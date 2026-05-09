Несли над головами портреты героев: по Ярославлю прошел «Бессмертный полк» — большой фоторепортаж

В Ярославле прошло шествие «Бессмертного полка» Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле 9 мая прошло шествие «Бессмертного полка». В ежегодной акции на День Победы приняли участие сотни жителей города.

Люди проследовали около полутора километров по Советской улице до Советской площади, держа в руках портреты членов их семей, участвовавших в Великой Отечественной войне.

В большом фоторепортаже показываем, как это было.

В акции приняло участие огромное количество людей Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ярославцы участвовали в шествии целыми семьями Источник: Александр Куренной / 76.RU

Люди с трепетом держали портреты членов своих семей Источник: Александр Куренной / 76.RU

Кто-то не мог сдержать эмоций Источник: Александр Куренной / 76.RU

Некоторые несли таблички с информацией сразу о двух участниках ВОВ из своей семьи Источник: Александр Куренной / 76.RU

Люди украсили свою одежду символом Победы — Георгиевскими лентами Источник: Александр Куренной / 76.RU

Помимо портретов в руках участников акции были флаги и знамена Источник: Александр Куренной / 76.RU

В акции приняли участие даже самые юные ярославцы Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ярославцы помнят и гордятся героизмом своих предков Источник: Александр Куренной / 76.RU

За каждым портретом скрывается огромная история Источник: Александр Куренной / 76.RU

Горожане принимают участие в акции «Бессмертный полк» не первый год Источник: Александр Куренной / 76.RU

На некоторых фотографиях указаны годы жизни героев Источник: Александр Куренной / 76.RU

И информация об их званиях и местах службы Источник: Александр Куренной / 76.RU

Большинство портретов — черно-белые Источник: Александр Куренной / 76.RU

Но есть и фото в цвете Источник: Александр Куренной / 76.RU

Шествие прошло в центре Ярославля Источник: Александр Куренной / 76.RU

На лицах многих жителей города — улыбки Источник: Александр Куренной / 76.RU

Помимо портретов в руках людей — цветы Источник: Александр Куренной / 76.RU

А у кого-то и воздушные шары Источник: Александр Куренной / 76.RU

Некоторые рамки с фото украшены Георгиевскими лентами Источник: Александр Куренной / 76.RU

Для тех, кто не мог лично принять участие в «Бессмертном полку», была возможность сделать это онлайн Источник: Александр Куренной / 76.RU

На мероприятии присутствовали волонтеры Источник: Александр Куренной / 76.RU

В руках некоторых участников акции было сразу несколько портретов Источник: Александр Куренной / 76.RU

К шествию можно было присоединиться на Флотской улице Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ярославцы несли в руках и флаги России Источник: Александр Куренной / 76.RU

В честь Дня Победы в Ярославле и области подготовили праздничные мероприятия. В столице Золотого кольца организовали парад военной техники «Машины Победы». Колонна следует из центра во все районы города. Мы публиковали карту с подробным маршрутом.

Помимо этого в городах региона пройдут ярмарки, концерты и другие мероприятия. Для зрителей подготовили выступления творческие коллективы.

В завершение праздника в Ярославле и Рыбинске запустят салюты в 21:00. Мы рассказывали, откуда лучше всего будет видно фейерверки.