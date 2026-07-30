«Страдания — это подарок Бога». Что известно о девушке, которую нашли убитой в поле

В убийстве девушки подозревают ее сожителя Источник: соцсети убитой

17 июля 39-летняя Светлана (имя изменено — Прим. ред.) пропала в Одинцовском округе. 29 июля ее тело нашли в сумке. Подозреваемый в убийстве — сожитель Светланы, бизнесмен из Ташкента. Собрали главное о работе, жизни и семье убитой.

Светлана увлекалась моделингом, работала как психолог и стилист. Подробнее — в тексте ниже.

Дальний Восток и работа моделью

Светлане было 39 лет. Она родилась во Владивостоке, там же закончила университет и стала психологом. 16 лет она прожила в Южно-Сахалинске.

Там Светлана увлеклась моделингом. Она участвовала в конкурсе «Миссис Россия» (и взяла там один из второстепенных титулов). Девушка даже открыла собственное модельное агентство. Светлана работала и над своей линейкой одежды — но, похоже не успела ее закончить.

В 2023-м году Светлана переехала в Москву. Год спустя — поселилась в Одинцовском округе. Его она называла «сказочным местом рядом с хвойным лесом и озером».

Светлана основала модельное агентство и женский клуб Источник: соцсети убитой

Последние годы Светлана работала как стилист: определяла «типаж» девушек, помогала им подбирать гардероб и формировать образ. Она продавала как общие курсы, так и индивидуальные услуги по анализу внешности. Светлана предлагала изучить девушку, ее лицо и фигуру, и помочь ей «раскрыть свою аутентичность».

«Трансформация начинается с понимания себя. Хочешь встретить своего мужчину? Усилить сексуальный имидж, чтобы наладить отношения с мужем? Мечтаешь, чтобы люди воспринимали тебя всерьез?» — такие вопросы Светлана задавала подписчицам, прежде чем предложить свои услуги в качестве решения.

Получасовая консультация на тему имиджа стоила 5 тысяч, «предварительная диагностика» — 10 тысяч. За 80 тысяч клиентка получала личную книгу с подробным анализом и рекомендациями.

Девушка летала в отпуска на Бали и на Мальдивы Источник: соцсети убитой

Семья и «Мужество страдать»

Светлана старалась не показывать публично свою семейную жизнь. Однако известно, что она развелась с мужем в 2023-м году. Разрыв дался ей нелегко.

«Как я это проживала? Думала, что умру от боли и переживаний. Ревела каждый день три месяца. Реально был такой страх. Но в вместе с тем ощущала, что меня что-то ведёт внутри. Любила ли — да, однозначно», — делилась Светлана с 3 тысячами подписчиков.

Светлана делилась в соцсетях советами по психологии и отношениям Источник: соцсети убитой

Она не выкладывала в соцсети фото с мужем или детьми. Но известно, что для участия в конкурсе «Миссис Россия» у участницы должен быть хотя бы один ребенок.

Иногда Светлана делилась планами по написанию книги. Судя по всему, она не была издана — но были готовы несколько глав. Одну из них девушка назвала «Мужество страдать».

«На самом деле наши страдания — это подарок Бога. Когда мы осознаем уникальность своего страдания, ведь во Вселенной нет ничего подобного… Это становится нашим подвигом», — писала Светлана в этой главе.

За жизнью Светланы следили несколько тысяч человек Источник: соцсети убитой

Убийство

Светлана пропала в начале июля. Подозреваемый в ее убийстве — ее же сожитель, 44-летний подмосковный бизнесмен Павел Козлов.

В тот день девушка поругалась с Павлом и больше на связь не выходила. Найти тело, спрятанное в сумке, помог питомец женщины: он почти две недели просидел недалеко от места трагедии.

Козлова объявили в федеральный розыск. Известно, что сам он родом из Ташкента. Работал трейдером в финансовых компаниях. Позже совместно с бизнес-партнером учредил несколько компаний, которые занимались оптовой торговлей. У него двое маленьких детей — 5-летняя дочь и 9-летний сын.

Тело девушки нашли благодаря ее собаке Источник: соцсети убитой

Смерть Светланы оплакивают ее близкие. Силовики тем временем возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

«Мы будем очень стараться, чтобы твоего убийцу за то, что он сделал, наказали по всей строгости закона. Он точно будет гореть в аду! А ты, моя птичка, улетела в рай», — поделилась одна из ее подруг.