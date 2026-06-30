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Город Ярославский депутат предложил отдать квартиры должников соцнайма ветеранам боевых действий

Ярославский депутат предложил отдать квартиры должников соцнайма ветеранам боевых действий

Публикуем заявление Василия Бобкова

Депутат предложил перераспределять муниципальные квартиры | Источник: Ярославская областная Дума, Кирилл Поверинов / 76.RUДепутат предложил перераспределять муниципальные квартиры | Источник: Ярославская областная Дума, Кирилл Поверинов / 76.RU

Депутат предложил перераспределять муниципальные квартиры

Источник:

Ярославская областная Дума, Кирилл Поверинов / 76.RU

30 июня на заседании Ярославской областной Думы депутат Василий Бобков выступил с предложением передавать квартиры, находящиеся в соцнайме у нерадивых жильцов, ветеранам боевых действий.

«Известно, что долги по социальному найму очень большие. Сейчас возникает вопрос у ветеранов боевых действий, ветеранов СВО, чтобы поменять, например, этажность с учетом военной травмы и тому подобное. Я считаю, нам надо совместно подумать и подготовить проект закона или какие-то изменения, чтобы мы могли квартиры, которые на данный момент находятся в социальном найме и в критическом состоянии, имеют большие долги, передавать ветеранам боевых действий, инвалидам военной травмы, меняя, например, этажность или место расположения», — предложил депутат.

Он привел пример подобной ситуации.

«Ветеран боевых действий, инвалид военной травмы живет на четвертом этаже. Пандусы не сделать, спуститься невозможно. В соседнем доме на первом этаже квартира в соцнайме, долги — 700 тысяч или миллион. Наверное, нужно продумать правильную законную схему, чтобы он переехал в хорошую, за наш счет отремонтированную квартиру. А тем, кто не соблюдает действующее законодательство и не оплачивает услуги, имеет задолженность — пожалуйста, жилое помещение на другом этаже, может быть, меньшего размера», — рассказал Василий Бобков.

Напомним, также на заседании думы депутат Елена Кузнецова призвала правительство сократить траты на концерты.

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Депутат Жилье Ветеран боевых действий
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Комментарии
4
Гость
1 минута
В принципе надо отдавать им всё как и они нам отдали
Гость
6 минут
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Гость
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