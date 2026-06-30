«Я профессиональный алкоголик»: куда пропали актеры сериала «Маргоша»

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Сериал «Маргоша» стал первой крупной работой в фильмографии Берсеневой. После учебы в ГИТИСе актриса долгое время не снималась. В 21 год она вышла замуж за бизнесмена Гурама Кофенлу, который превратил ее в домашнюю рабыню. Мария только и делала, что ухаживала за их общим сыном, убирала и стирала. Муж считал, что без его денег она никто, и не упускал возможности ей об этом напомнить. — Он мне всегда говорил, что «ты не уйдешь от меня, пока у тебя не будет своей машины, квартиры, банковского счета», — рассказывала Мария нашим коллегам из издания «СтарХит». — Он как-то бросил фразу: «Ты вспомни, где я тебя подобрал». Я тогда искренне захохотала и сказала: «Ну и где? Если мне не изменяет память, на последнем курсе одного из престижных вузов Москвы, в полной семье, с мамой, папой. Не бомжиху какую-то на улице, а москвичку».

Так эффектно хлопать телефоном-раскладушкой и ругаться одним взглядом могла только героиня Марии Источник: кадр из сериала «Маргоша» (16+), реж. Сергей Арланов, «СТС Медиа», 2009 год

Мария ушла от мужа с полугодовалым сыном и начала штурмовать модельные агентства и кастинги, чтобы заработать хоть какие-то деньги. В поисках роли она попала на прослушивание в «Маргошу». На пробах продюсеры искали блондинку, но Берсенева так эффектно сыграла мужчину, что ее утвердили не глядя. Роль принесла актрисе бешеную популярность. Как признавалась Мария, некоторые поклонники даже не знали ее настоящего имени и на улице обращались просто Марго. — Маргоша — моя любимая роль, я не раз об этом говорила. Роль, которая дала мне путь на большую сцену, к зрителю, которая явила миру мою персону, — делилась актриса с изданием «Комсомольская правда».

Мария уверяет, что принимает и любит себя в любом возрасте Источник: berseneza / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Однако ради популярности Берсеневой пришлось пожертвовать личной жизнью. Из-за плотного графика съемок разрушился ее второй брак с кикбоксером Николаем Берсеневым. — Коле не нравилось, что я прихожу на пару часов ночью, а потом снова уезжаю. «Маргоша» мне многое дала, но и многое отняла, — признавалась актриса.

Сын актрисы с возрастом сильно возмужал: он окончил кадетский корпус и занимается футболом Источник: berseneza / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)