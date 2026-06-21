НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Ярославле
Погода+15°

пасмурно, без осадков

ощущается как +13

0 м/c,

 758мм 67%
Подробнее
1 Пробки
USD 73,44
EUR 84,17
Очереди на заправках
Переехали в Ярославль
Кому доверить бизнесс-процессы
Работа врача в селе
Где в Ярославле жить хорошо?
Афиша на выходные
В Турцию на машине
Судьба заброшки
Закроют гипермаркет
Город «Не поддавайтесь панике»: в Рыбинск доставили дополнительные партии бензина

«Не поддавайтесь панике»: в Рыбинск доставили дополнительные партии бензина

Что об этом известно

796
Глава Рыбинска прокомментировал ситуацию с бензином | Источник: читатель 76.RUГлава Рыбинска прокомментировал ситуацию с бензином | Источник: читатель 76.RU

Глава Рыбинска прокомментировал ситуацию с бензином

Источник:

читатель 76.RU

В ночь на 21 июня 2026 в Рыбинск Ярославской области приехали дополнительные бензовозы. Глава города Дмитрий Рудаков сообщил, что удалось договориться о специальных поставках топлива.

«В ближайшее время ситуация должна стабилизироваться. Призываю жителей сохранять холодную голову, не поддаваться панике и не покупать топлива впрок, это создает ажиотаж, к которому поставщики не были готовы. Ситуацию держу на контроле», — написал у себя в соцсетях Рудаков.

Тем временем, местные жители сообщают о проблемах с покупкой топлива в АЗС. На заправках собираются длинные пробки.

В Рыбинске собираются длинные пробки на АЗС

Источник:

читатель 76.RU

Напомним, накануне вечером, 19 июня, жители Рыбинска сообщили об очереди на заправку и отсутствии некоторых марок топлива на ряде АЗС. При этом местные жители поделились, что ограничений на покупку бензина нет, некоторые автомобилисты, пользуясь этим, заливают топливо сразу в несколько канистр, из-за чего оно быстрее заканчивается.

Губернатор Михаил Евраев сообщил 20 июня, что на большинстве АЗС проблем с топливом нет. На некоторых заправках временно отсутствуют отдельные марки бензина из-за повышенного спроса: жители закупают топливо впрок, создавая ажиотаж. В Минтрансе также пояснили, что проблем с закупкой топлива для общественного транспорта у перевозчиков нет.

При этом, по данным федерального Росстата, в Ярославской области оказался самый дешевый бензин в ЦФО. Такую статистику специалисты привели 15 июня. Средняя цена за литр в регионе — 65,79 рубля. Правда, по сравнению с сентябрем 2025 года цены выросли.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Бензин Топливо Рыбинск
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY4
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
13
Гость
26 минут
Действительно привезли, утром ехал видел! Но надеюсь запретят сливать в канистры! Тогда и бензин появится. Один подъехал на моих глазах слил столько, будто дома самолёт!!! Запретить так делать и Бенза хватит для всех уж точно!
Гость
16 минут
Эх зря привезли, так тихо было, никто не гонял на форсаже.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Мажоров — на верфи: почему «Холоп 3» получился не хуже прошлых частей, но смотреть его необязательно
Надежда Губарь
Мнение
«Везде голяк или зарплата 30 тысяч»: нефтяник с престижным образованием не может найти работу и готова идти в сварщики
Мария Газимова
Девушку с 2 высшими образованиями не берут на работу
Мнение
Тонкая материя искусства: о чем получился фильм «Мать Мария» с Энн Хэтэуэй и стоит ли его смотреть
Кирилл Титов
Мнение
Аннулированные работы, контроль за временем: учитель из Ярославля честно рассказал об изнанке ЕГЭ
учитель из Ярославля
Мнение
«Тебя сканируют везде»: почему в Китае невозможно потеряться и как там живут без наличных — опыт туристки
Ирина Катигарова
Предприниматель
Рекомендуем