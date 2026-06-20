«Давайте оперировать фактами»: губернатор прокомментировал ситуацию с топливом на ярославских АЗС

Власти сообщили, что серьезных проблем с топливом на ярославских заправках нет Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев прокомментировал ситуацию с бензином на АЗС в регионе.

«Вижу много сообщений в социальных сетях про обеспечение топливом. Давайте оперировать фактами, а не слухами. Сегодня с утра провели объезд нескольких десятков автозаправочных станций в Ярославле. В большинстве сетей все виды топлива доступны. Есть отдельные станции, где временно отсутствуют некоторые марки топлива, потому что руководство заправочной сети не сумело вовремя организовать поставки. Если вы хотите потратить свои деньги и хранить дома бензин, то тоже никаких ограничений по объему покупок нет», — сообщил глава региона 20 июня.

Напомним, накануне вечером, 19 июня, жители Рыбинска сообщили об очереди на заправку и отсутствии некоторых марок топлива на ряде АЗС. При этом люди отметили, что ограничений на покупку бензина нет, некоторые автомобилисты, пользуясь этим, заливают топливо сразу в несколько канистр, из-за чего оно быстрее заканчивается.

18 июня редакция 76.RU провела рейд по ярославским заправкам. На части из них мы заметили отсутствие некоторых марок бензина, но в целом, как говорят сотрудники, больших проблем нет.