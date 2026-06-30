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Экономика Герман Греф предсказал крах российской экономики. И предложил выход

Герман Греф предсказал крах российской экономики. И предложил выход

Приводим доводы главы Сбербанка

Греф заявил, что нужно принимать меры для подстегивания экономики | Источник: Станислав Соколов / NGS.RUГреф заявил, что нужно принимать меры для подстегивания экономики | Источник: Станислав Соколов / NGS.RU

Греф заявил, что нужно принимать меры для подстегивания экономики

Источник:

Станислав Соколов / NGS.RU

Председатель правления Сбербанка Герман Греф считает, что экономика России уже переохлаждена и ключевую ставку необходимо снижать. Такое мнение он высказал на годовом собрании акционеров Сбербанка.

«Моя точка зрения заключается в том, что экономика при экстремально высоких ставках, реальных высоких ставках, которые существуют сегодня, долго существовать не может. И реальные ставки у нас в районе 10%, то есть это учетная ставка ЦБ за минусом текущей инфляции. И 10% — ставка, которая может применяться на коротком горизонте для того, чтобы охладить экономику. То, что мы видим сегодня, на мой взгляд, совершенно очевидно — мы переохладили уже экономику. И ставку нужно снижать», — заявил Греф.

Греф подчеркнул, что ряд факторов, влияющих на рост цен (в том числе проблемы в энергетике), относится к немакроэкономическим. И бороться с ними инструментами денежно‑кредитной политики нерационально. Это создает значительную депрессивную нагрузку на экономику. В частности, уже зафиксировано падение инвестиций более чем на 14%.

Глава Сбербанка полагает, что в текущих условиях вместо удержания высокой ставки следует помогать экономике справляться с трудностями. Греф отметил, что ставка — это «ключ в замке инвестиционной активности предприятий». По его прогнозу, в 2026 году инвестиции могут сократиться еще на 2–3%.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Греф Сбербанк Ставка
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Комментарии
3
Гость
7 минут
Ни кто не может справиться с Железной Эльвирой!
Гость
9 минут
Это было навсегда пока не кончилось, есть такая книга о тираниях когда рокировщики обещали как в Португалии не все вспоминали 50 летнее правление Салазара?
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Гость
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