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Дороги и транспорт Есть ли перебои с топливом? Власти проверили работу общественного транспорта в Ярославской области

Есть ли перебои с топливом? Власти проверили работу общественного транспорта в Ярославской области

Какие выводы сделаны

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Власти проверили работу общественного транспорта на фоне жалоб на проблемы с топливом | Источник: Александр Куренной / 76.RUВласти проверили работу общественного транспорта на фоне жалоб на проблемы с топливом | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Власти проверили работу общественного транспорта на фоне жалоб на проблемы с топливом

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области совместно с госучреждением «Организатор перевозок Ярославской области» проверило работу транспортных предприятий региона на фоне сообщений о проблемах с топливом.

«Мы ведем постоянный мониторинг наличия топлива у перевозчиков. На сегодняшний день автобусы выпускаются в полном объеме, проблем на автотранспортных предприятиях не наблюдается», — сообщил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Иван Русанов.

Власти отчитались, что транспортные предприятия работают в штатном режиме. У каждого перевозчика несколько поставщиков топлива, а сам парк подвижного состава диверсифицирован — наряду с дизельными автобусами в регионе курсируют газомоторные и электрические.

«На наших предприятиях проблем с топливом не существует. Перевозчики своевременно сообщают нам о количестве оставшегося топлива и того, которое им необходимо для работы, мы ведем учет подвоза. Ситуация под контролем», — подчеркнул директор ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области» Анвар Ахмедханов.

По информации проверяющих, это подтверждают и сами водители. По словам одного из них, топливо всегда есть в парке, заправка — прямо на территории, очередей нет.

Напомним, вечером 19 июня жители Рыбинска сообщили об очереди на заправку и отсутствии некоторых марок топлива на ряде АЗС. При этом люди отметили, что ограничений на покупку бензина нет, некоторые автомобилисты, пользуясь этим, заливают топливо сразу в несколько канистр, из-за чего оно быстрее заканчивается.

20 июня ситуацию прокомментировал губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Он отметил, что проведенная проверка показала, что в большинстве сетей все виды топлива доступны. Есть отдельные станции, где временно отсутствуют некоторые марки топлива.

«Потому что руководство заправочной сети не сумело вовремя организовать поставки. Если вы хотите потратить свои деньги и хранить дома бензин, то тоже никаких ограничений по объему покупок нет», — сообщил глава региона.

Между тем, 18 июня редакция 76.RU провела рейд по ярославским заправкам. На части из них мы заметили отсутствие некоторых марок бензина, но в целом, как говорят сотрудники, больших проблем нет.

По данным федерального Росстата, в Ярославской области оказался самый дешевый бензин в ЦФО. Такую статистику специалисты привели 15 июня. Средняя цена за литр в регионе — 65,79 рублей. Правда, по сравнению с сентябрем 2025 года цены выросли.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
Топливо Заправка Общественный транспорт
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Комментарии
13
Гость
24 минуты
Если топлива осталось немного, понятно, что будут заправлять общественный транспорт. Шоферы из легковых машин пусть привыкают ходить пешком или, если повезет, стоять часами в очереди.
Гость
17 минут
Сегодня, 20 июня , заправки Роснефть, Газпром и Анита на Московском проспекте топлива нет никакого. На Роснефти стоят бензовозы, такое ощущение что сливают с заправок топливо. Заправка роснефть у школы 50 абсолютно такая же ситуация. Нет проблем говорите??
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