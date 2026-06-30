Компании переходят на четырехдневку: в Минэке заявили о проблемах на рынке труда

В экономике наблюдается дефицит труда Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Российские компании в ряде отраслей переходят на четырехдневную рабочую неделю. О причинах этого явления рассказал министр экономического развития Максим Решетников.

«В каких-то секторах мы видим четырехдневку, в каких-то мы видим неполную загрузку, там особенно сектора машиностроения, инвестиционные товары, то, что в первую очередь страдает от охлаждения экономики, там, скорее, даже какой-то есть избыток», — сказал Решетников в интервью ИС «Вести».

По его словам, в целом рынок труда «остывает», а соотношение вакансий и кадров в отраслях нормализуется. Министр добавил, что в экономике происходит структурная перестройка. Некоторые предприятия, например угольные шахты с высокой себестоимостью добычи, работают в сложных условиях и обращаются за поддержкой к властям.

«Тем не менее кадры как таковые — это всё равно главный ограничитель экономики. Потому что, что бы мы там ни говорили, как бы мы ни слушали, какие бы новости ни появлялись, уровень безработицы 2,2% является экстремально низким», — отметил Решетников.