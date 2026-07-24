«Когда звучали сирены, большинство сладко дремало на лежаках»: туристка — об отдыхе на Черном море, дороге и заправках

По словам жительницы Тольятти, не стоит упускать самые вкусные летние дни Источник: Нонна Оганесян

Лето на черноморском побережье выдалось тревожным: сообщения о перебоях с топливом и ракетных атаках на время отпугнули отдыхающих. Однако, как показывает практика, российского туриста испугать сложно. Жительница Тольятти, владелица оптики «Модный взгляд» Нонна Оганесян, побывала на отдыхе в Лазаревском — это район Сочи — и рассказала нашим коллегам из Tolyatty.ru, как вышло, что провальный было сезон в июле превратился в настоящий аншлаг.

Сложно ли сегодня доехать на юг на собственном автомобиле? Много ли россиян добрались до сочинских пляжей? Не мешают ли отдыху атаки беспилотников? Обо всём — в колонке предпринимательницы.

Тольяттинцы отправились в путь на собственной машине Источник: Нонна Оганесян

На отдых мы с семьей отправились в начале июля, как раз тогда, когда грянул топливный кризис. Когда мы планировали поездку в Лазаревское, я, честно говоря, очень переживала: как доедем, хватит ли бензина, не застрянем ли мы в середине пути? Но мы рассудили, что терять драгоценное лето всё равно глупо: набрали канистры с собой, погрузили в машину — и вперед.

Забегая вперед, скажу: что привезли бензин обратно — он нам не пригодился. Да, я видела, что где-то есть очереди на заправках, но лично мы не стояли ни в одной. Вообще ни разу. Бензин везде был, пусть и стоил дороже.

Но многие люди, видимо, всё-таки испугались и отказались от планов — первое время на пляжах было относительно пустынно. Нам есть с чем сравнивать — в Лазаревском мы отдыхаем последние несколько лет.

Первое время пляжи выглядели как будто пустыми Источник: Нонна Оганесян

Как владелец бизнеса, я смотрела на ситуацию со стороны отельеров и думала: «Ну всё, этим летом они ничего не заработают». Я даже боялась, что сезона не будет — настолько народу было мало. Но вскоре людей прибыло не то что много — невероятное количество, просто тьма! Парки переполнены, набережные, рестораны — там везде настоящий муравейник. На обратном пути обратила внимание, что все пляжи в маленьких прибрежных поселках тоже переполнены, не только в Лазаревском. Подумала, что наш народ ничем не испугать, это правильно!

Источник: Нонна Оганесян

Тольяттинка приехала на отдых в компании с друзьями семьи Источник: Нонна Оганесян

Люди гуляют, отдыхают, все на чиле, на расслабоне: днем плавают, вечером тусуются в ресторанах, на променадах. Море чистое, теплое, медузы не кусаются, цены чуть выше, чем в кафе Тольятти, но в принципе не критичные. Большой ажиотаж на всех водных активностях. Мы, например, тоже арендовали катер — попали в легкий шторм, перепугались, зато адреналином подпитались.

А вот к чему все в Лазаревском, как мне показалось, относились абсолютно спокойно — это к оповещениям режима беспилотной и ракетной опасностей. Отмечу, что за всё время нашего отдыха их объявляли всего пару раз. Но даже когда звучали сигналы, большинство не спешило покидать пляжи, продолжая плавать или безмятежно дремать на лежаках.

На пляжах не протолкнуться! Источник: Нонна Оганесян

Территория зеленая Источник: Нонна Оганесян Птички поют, ежики бегают Источник: Нонна Оганесян

Теперь немного про условия и стоимость нашего отдыха. Мы отдыхали в экоотеле «Озеро Дивное», который работает в том числе и с «КуйбышевАзотом» (крупное химическое предприятие Тольятти. — Прим. ред.) — компания распределяет путевки туда среди своих работников или их семей. Ездим сюда не первый год, и мне здесь очень нравится. Территория огромная, зеленая — птицы поют, ежики по ночам бегают. Есть два бассейна — взрослый и детский. До моря идти 3–5 минут, у нас даже свой пляж есть, так что мы спокойно находим свободные лежаки.

Нравится, что отель работает по системе «всё включено» — в стоимость входят трехразовое питание, анимация для детей, аквааэробика для взрослых, бар с алкоголем, мороженым и снеками. Цена — от 100 тысяч за путевку, если ехать с компенсацией «КуйбышевАзота», и от 190 тысяч рублей, если ехать сюда «со стороны», еще всё зависит от того, сколько человек в семье и какой номер выбираешь.

Нонна Оганесян

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