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Дороги и транспорт «Заливают канистры»: жители Ярославской области пожаловались на очереди на заправках

«Заливают канистры»: жители Ярославской области пожаловались на очереди на заправках

Публикуем комментарии автомобилистов

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В Ярославской области пожаловались на очереди на заправках | Источник: Рыбинск | ДТП | ЧП / Vk.comВ Ярославской области пожаловались на очереди на заправках | Источник: Рыбинск | ДТП | ЧП / Vk.com

В Ярославской области пожаловались на очереди на заправках

Источник:

Рыбинск | ДТП | ЧП / Vk.com

Жители Рыбинска Ярославской области пожаловались на очереди и нехватку бензина на автозаправках. В соцсетях опубликовали фото вереницы машин, которая растянулась у АЗС «Газпром нефть». Причем, автомобилисты винят в происходящем своих «коллег».

«На заправке „Газпрома“ и „Лукойла“ в Рыбинске проблемы с бензином. Люди едут с канистрами и сами создают ажиотаж. Очереди — с километр. На заправках нет ограничений на выдачу, люди заливают по нескольку канистр. Проблемы начались с вечера пятницы, 19 июня. Утром 20 июня ездили по городу в поисках бензина, удалось заправиться на „Татнефти“», — рассказал читатель 76.RU из Рыбинска.

В группе «Рыбинск | ДТП | ЧП» жители города сообщали, что еще утром и днем 19 июня всё было спокойно. А к вечеру, действительно, не всегда удавалось найти нужный бензин.

«Все поехали на дачи, и давай затариваться… Сами создают панику», — оставляют комментарии под постом.

Вечером 19 июня к заправкам в Рыбинске выстроились вереницы машин | Источник: Рыбинск | ДТП | ЧП / Vk.comВечером 19 июня к заправкам в Рыбинске выстроились вереницы машин | Источник: Рыбинск | ДТП | ЧП / Vk.com

Вечером 19 июня к заправкам в Рыбинске выстроились вереницы машин

Источник:

Рыбинск | ДТП | ЧП / Vk.com

Между тем, как сообщил блогер Артем Ушков, в Ярославле нехватки бензина и очередей на заправках вечером 19 июня не было.

Блогер Артем Ушков рассказал о ситуации на заправках Ярославля

Источник:

Yaroslavl Art / Telegram

Накануне, 18 июня, редакция 76.RU провела рейд по ярославским заправкам. На части из них мы заметили отсутствие некоторых марок бензина, но в целом, как говорят сотрудники, больших проблем нет.

При этом, по данным федерального Росстата, в Ярославской области оказался самый дешевый бензин в ЦФО. Такую статистику специалисты привели 15 июня. Средняя цена за литр в регионе — 65,79 рублей. Правда, по сравнению с сентябрем 2025 года цены выросли.

А вы столкнулись с проблемами при покупке бензина на АЗС в Ярославской области?

Да, не было нужной марки
Да, пришлось стоять в очереди
Да, бензин сильно подорожал
Нет, заправился/заправилась без проблем
У меня нет машины
Другое, напишу в комментариях
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Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Бензин Заправка Ажиотаж Дефицит
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Комментарии
4
Гость
7 минут
И что, теперь в канистру бензин не заливать? А у меня бензопила без топлива не заведется. Мне ею работать!
Гость
15 минут
Все по плану , не беспокойтесь , после выборов все будет только хуже
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Гость
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