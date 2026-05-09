Несли над головами портреты героев: по Ярославлю прошел «Бессмертный полк» — большой фоторепортаж

В Ярославле 9 мая прошло шествие «Бессмертного полка». В ежегодной акции на День Победы приняли участие сотни жителей города.
Люди проследовали около полутора километров по Советской улице до Советской площади, держа в руках портреты членов их семей, участвовавших в Великой Отечественной войне.
В большом фоторепортаже показываем, как это было.
В честь Дня Победы в Ярославле и области подготовили праздничные мероприятия. В столице Золотого кольца организовали парад военной техники «Машины Победы». Колонна следует из центра во все районы города. Мы публиковали карту с подробным маршрутом.
Помимо этого в городах региона пройдут ярмарки, концерты и другие мероприятия. Для зрителей подготовили выступления творческие коллективы.
В завершение праздника в Ярославле и Рыбинске запустят салюты в 21:00. Мы рассказывали, откуда лучше всего будет видно фейерверки.