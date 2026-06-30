В Гондурасе каждый год проходит дождь из рыбы — ученые уже 150 лет не могут объяснить эту аномалию

«Рыбный дождь» идет в Гондурасе уже больше 150 лет Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В небольшом городке Йоро в Гондурасе каждый год случается чудо, которое сбивает с толку и восхищает: уже больше 150 лет с неба падают рыбы. Местные жители уже не удивляются, а вот приезжие замирают с поднятыми головами — и не зря. Это не сказочная история, а вполне реальное явление, которое здесь даже отмечают как праздник.

Замешаны высшие силы

Одно из любимых объяснений рыбного дождя у местных — помощь небес. Жители городка верят, что в XIX веке испанский миссионер отец Хосе Мануэль Субирана молился за их нуждающихся предков.

Якобы высшие силы услышали его прошения и послали ему в ответ дождь. Вместе с каплями с неба посыпались рыбы, чтобы люди не голодали.

С тех пор дождь из рыбы считают благословением, а легенду передают из поколения в поколение. Она простая, добрая и по-человечески понятная: когда тяжело, небо протягивает руку помощи.

Наука рушит магию

Однако ученые не спешат говорить о чудесах. Стандартным объяснением считается то, что необычный дождь приносят водяные смерчи или сильные штормы. Они засасывают воду из рек и озер вместе с рыбой, поднимают ее в воздух, а потом, когда ветер стихает, рыба падает вниз — иногда за много километров от водоема.

Ученые пока не могут объяснить «рыбный дождь» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Убедительной эту версию не назвать. Если бы виновником был смерч, то в «улове» нашли бы микс из разных существ, потому что ветра не избирательны и могут вместе с рыбой, например, принести лягушек.

Есть еще одна версия — от команды исследователей из National Geographic. В 1970-х годах они приехали в Йоро, чтобы изучить явление. Главным выводом биологов стало то, что все пойманные особи после рыбного дождя были слепыми.

Это возможно, если рыбы эволюционировали в полной темноте, например в подземных реках или пещерах. Так родилась еще одна гипотеза: во время сильных ливней уровень подземных вод резко поднимается, потоки вымывают рыбу из подземных водоемов и выносят на поверхность через естественные отверстия.

К сожалению, и эту теорию убедительной не назвать: рыбу после дождя находят не только на земле у водоемов, но и на крышах домов. Однако аргументом в пользу «подземной» гипотезы можно считать то, что в Йоро каждый раз падает рыба одного и того же вида. Так, за 150 лет ученые до сих пор не разгадали эту аномалию в Гондурасе.

Повод для праздника

Объяснения рыбному дождю до сих пор нет, и местным это, похоже, вовсе не мешает. Явление они превратили в визитную карточку своего края — придумали Фестиваль рыбного дождя. Так что вопрос «кто кидает рыбу во дворы?» тут вообще не в приоритете.

В Йоро рыба падает на крыши, во дворы и другие труднодоступные места Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Фестиваль проводят с 1998 года — сразу после аномалии. Сезон «урожая» предсказуем: рыба падает с неба в промежутке между маем и июлем. Программа развлечений очень насыщенная.

На улицах Йоро — настоящее буйство красок: яркие костюмы, музыка, танцы. Оркестры задают ритм, фольклорные коллективы зажигают толпу.