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Страна и мир Пассажиры массово не могут улететь на юг — в чем причина

Пассажиры массово не могут улететь на юг — в чем причина

Рассказываем, где задерживаются рейсы

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Около 30 рейсов задерживаются | Источник: Булат Салихов / UFA1.RUОколо 30 рейсов задерживаются | Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Около 30 рейсов задерживаются

Источник:

Булат Салихов / UFA1.RU

Ночью 30 июля несколько аэропортов временно закрылись. Из-за этого в авиагаванях разных городов возникли задержки рейсов. Рассказываем, пассажирам каких направлений приходится откладывать полет.

По данным Росавиации, аэропорт Сочи перестал отправлять и принимать рейсы около 01:06 мск. На момент публикации там задерживается вылет девяти самолетов до Москвы, Еревана, Стамбула, Тюмени, Кирова и Самары.

Также откладывается прилет 19 рейсов. Добраться до юга не могут пассажиры из Тель-Авива, Батуми, Еревана, Стамбула Казани, Астрахани, Минеральных вод, Уфы, Перми, Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени, Сургута, Москвы, Кемерова, Нижневартовска, Самары и Кирова.

Кроме того, временно не принимают и не отправляют рейсы аэропорты в Калуге, Саратове, Пензе, Ульяновске, Самаре, Бугульме. Как пишет Росавиация, ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов. В части регионов возникла беспилотная опасность.

Если вы столкнулись с задержкой рейса на несколько часов или его отменой, прочитайте нашу инструкцию о том, что делать.

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Рейс Самолет Задержка Аэропорт Росавиация
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