В Ярославской области цены на бензин оказались самыми низкими во всем ЦФО

В Ярославской области цены на бензин оказались самыми низкими во всем ЦФО

С чем связано удешевление топлива

328
В Ярославской области зафиксированы самые низкие цены на бензин | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области зафиксированы самые низкие цены на бензин | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области зафиксированы самые низкие цены на бензин

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области самый дешевый бензин в Центральном федеральном округе. Такие данные приводятся в отчете Росстата по ценам на нефтепродукты за неделю со 2 по 8 сентября 2025 года.

Цены на бензин в Ярославской области:

  • АИ-92 — 56,63 рубля;

  • АИ-95 — 60,87;

  • АИ-98 и выше — 81,40;

  • дизельное топливо — 68,87.

Цены на бензин в ЦФО | Источник: РосстатЦены на бензин в ЦФО | Источник: Росстат

Цены на бензин в ЦФО

Источник:

Росстат

Для сравнения, в среднем по России бензин АИ-92 стоит 59,35 рубля, АИ-95 — 64,78 рубля, АИ-98 — 85,04 рубля, дизельное топливо — 71,73.

В ЦФО есть регионы с ценами, близкими к ярославским: Ивановская область — 59,99 рубля за литр бензина, Костромская область — 61,55 рубля, Орловская — 61,44 рубля, Рязанская — 61,22. Самыми дорогими регионами округа стали Москва, Воронежская (64,57 рубля) и Тульская (63,45 рубля) области.

Почему дешевеет топливо?

В конце августа 2025 года доцент Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков говорил, что в России в ближайшие месяцы стоит ожидать снижения цен на топливо.

«Цены на топливо стабилизируются и даже начнут снижаться на горизонте двух месяцев. Ситуация будет кардинально иной», — сказал он в беседе с MSK1.RU.

Ситуацию стабилизируют и действия государства. Летом 2025 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила несколько дел о завышении цен на АЗС и проверяет около 12 тысяч заправок по стране, а вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго следить за внутренним рынком.

По словам Чиркова, дополнительное влияние окажут сезонные факторы: с окончанием отпусков и завершением уборки урожая спрос на топливо снизится.

Важную роль играет и ограничение экспорта топлива — это увеличивает предложение внутри страны. Всё вместе создает условия для стабилизации цен и даже их снижения в ближайшие месяцы.

Заметили понижение цен на топливо?

Да
Нет
Не вожу машину
Свое мнение напишу в комментариях
