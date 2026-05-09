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Город 9 Мая в Ярославле Фоторепортаж Несли над головами портреты героев: по Ярославлю прошел «Бессмертный полк» — большой фоторепортаж

Несли над головами портреты героев: по Ярославлю прошел «Бессмертный полк» — большой фоторепортаж

В акции приняли участие сотни жителей города

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В Ярославле прошло шествие «Бессмертного полка» | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ Ярославле прошло шествие «Бессмертного полка» | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле прошло шествие «Бессмертного полка»

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле 9 мая прошло шествие «Бессмертного полка». В ежегодной акции на День Победы приняли участие сотни жителей города.

Люди проследовали около полутора километров по Советской улице до Советской площади, держа в руках портреты членов их семей, участвовавших в Великой Отечественной войне.

В большом фоторепортаже показываем, как это было.

В акции приняло участие огромное количество людей | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ акции приняло участие огромное количество людей | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В акции приняло участие огромное количество людей

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Ярославцы участвовали в шествии целыми семьями | Источник: Александр Куренной / 76.RUЯрославцы участвовали в шествии целыми семьями | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ярославцы участвовали в шествии целыми семьями

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Люди с трепетом держали портреты членов своих семей | Источник: Александр Куренной / 76.RUЛюди с трепетом держали портреты членов своих семей | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Люди с трепетом держали портреты членов своих семей

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Кто-то не мог сдержать эмоций | Источник: Александр Куренной / 76.RUКто-то не мог сдержать эмоций | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Кто-то не мог сдержать эмоций

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Некоторые несли таблички с информацией сразу о двух участниках ВОВ из своей семьи | Источник: Александр Куренной / 76.RUНекоторые несли таблички с информацией сразу о двух участниках ВОВ из своей семьи | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Некоторые несли таблички с информацией сразу о двух участниках ВОВ из своей семьи

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Люди украсили свою одежду символом Победы&nbsp;— Георгиевскими лентами | Источник: Александр Куренной / 76.RUЛюди украсили свою одежду символом Победы&nbsp;— Георгиевскими лентами | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Люди украсили свою одежду символом Победы — Георгиевскими лентами

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Помимо портретов в руках участников акции были флаги и знамена | Источник: Александр Куренной / 76.RUПомимо портретов в руках участников акции были флаги и знамена | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Помимо портретов в руках участников акции были флаги и знамена

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В акции приняли участие даже самые юные ярославцы | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ акции приняли участие даже самые юные ярославцы | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В акции приняли участие даже самые юные ярославцы

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Ярославцы помнят и гордятся героизмом своих предков | Источник: Александр Куренной / 76.RUЯрославцы помнят и гордятся героизмом своих предков | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ярославцы помнят и гордятся героизмом своих предков

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

За каждым портретом скрывается огромная история | Источник: Александр Куренной / 76.RUЗа каждым портретом скрывается огромная история | Источник: Александр Куренной / 76.RU

За каждым портретом скрывается огромная история

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Горожане принимают участие в акции «Бессмертный полк» не первый год | Источник: Александр Куренной / 76.RUГорожане принимают участие в акции «Бессмертный полк» не первый год | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Горожане принимают участие в акции «Бессмертный полк» не первый год

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

На некоторых фотографиях указаны годы жизни героев | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа некоторых фотографиях указаны годы жизни героев | Источник: Александр Куренной / 76.RU

На некоторых фотографиях указаны годы жизни героев

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

И информация об их званиях и местах службы | Источник: Александр Куренной / 76.RUИ информация об их званиях и местах службы | Источник: Александр Куренной / 76.RU

И информация об их званиях и местах службы

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Большинство портретов&nbsp;— черно-белые | Источник: Александр Куренной / 76.RUБольшинство портретов&nbsp;— черно-белые | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Большинство портретов — черно-белые

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Но есть и фото в цвете | Источник: Александр Куренной / 76.RUНо есть и фото в цвете | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Но есть и фото в цвете

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Шествие прошло в центре Ярославля | Источник: Александр Куренной / 76.RUШествие прошло в центре Ярославля | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Шествие прошло в центре Ярославля

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

На лицах многих жителей города&nbsp;— улыбки | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа лицах многих жителей города&nbsp;— улыбки | Источник: Александр Куренной / 76.RU

На лицах многих жителей города — улыбки

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Помимо портретов в руках людей&nbsp;— цветы | Источник: Александр Куренной / 76.RUПомимо портретов в руках людей&nbsp;— цветы | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Помимо портретов в руках людей — цветы

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

А у кого-то и воздушные шары | Источник: Александр Куренной / 76.RUА у кого-то и воздушные шары | Источник: Александр Куренной / 76.RU

А у кого-то и воздушные шары

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Некоторые рамки с фото украшены Георгиевскими лентами | Источник: Александр Куренной / 76.RUНекоторые рамки с фото украшены Георгиевскими лентами | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Некоторые рамки с фото украшены Георгиевскими лентами

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Для тех, кто не мог лично принять участие в «Бессмертном полку», была возможность сделать это онлайн | Источник: Александр Куренной / 76.RUДля тех, кто не мог лично принять участие в «Бессмертном полку», была возможность сделать это онлайн | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Для тех, кто не мог лично принять участие в «Бессмертном полку», была возможность сделать это онлайн

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

На мероприятии присутствовали волонтеры | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа мероприятии присутствовали волонтеры | Источник: Александр Куренной / 76.RU

На мероприятии присутствовали волонтеры

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В руках некоторых участников акции было сразу несколько портретов | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ руках некоторых участников акции было сразу несколько портретов | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В руках некоторых участников акции было сразу несколько портретов

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

К шествию можно было присоединиться на Флотской улице | Источник: Александр Куренной / 76.RUК шествию можно было присоединиться на Флотской улице | Источник: Александр Куренной / 76.RU

К шествию можно было присоединиться на Флотской улице

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Ярославцы несли в руках и флаги России | Источник: Александр Куренной / 76.RUЯрославцы несли в руках и флаги России | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ярославцы несли в руках и флаги России

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В честь Дня Победы в Ярославле и области подготовили праздничные мероприятия. В столице Золотого кольца организовали парад военной техники «Машины Победы». Колонна следует из центра во все районы города. Мы публиковали карту с подробным маршрутом.

Помимо этого в городах региона пройдут ярмарки, концерты и другие мероприятия. Для зрителей подготовили выступления творческие коллективы.

В завершение праздника в Ярославле и Рыбинске запустят салюты в 21:00. Мы рассказывали, откуда лучше всего будет видно фейерверки.

О том, как проходит 9 Мая в Ярославле, мы рассказываем в онлайн-трансляции.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Бессмертный полк 9 Мая Акция День Победы
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Комментарии
9
Гость
10 мая, 09:10
Скоро некому будет платить и по 10.000 руб. Хотя сумма - ни о чем...
Гость
9 мая, 17:03
Свыше 800.000₽ получил каждый ветеран ВОВ в Казахстане в стабильной только 10.000₽
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Гость
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