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Происшествия Спецоперация на Украине Россия нанесла мощные удары по Украине: попали по производству дронов и складам с беспилотниками

Россия нанесла мощные удары по Украине: попали по производству дронов и складам с беспилотниками

Об атаке рассказали в Минобороны РФ

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Россия нанесла групповые удары по Украине (фото из архива) | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUРоссия нанесла групповые удары по Украине (фото из архива) | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Россия нанесла групповые удары по Украине (фото из архива)

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В ночь на субботу российская армия нанесла удары по нескольким объектам на Украине. Для атаки использовали высокоточное оружие большой дальности (с земли и с воздуха), а также ударные беспилотники, рассказали в Минобороны РФ.

«В результате поражены предприятия украинской военной промышленности в городе Киеве, задействованные в производстве и хранении беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, а также объекты портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Измаиле Одесской области», — говорится в сообщении ведомства.

В течение ночи 11 июля над российскими городами сбили 178 беспилотников над территориями Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Крым и Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей.

В Таганрогском заливе в результате атаки дронов пострадали четыре судна, в том числе танкер, перевозящий метанол. Вследствие ЧП погиб моряк, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Минобороны Атака Украина
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Комментарии
2
Гость
1 час
отчеты красивые а отак на нас становится все больше
Гость
1 час
Не пора ли заканчивать с этим?! Гибнут люди каждый день...
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Гость
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