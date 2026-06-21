«Не поддавайтесь панике»: в Рыбинск доставили дополнительные партии бензина

Глава Рыбинска прокомментировал ситуацию с бензином Источник: читатель 76.RU

В ночь на 21 июня 2026 в Рыбинск Ярославской области приехали дополнительные бензовозы. Глава города Дмитрий Рудаков сообщил, что удалось договориться о специальных поставках топлива.

«В ближайшее время ситуация должна стабилизироваться. Призываю жителей сохранять холодную голову, не поддаваться панике и не покупать топлива впрок, это создает ажиотаж, к которому поставщики не были готовы. Ситуацию держу на контроле», — написал у себя в соцсетях Рудаков.

Тем временем, местные жители сообщают о проблемах с покупкой топлива в АЗС. На заправках собираются длинные пробки.

В Рыбинске собираются длинные пробки на АЗС Источник: читатель 76.RU

Напомним, накануне вечером, 19 июня, жители Рыбинска сообщили об очереди на заправку и отсутствии некоторых марок топлива на ряде АЗС. При этом местные жители поделились, что ограничений на покупку бензина нет, некоторые автомобилисты, пользуясь этим, заливают топливо сразу в несколько канистр, из-за чего оно быстрее заканчивается.

Губернатор Михаил Евраев сообщил 20 июня, что на большинстве АЗС проблем с топливом нет. На некоторых заправках временно отсутствуют отдельные марки бензина из-за повышенного спроса: жители закупают топливо впрок, создавая ажиотаж. В Минтрансе также пояснили, что проблем с закупкой топлива для общественного транспорта у перевозчиков нет.