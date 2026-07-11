Россия нанесла мощные удары по Украине: попали по производству дронов и складам с беспилотниками

Россия нанесла групповые удары по Украине (фото из архива) Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В ночь на субботу российская армия нанесла удары по нескольким объектам на Украине. Для атаки использовали высокоточное оружие большой дальности (с земли и с воздуха), а также ударные беспилотники, рассказали в Минобороны РФ.

«В результате поражены предприятия украинской военной промышленности в городе Киеве, задействованные в производстве и хранении беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, а также объекты портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Измаиле Одесской области», — говорится в сообщении ведомства.

В течение ночи 11 июля над российскими городами сбили 178 беспилотников над территориями Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Крым и Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей.