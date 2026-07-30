Вплоть до уголовной ответственности! Почему 10-й класс оказался не для всех и как защитить права школьников

До выпускного в школе дают дойти не всем Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Окончание девятого класса для тысяч российских семей давно перестало быть простой ступенью на пути к аттестату зрелости. Теперь это настоящий квест. Представьте, когда вам внаглую заявляют в школе: «Ваш ребенок не зачислен в 10-й класс». Одним объясняют, что закончились места, другим — что школьник не прошел конкурс в профильный класс.

Сегодня всё больше школ формируют инженерные, медицинские, гуманитарные, ИТ- и другие профильные классы, куда прием осуществляется по результатам индивидуального отбора. Как правило, учитываются баллы ОГЭ, оценки по профильным предметам, средний балл аттестата, а иногда и участие в олимпиадах.

Даже Минпросвещения было вынуждено выпустить разъяснения. Отказ в профильном обучении вовсе не означает отказ в получении среднего общего образования. Региональные или муниципальные власти обязаны предоставить ребенку возможность продолжить обучение — либо в универсальном классе этой же школы, либо в другой территориально доступной образовательной организации.

Формально всё выглядит достаточно однозначно. Однако на практике ситуация нередко оказывается гораздо сложнее, рассказал MSK1.RU руководитель Всероссийского фонда образования, сопредседатель движения «Образование для всех» Сергей Комков.

По его словам, сам по себе отказ принять ребенка в 10-й класс противоречит федеральному законодательству, если речь идет о выпускнике, получившем аттестат об основном общем образовании. Как отмечает эксперт, право на получение полного среднего образования гарантировано законом, поэтому администрация школы не может ссылаться исключительно на внутренние правила или профильность обучения.

«Школа не имеет права не принимать ребенка в десятый класс. Никакие отговорки здесь не действуют!» — подчеркивает Комков.

По его словам, профильное обучение не должно превращаться в инструмент отсечения школьников. Он напоминает, что даже если образовательная организация формирует профильные классы, она обязана предусмотреть возможность обучения тех детей, которые не прошли конкурсный отбор. Как говорит эксперт, наличие исключительно профильных классов фактически ограничивает конституционное право ребенка на образование.

«Если даже есть какие-то профильные классы, то должен быть обязательно класс универсального профиля», — уверен Комков.

Эксперт считает, что практика, когда школа заявляет родителям: «Мы набираем только сильных учеников с высокими баллами», противоречит самой логике федерального закона «Об образовании». По словам Комкова, подобные ограничения нельзя считать законными лишь потому, что они закреплены внутренними документами образовательной организации.

Особое внимание Комков обращает на ситуацию, когда администрация школы объясняет отказ отсутствием свободных мест. По его словам, именно руководство школы должно решать эту проблему совместно с органами управления образованием, а не перекладывать ответственность на родителей.

«Если есть хотя бы один ученик, который хочет учиться в десятом классе, школа обязана обращаться в департамент образования или управление образования с вопросом об открытии дополнительных классов», — поясняет Сергей Комков.

Если школа всё же отказывает в зачислении, эксперт советует действовать максимально жестко — немедленно обращаться в прокуратуру.

По словам Комкова, прокурорская проверка в подобных случаях должна запускаться без промедления. Он объясняет, что прокуратура вправе вынести представление органам управления образованием и потребовать устранения нарушений.

Как утверждает Комков, подобные случаи уже происходили как в Москве, так и в различных регионах страны: «Прокуратура обязывала открывать дополнительные классы, несмотря на заявления школ о том, что свободных мест нет», — отмечает эксперт.

MSK1.RU узнал, что в прошлом году прокуратура выявляла незаконные отказы в приеме в 10-е классы в таких регионах, как Калмыкия, Бурятия, Татарстан, Красноярский край, Воронежская, Ивановская, Иркутская, Пензенская области.

Причем ответственность директоров школ в подобных ситуациях может оказаться весьма серьезной, говорит Комков: «В случае невыполнения этих требований руководитель школы может понести не только административную ответственность, но и уголовную!»

Артур Леер, юрист, управляющий партнер ЮК «Лекс Альянс» говорит MSK1.RU, что жаловаться нужно в различные инстанции.

«Если вы получили отказ, у вас есть четкая иерархия инстанций. Первая — это управление или департамент образования вашего города/района. Затем — региональное Министерство образования, уполномоченный по правам ребенка, прокуратура и, наконец, Минпросвещения РФ и Рособрнадзор (через официальные каналы связи и горячие линии», — говорит Леер.

Юрист согласен с Комковым, что жалобы в прокуратуру наиболее эффективны, поскольку они подкреплены возможностью привлечения должностных лиц к административной ответственности.

«Если вы подали заявление и получили отказ, не ждите! Требуйте письменный мотивированный отказ и с ним идите в управление образования, — советует юрист. — Главный мой совет: не бойтесь отстаивать свои права. Имейте в виду, что школы в погоне за рейтингами могут нарушать закон».