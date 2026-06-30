«Я профессиональный алкоголик»: куда пропали актеры сериала «Маргоша»

В то время как в США о желаниях женщин рассказывал Мэл Гибсон, в России эту роль исполнили Мария Берсенева и Эдуард Трухменев. По воле случая их герои меняются телами, и сексист-сердцеед Гоша вынужден привыкать к жизни в образе красивой девушки Марго, которую не сразу воспринимают всерьез. После выхода «Маргоши» все актеры главных ролей стали знаменитыми, но не каждый смог, как и их герои, принять свой новый статус.
- Мария Берсенева — Марго Реброва
- Эдуард Трухменев — Гоша Ребров
- Елена Перова — Анна Сомова
- Олег Масленников-Войтов — Андрей Калугин
- Анатолий Кот — Антон Зимовский
- Анна Михайловская — Наташа Егорова
Мария Берсенева — Марго Реброва
Сериал «Маргоша» стал первой крупной работой в фильмографии Берсеневой. После учебы в ГИТИСе актриса долгое время не снималась. В 21 год она вышла замуж за бизнесмена Гурама Кофенлу, который превратил ее в домашнюю рабыню. Мария только и делала, что ухаживала за их общим сыном, убирала и стирала. Муж считал, что без его денег она никто, и не упускал возможности ей об этом напомнить.
— Он мне всегда говорил, что «ты не уйдешь от меня, пока у тебя не будет своей машины, квартиры, банковского счета», — рассказывала Мария нашим коллегам из издания «СтарХит». — Он как-то бросил фразу: «Ты вспомни, где я тебя подобрал». Я тогда искренне захохотала и сказала: «Ну и где? Если мне не изменяет память, на последнем курсе одного из престижных вузов Москвы, в полной семье, с мамой, папой. Не бомжиху какую-то на улице, а москвичку».
Мария ушла от мужа с полугодовалым сыном и начала штурмовать модельные агентства и кастинги, чтобы заработать хоть какие-то деньги. В поисках роли она попала на прослушивание в «Маргошу». На пробах продюсеры искали блондинку, но Берсенева так эффектно сыграла мужчину, что ее утвердили не глядя.
Роль принесла актрисе бешеную популярность. Как признавалась Мария, некоторые поклонники даже не знали ее настоящего имени и на улице обращались просто Марго.
— Маргоша — моя любимая роль, я не раз об этом говорила. Роль, которая дала мне путь на большую сцену, к зрителю, которая явила миру мою персону, — делилась актриса с изданием «Комсомольская правда».
Однако ради популярности Берсеневой пришлось пожертвовать личной жизнью. Из-за плотного графика съемок разрушился ее второй брак с кикбоксером Николаем Берсеневым.
— Коле не нравилось, что я прихожу на пару часов ночью, а потом снова уезжаю. «Маргоша» мне многое дала, но и многое отняла, — признавалась актриса.
После выхода сериала Мария полностью ушла в работу. Она регулярно играла в театре и снималась в кино, но в личной жизни было затишье. Только в 2025 году стало известно, что Мария тайно вышла замуж за актера Михаила Гудошникова, который младше нее на 8 лет. А в 41 год актриса снова стала мамой, у нее родилась дочь.
Эдуард Трухменев — Гоша Ребров
Эдуард Трухменев, который сыграл роль ловеласа Гоши, не собирался задерживаться в «Маргоше». На съемки его пригласил его однокурсник и по совместительству режиссер сериала со словами, что ему нужно будет появиться лишь в первой серии — и всё.
— Я согласился, потому что мне это показалось забавным и непыльным. Но когда связывался, не знал, что будет продолжение, — делился Эдуард с изданием «Комсомольская правда».
К третьему сезону создатели захотели ввести Гошу в мужском обличии назад, и Трухменев стал полноценным главным героем, который повлиял на финал.
Экранный образ самоуверенного бабника шел вразрез с тем, какой актер был в реальной жизни. К своим партнершам по кадру он всегда относился с уважением, а в личной жизни так и не встретил свою вторую половинку и выбрал жизнь в одиночестве.
Несмотря на популярность, Эдуард не прижился в Москве и большую часть времени проводит в Минске. В столицу актер возвращается только на съемки, обходя стороной все реалити-шоу и предложения об интервью. Популярные драмы он также оставил в прошлом и последние годы появляется только в суровых детективах.
Елена Перова — Анна Сомова
Елена ворвалась в шоу-бизнес в 15 лет в составе группы «Лицей». Хоть песня «Осень» играла из каждого утюга и у группы не было недостатка в поклонниках, бунтарский характер не дал Перовой долго продержаться в команде. Ее со скандалом уволили из группы после того, как она согласилась работать ведущей на телевидении.
— Папа одной из моих подружек — Насти Макаревич — сделал группу, оказалось, звезда у нас только одна. Конечно, 15-летнему подростку довольно трудно уступить, смириться и пережить это. Можно было сойти с ума от обиды и злости, — откровенничала Елена.
После ухода из группы Елена еще продолжала петь в коллективе «Амега», вела передачи, а в 2009-м попробовала себя в качестве актрисы в сериале «Маргоша».
— Пришлось отказаться от сна до 12 часов дня. Пару месяцев подряд пришлось работать практически без выходных. На личную жизнь времени не хватало. Я уже молчу о салонах красоты! Но поскольку работа — вещь для меня заразительная, я не чувствую себя обделенной, — говорила в одном из интервью Елена.
После финала сериала Елена пропала с экранов. Артистку сильно подкосили трагедии в семье. Она не могла принять гибель брата Сергея Супонева, а после кончины племянника и отца Перова начала злоупотреблять алкоголем и однажды попала в ДТП в нетрезвом виде.
Сейчас Елене 50 лет. Она полностью ушла из медиа. В 2020 году она появлялась на шоу «Последний герой» (16+), однако продержалась на проекте недолго. Как только участники начали плести козни, певица ушла из шоу. После ухода она опубликовала в своих социальных сетях неоднозначный пост.
— Друзья и единомышленники, я, как профессиональный алкоголик со стажем, хочу призвать вас поберечь себя, думать о свободе и начинать учиться врать, молчать и притворяться. Только так удастся выжить, — написала Елена.
Последние годы Перова увлеклась IT-технологиями и живет тихой жизнью с любимым человеком, с которым вместе уже около 10 лет. Возвращаться к съемкам она не планирует, но не отрицает, что зрители еще могут ее увидеть в будущем.
— Возможно, что я, как Сезария Эвора, вернусь в эту отрасль в каком-то преклонном возрасте, будучи уже бабушкой. Пока же я думаю, что сейчас такой отрезок времени, когда мне нужно заниматься чем-то другим, — объясняла свое решение Елена.
Олег Масленников-Войтов — Андрей Калугин
В детстве Олегу пророчили будущее военного. Родители ждали, что он пойдет по стопам отца и деда, но вместо этого молодой человек поступил в Школу-студию МХАТ. Сначала карьера строилась тяжело. В 2001 году актер получал в театре всего 456 рублей. Денег не хватало даже на продукты, и Масленников подрабатывал охранником и монтировщиком декораций.
— Я столько съел этих килограммов «Доширака», что у меня до сих пор на него тошнотворный рефлекс, — признавался артист в интервью на канале ALVA.
2009 год стал для Олега знаменательным во всех смыслах. Именно тогда он снялся в сериале «Маргоша», а в это же время встретил любовь всей своей жизни — продюсера Алину Бородину. Пара познакомилась на съемках фильма «Цыганки» (18+) и долго проверяла свои чувства. Только в 2016 году они официально зарегистрировали отношения.
У Алины есть ребенок от предыдущих отношений, который считает Олега родным отцом и даже взял его фамилию. Как признавался актер, после появления наследника он сильно пересмотрел свое отношение к работе. Если раньше он сам выполнял все трюки, то теперь не рискует.
Ради семьи актер также поменял свой подход к общению с поклонницами. По рассказам Алины, ее сильно обижало, когда любимый мужчина спокойно относился к флирту со стороны других женщин.
— Девушки очень любят Олега и, бывает, принимают его доброту и открытость за мужской интерес. Вешаются ему на шею. Таких случаев было много, и я от них устала. Накопились и другие проблемы — и всё вместе вылилось в грандиозный скандал, — рассказывала продюсер.
Из-за ревности пара на некоторое время расставалась, но смогла помириться и сохранить семью.
Анатолий Кот — Антон Зимовский
До «Маргоши» Анатолий Кот строил карьеру актера в Германии. В Берлине он играл в театре, но эта работа на износ совсем не приносила ему удовольствия.
— Каждый вечер у тебя квадратная голова… Я подписал контракт, но где-то в середине репетиций, еще до премьеры, я возвращаюсь с репетиции и думаю: «А сбегу-ка я? Ну и что, что контракт подписан, сяду в поезд — и всё». Но остался, — вспомнил Анатолий.
Когда контракт закончился, Кот перебрался в Москву. Роль Зимовского в «Маргоше» принесла ему бешеную популярность, и несмотря на то, что по сюжету он был главным злодеем, сам Кот был в восторге от своего персонажа.
— Я обожал образ Антона Зимовского, мне было сверхкомфортно плавать в этой роли! — признавался Анатолий.
До сериала актер был женат на имиджмейкере по имени Елена и воспитывал дочку Алису. Однако на съемочной площадке Анатолий встретил коллегу — Янину Колесниченко — и потерял голову.
— Я влюбился в Янину. У меня просто снесло башку. Как мозг ни сопротивлялся, чувства одержали верх, — каялся актер.
В 2009 году Анатолий развелся и тайно встречался с Яниной. О романе между актерами стало известно только в 2011 году, когда у них родилась дочка. Последние годы Кот считается образцовым семьянином шоу-бизнеса, который души не чает в жене.
На счету Кота более 150 работ, и, как он сам признаётся, некоторые роли оказываются для него настолько близки, что они проникают в его реальную жизнь.
— Я играл, что у меня сердце схватывает. Я играл более пожилого человека, но тем не менее это же сердце… Отыгрывал. И у меня в 40 лет случился инфаркт. Врачи сказали, что это, скорее всего, был спазм сосуда резкий, — делился мистическим совпадением Кот.
Зачастую Анатолию предлагают роли злодеев и антагонистов, но он на это совсем не обижается. Даже наоборот, в каждом герое он старается найти человечность и то, за что ему можно было бы сопереживать.
— Нет только черного и белого, в жизни — смешение красок. Я не хочу сказать, что в душе я убийца и фашист. Главное — найти оправдание для своего персонажа, почему он совершает тот или иной поступок. На всё есть мотивы… Например, герой так поступает ради любви, это чувство мне известно, — объяснял свои взгляды актер.
Анна Михайловская — Наташа Егорова
До того как попасть на экраны, Анна была профессиональной танцовщицей и кандидатом в мастера спорта. Ее судьбу решил случай. Когда она училась в 11-м классе, в зал, где проходила тренировка, заглянули продюсеры «Мосфильма».
— Наверное, так должно было быть. Судьба, знаете… Я могла бы не попасть на съемочную площадку и не поступить [в театральный вуз]. Я люблю свою профессию. Всё сложилось так, как должно было сложиться, — вспоминала актриса в интервью MSK1.RU.
Роль в «Маргоше» сделала Михайловскую звездой, но закрепила за ней амплуа стервозной красавицы. Сама актриса относится к этому с иронией.
— Моя героиня Наташа была редкостной заразой и стервой. Часто я видела, как девчонки идут, между собой разговаривают, узнают меня и начинают обсуждать мою героиню. «Я бы ей все волосы выдернула, такая она противная», — и смотрят на меня. Ну, значит, я хорошо сыграла эту роль, раз вызвала у людей такую неприязнь к себе, — рассказывала Анна.
После «Маргоши» последовал оглушительный успех в «Молодежке» (18+), где актриса сменила образ на положительную Яну Самойлову. Актриса также играла в сериале «Кто, если не я?» (18+), где познакомилась со своим будущим мужем — актером Тимофеем Каратаевым.
Пара сыграла свадьбу в 2013 году, но спустя 5 лет тайно развелась. После расставания экс-супруги смогли сохранить хорошие отношения ради общего сына.
Несмотря на занятость в театре и съемки в сериалах, Анна считает, что семья — это главное.
— Наступает тайм-аут, а потом — другая возрастная категория: ты уже не студентка, а чья-то мама… В конце концов — есть дети. А главная роль для каждой женщины, мне кажется, — быть мамой, — признаётся артистка.
В июне 2026 года актриса рассказала, что второй раз стала мамой. Имя отца и пол ребенка звезда держит в строжайшем секрете, предпочитая не афишировать личное.