Герман Греф предсказал крах российской экономики. И предложил выход

Греф заявил, что нужно принимать меры для подстегивания экономики Источник: Станислав Соколов / NGS.RU

Председатель правления Сбербанка Герман Греф считает, что экономика России уже переохлаждена и ключевую ставку необходимо снижать. Такое мнение он высказал на годовом собрании акционеров Сбербанка.

«Моя точка зрения заключается в том, что экономика при экстремально высоких ставках, реальных высоких ставках, которые существуют сегодня, долго существовать не может. И реальные ставки у нас в районе 10%, то есть это учетная ставка ЦБ за минусом текущей инфляции. И 10% — ставка, которая может применяться на коротком горизонте для того, чтобы охладить экономику. То, что мы видим сегодня, на мой взгляд, совершенно очевидно — мы переохладили уже экономику. И ставку нужно снижать», — заявил Греф.

Греф подчеркнул, что ряд факторов, влияющих на рост цен (в том числе проблемы в энергетике), относится к немакроэкономическим. И бороться с ними инструментами денежно‑кредитной политики нерационально. Это создает значительную депрессивную нагрузку на экономику. В частности, уже зафиксировано падение инвестиций более чем на 14%.