отношения, но именно это и манит. Пятьсот дней — ровно столько длятся их отношения. За это время в истории этой пары случилось всё: от эйфории до горьких разочарований. Финал вас очень удивит.

Фильм «500 дней лета» (12+)&nbsp;— один из самых интересных антиромкомов | Источник: «500 дней лета» (12+), 2009, режиссер: Марк УэббФильм «500 дней лета» (12+)&nbsp;— один из самых интересных антиромкомов | Источник: «500 дней лета» (12+), 2009, режиссер: Марк Уэбб

Фильм «500 дней лета» (12+) — один из самых интересных антиромкомов

Источник:

«500 дней лета» (12+), 2009, режиссер: Марк Уэбб

В ролях американские актеры Джозеф Гордон-Левитт и Зои Дешанель. В свое время фильм взял престижные премии за лучший сценарий и стал культовым.

Интересный факт: сцены «счастливых моментов» сняты в ярких тонах, а «разочарования» — в приглушенных, почти черно‑белых. Саундтрек фильма «Please, Please, Please Let Me Get What I Want» The Smiths — стал гимном всех, кто когда‑либо идеализировал любовь.

«Сенсация» (18+), 2006

Режиссер Вуди Аллен смешал в этом фильме мистику, сатиру и флирт. Молодая журналистка Сондра узнает от призрака британского журналиста, что в Лондоне орудует маньяк, и решает раскрыть дело. Вдохновленная сенсацией, она ввязывается в авантюру с эксцентричным фокусником, который помогает ей искать главного злодея в летнем городе.

Этот фильм подойдет и тем, кто любит детективы | Источник: «Сенсация» (18+), 2006, режиссер: Вуди Аллен Этот фильм подойдет и тем, кто любит детективы | Источник: «Сенсация» (18+), 2006, режиссер: Вуди Аллен

Этот фильм подойдет и тем, кто любит детективы

Источник:

«Сенсация» (18+), 2006, режиссер: Вуди Аллен

Чего только не ждет Сондру на пути к разгадке: предательства, любовь и даже покушение на убийство. Сюжет держит в напряжении до конца и наполнен дерзким юмором.

Актерский состав по-настоящему звездный: Скарлетт Йоханссон, Хью Джекман, Вуди Аллен — разве может фильм с ними быть плохим?

Интересный факт: Аллен написал сценарий за две недели, вдохновляясь бульварной прессой и собственными шутками.

Выживут только любовники (18+), 2013

Представьте лето, которое длится веками: Адам и Ева — вампиры, которые любят друг друга дольше, чем существуют многие города. Он — меланхоличный музыкант в Детройте, она — элегантная мечтательница в Танжере. Их любовь — это не про страсть на одну ночь, а про тихое понимание, старые пластинки и разговоры о смысле искусства. Ирония в том, что бессмертие не спасает от экзистенциальной тоски и одиночества.

Фильм «Выживут только любовники (18+)» не только интересный, но и очень стильный | Источник: «Выживут только любовники» (18+), 2013, режиссер: Джим ДжармушФильм «Выживут только любовники (18+)» не только интересный, но и очень стильный | Источник: «Выживут только любовники» (18+), 2013, режиссер: Джим Джармуш

Фильм «Выживут только любовники (18+)» не только интересный, но и очень стильный

Источник:

«Выживут только любовники» (18+), 2013, режиссер: Джим Джармуш

В главных ролях Тильда Суинтон и Том Хиддлстон. Их дуэт — это эстетика в чистом виде.

Интересно, что режиссер Джим Джармуш снимал фильм на собственные деньги, чтобы сохранить полную творческую свободу. А саундтрек частично состоит из музыки, которую Хиддлстон сочинил специально для роли Адама.

«Лакричная пицца» (18+), 2021

Калифорния 70‑х, солнце, свобода и любовь, которая не вписывается в рамки. 15‑летний Гэри влюбляется в 25‑летнюю Алану. Их связь — это не «запретный плод», а скорее столкновение двух миров: юношеского максимализма и взрослой растерянности.

Лето здесь — про бесконечные дороги, драйв и ощущение, что ты можешь всё, даже если не знаешь, куда едешь.

Этот фильм про любовь с разницей в возрасте | Источник: «Лакричная пицца» (18+), 2021, режиссер: Пол Томас АндерсонЭтот фильм про любовь с разницей в возрасте | Источник: «Лакричная пицца» (18+), 2021, режиссер: Пол Томас Андерсон

Этот фильм про любовь с разницей в возрасте

Источник:

«Лакричная пицца» (18+), 2021, режиссер: Пол Томас Андерсон

В главных ролях Купер Хоффман и Алана Хаим. Для обоих это дебют в большом кино.

Интересный факт: Пол Томас Андерсон снимал фильм почти без сценария. Многие сцены — импровизации актеров.

«Римские приключения» (18+), 2012

Вуди Аллен сплетает несколько историй: оперный режиссер ставит спектакль в термах Каракаллы, молодой архитектор внезапно становится знаменитостью, а пара американцев теряется в лабиринтах города и находит себя. Любовь тут не всегда главная тема, но она витает в воздухе.

У режиссера Вуди Аллена фильмы всегда с особой романтичной атмосферой | Источник: «Римские приключения» (18+), 2012, режиссер: Вуди АлленУ режиссера Вуди Аллена фильмы всегда с особой романтичной атмосферой | Источник: «Римские приключения» (18+), 2012, режиссер: Вуди Аллен

У режиссера Вуди Аллена фильмы всегда с особой романтичной атмосферой

Источник:

«Римские приключения» (18+), 2012, режиссер: Вуди Аллен

В главных ролях: Вуди Аллен, Алек Болдуин, Роберто Бениньи, Пенелопа Крус — каст на века.

Удивительно, но многие сцены снимались в реальных римских локациях без перекрытия улиц. Аллен хотел поймать «живой» город, с его шумом, суетой и внезапной тишиной.

ПО ТЕМЕ
Влада Шпак Влада Шпак
Влада Шпак
корреспондент эвергрин-редакции
Легендарные фильмы Романтика Лето
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Был только 100-й по 349 рублей». Как семья педагогов сэкономила на билетах и рванула в Крым на машине
Анна Скакунова
Мнение
«Когда звучали сирены, большинство сладко дремало на лежаках»: туристка — об отдыхе на Черном море, дороге и заправках
Нонна Оганесян
Мнение
«Машина просто полетела». Водитель сравнил бензин в Казахстане и России
Анатолий Кузнецов
Мнение
Квартиры дорожают, но дешевеют: почему рынок недвижимости сейчас такой странный
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Деды-соперники бесповоротно прекрасны»: почему фильм «На деревню дедушке 2» — это милота на один раз
Надежда Губарь
Рекомендуем