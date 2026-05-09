Откуда в Ярославле и Рыбинске лучше смотреть на салют в честь 9 Мая — адреса

Откуда лучше смотреть на салют в Ярославле и Рыбинске Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

9 мая в Ярославле и Рыбинске запустят салюты в честь Дня Победы. Фейерверки станут завершением праздничных мероприятий.

В Ярославле салют запустят на Стрелке в 21:00. Есть несколько точек в городе, из которых фейерверк будет хорошо видно.

Откуда смотреть салют:

на Волжской набережной;

на Стрелке;

на берегу Волги в Коровниках;

на берегу Волги в Тверицах;

с моста, ведущего на Московский проспект;

на берегу Волги в районе Савино.

Откуда будет хорошо видно салют в Ярославле Источник: мэрия Ярославля

В Рыбинске салют запустят в 21:00 в Волжском парке со стороны Огня славы.

Откуда смотреть салют:

у Дворца спорта «Полет»;

с левого берега Волги в районе Петровского парка;

в Волжском парке;

На мосту через Волгу. Автомобилистам запрещено останавливаться на мосту, смотреть на фейерверк можно только с тротуара.

Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков уточнил, что в программе мероприятий возможны оперативные изменения.

«В случае угрозы атаки БПЛА мероприятия могут быть отменены. Прошу рыбинцев с пониманием отнестись к возможным корректировкам», — говорится на странице Дмитрия Рудакова во «Вконтакте».