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Экономика Компании переходят на четырехдневку: в Минэке заявили о проблемах на рынке труда

Компании переходят на четырехдневку: в Минэке заявили о проблемах на рынке труда

Безработица находится на экстремальном уровне

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В экономике наблюдается дефицит труда | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUВ экономике наблюдается дефицит труда | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В экономике наблюдается дефицит труда

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Российские компании в ряде отраслей переходят на четырехдневную рабочую неделю. О причинах этого явления рассказал министр экономического развития Максим Решетников.

«В каких-то секторах мы видим четырехдневку, в каких-то мы видим неполную загрузку, там особенно сектора машиностроения, инвестиционные товары, то, что в первую очередь страдает от охлаждения экономики, там, скорее, даже какой-то есть избыток», — сказал Решетников в интервью ИС «Вести».

По его словам, в целом рынок труда «остывает», а соотношение вакансий и кадров в отраслях нормализуется. Министр добавил, что в экономике происходит структурная перестройка. Некоторые предприятия, например угольные шахты с высокой себестоимостью добычи, работают в сложных условиях и обращаются за поддержкой к властям.

«Тем не менее кадры как таковые — это всё равно главный ограничитель экономики. Потому что, что бы мы там ни говорили, как бы мы ни слушали, какие бы новости ни появлялись, уровень безработицы 2,2% является экстремально низким», — отметил Решетников.

Это говорит о реальном дефиците труда в экономике, подчеркнул министр. Правительство при поддержке Госдумы и президента предпринимает шаги для решения этой проблемы, добавил Решетников.

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Максим Решетников Безработица Рабочая неделя Экономика
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Комментарии
2
Гость
41 минута
"уровень безработицы 2,2% является экстремально низким», — отметил Решетников. Это говорит о реальном дефиците труда в экономике, подчеркнул министр. Правительство при поддержке Госдумы и президента предпринимает шаги для решения этой проблемы" - то есть наверху работают над увеличением уровня безработицы? Они будут кормить безработных которых сами и наделают?
Гость
44 минуты
Медведев предлагал перейти на четырёхдневку ещё в 2019. И вот случилось!
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Гость
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