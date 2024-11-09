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В Ярославле появится правительственный квартал: где именно

Власти выбрали здания для переселения чиновников из центра города

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13 комментариев

В бывшую детскую больницу переедут чиновники

В Ярославле создадут правительственный квартал. Об этом 8 ноября сообщил министр имущественных отношений Ярославской области Николай Здоров на заседании комитета региональной думы по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству.

Квартал должен появиться на улице Советской. Именно сюда решено перевести министерства и управления правительства региона из зданий в центре Ярославля.

Для этих целей власти уже приобрели часть дома № 69 площадью 3000 квадратных метров за 350 миллионов рублей (170 миллионов выплатят в этом году, 180 миллионов — в следующем). Кроме того, в этом же доме в 2025 году выкупят еще 2500 квадратных метров площадей за 369 миллионов.

Сейчас в здании № 69 на улице Советской преимущественно размещаются офисы различных компаний. В том числе в доме базируется правительственный телеканал «Первый Ярославский». Здание разделено на отдельные помещения, владельцем большинства из которых, по данным Росреестра, является АО «Ярославский проектный институт „Резиноасбопроект“», который также зарегистрирован в данном здании и занимается проектированием и строительством объектов.

Также для переселения чиновников используют здание бывшей детской больницы на пересечении проспекта Ленина и улицы Советской. До этого его дважды выставляли на аукцион, но желающих приобрести объект не нашлось.

— Принято решение оставить здание в областной собственности. Выделены деньги на его ремонт. После этого туда переедут органы государственной власти. То есть там будет создан такой правительственный квартал, куда по поручению губернатора все из центра переедут, — пояснил Николай Здоров.

Напомним, летом 2023 года власти Ярославской области заявили о планах по переселению чиновников из зданий в историческом центре Ярославля в другие помещения вне зоны ЮНЕСКО. А объекты в центре планировалось продать частникам. Губернатор Михаил Евраев заявил, что центр города должен быть отдан под туристические и рекреационные объекты — кафе, рестораны, отели.

На покупку новых помещений для чиновников в бюджете 2024 года зарезервировали 700 миллионов рублей.

Одним из объектов, который рассматривало правительство в качестве нового места работы органов власти, была офисная семиэтажка на улице Чайковского, 40а. Однако в апреле 2024 года стало известно, что на здание наложили арест. Возможно, это было связано с тем, что владельцы объекта были ответчиками в судебном процессе о долге в 135 тысяч евро.

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Комментарии
13
Инженер1
1 час
Скрепно.
Гость
1 час
Чинушки все-таки отжали себе здание детской больницы.
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