Вы точно не угадаете, что будет в финале: эти пять летних фильмов ломают все шаблоны ромкомов

Подборка фильмов для летнего настроения Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Лето создано определенно для романтики. Лучший способ поймать его настроение — устроиться поудобнее, налить чего‑нибудь прохладного и включить «тот самый фильм». Забудьте про стандартные ромкомы с предсказуемым финалом: в этой подборке — фильмы, где романтика прячется в деталях, иронии и неожиданных ракурсах. Мы подобрали пять историй, которые покажут лето с другой стороны.

«500 дней лета» (12+), 2009

Это антиромком, который притворяется историей любви, а на деле учит отличать фантазию о человеке от реальности. Главный герой Том влюбляется в загадочную Саммер. Она не хочет «быть вместе», не верит в отношения, но именно это и манит. Пятьсот дней — ровно столько длятся их отношения. За это время в истории этой пары случилось всё: от эйфории до горьких разочарований. Финал вас очень удивит.

Фильм «500 дней лета» (12+) — один из самых интересных антиромкомов Источник: «500 дней лета» (12+), 2009, режиссер: Марк Уэбб

В ролях американские актеры Джозеф Гордон-Левитт и Зои Дешанель. В свое время фильм взял престижные премии за лучший сценарий и стал культовым.

Интересный факт: сцены «счастливых моментов» сняты в ярких тонах, а «разочарования» — в приглушенных, почти черно‑белых. Саундтрек фильма «Please, Please, Please Let Me Get What I Want» The Smiths — стал гимном всех, кто когда‑либо идеализировал любовь.

«Сенсация» (18+), 2006

Режиссер Вуди Аллен смешал в этом фильме мистику, сатиру и флирт. Молодая журналистка Сондра узнает от призрака британского журналиста, что в Лондоне орудует маньяк, и решает раскрыть дело. Вдохновленная сенсацией, она ввязывается в авантюру с эксцентричным фокусником, который помогает ей искать главного злодея в летнем городе.

Этот фильм подойдет и тем, кто любит детективы Источник: «Сенсация» (18+), 2006, режиссер: Вуди Аллен

Чего только не ждет Сондру на пути к разгадке: предательства, любовь и даже покушение на убийство. Сюжет держит в напряжении до конца и наполнен дерзким юмором.

Актерский состав по-настоящему звездный: Скарлетт Йоханссон, Хью Джекман, Вуди Аллен — разве может фильм с ними быть плохим?

Интересный факт: Аллен написал сценарий за две недели, вдохновляясь бульварной прессой и собственными шутками.

Выживут только любовники (18+), 2013

Представьте лето, которое длится веками: Адам и Ева — вампиры, которые любят друг друга дольше, чем существуют многие города. Он — меланхоличный музыкант в Детройте, она — элегантная мечтательница в Танжере. Их любовь — это не про страсть на одну ночь, а про тихое понимание, старые пластинки и разговоры о смысле искусства. Ирония в том, что бессмертие не спасает от экзистенциальной тоски и одиночества.

Фильм «Выживут только любовники (18+)» не только интересный, но и очень стильный Источник: «Выживут только любовники» (18+), 2013, режиссер: Джим Джармуш

В главных ролях Тильда Суинтон и Том Хиддлстон. Их дуэт — это эстетика в чистом виде.

Интересно, что режиссер Джим Джармуш снимал фильм на собственные деньги, чтобы сохранить полную творческую свободу. А саундтрек частично состоит из музыки, которую Хиддлстон сочинил специально для роли Адама.

«Лакричная пицца» (18+), 2021

Калифорния 70‑х, солнце, свобода и любовь, которая не вписывается в рамки. 15‑летний Гэри влюбляется в 25‑летнюю Алану. Их связь — это не «запретный плод», а скорее столкновение двух миров: юношеского максимализма и взрослой растерянности.

Лето здесь — про бесконечные дороги, драйв и ощущение, что ты можешь всё, даже если не знаешь, куда едешь.

Этот фильм про любовь с разницей в возрасте Источник: «Лакричная пицца» (18+), 2021, режиссер: Пол Томас Андерсон

В главных ролях Купер Хоффман и Алана Хаим. Для обоих это дебют в большом кино.

Интересный факт: Пол Томас Андерсон снимал фильм почти без сценария. Многие сцены — импровизации актеров.

«Римские приключения» (18+), 2012

Вуди Аллен сплетает несколько историй: оперный режиссер ставит спектакль в термах Каракаллы, молодой архитектор внезапно становится знаменитостью, а пара американцев теряется в лабиринтах города и находит себя. Любовь тут не всегда главная тема, но она витает в воздухе.

У режиссера Вуди Аллена фильмы всегда с особой романтичной атмосферой Источник: «Римские приключения» (18+), 2012, режиссер: Вуди Аллен

В главных ролях: Вуди Аллен, Алек Болдуин, Роберто Бениньи, Пенелопа Крус — каст на века.