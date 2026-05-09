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Город 9 Мая в Ярославле Откуда в Ярославле и Рыбинске лучше смотреть на салют в честь 9 Мая — адреса

Откуда в Ярославле и Рыбинске лучше смотреть на салют в честь 9 Мая — адреса

Праздничные фейерверки запустят в 21:00

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Откуда лучше смотреть на салют в Ярославле и Рыбинске | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОткуда лучше смотреть на салют в Ярославле и Рыбинске | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Откуда лучше смотреть на салют в Ярославле и Рыбинске

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

9 мая в Ярославле и Рыбинске запустят салюты в честь Дня Победы. Фейерверки станут завершением праздничных мероприятий.

В Ярославле салют запустят на Стрелке в 21:00. Есть несколько точек в городе, из которых фейерверк будет хорошо видно.

Откуда смотреть салют:

  • на Волжской набережной;

  • на Стрелке;

  • на берегу Волги в Коровниках;

  • на берегу Волги в Тверицах;

  • с моста, ведущего на Московский проспект;

  • на берегу Волги в районе Савино.

Откуда будет хорошо видно салют в Ярославле | Источник: мэрия ЯрославляОткуда будет хорошо видно салют в Ярославле | Источник: мэрия Ярославля

Откуда будет хорошо видно салют в Ярославле

Источник:

мэрия Ярославля

В Рыбинске салют запустят в 21:00 в Волжском парке со стороны Огня славы.

Откуда смотреть салют:

  • у Дворца спорта «Полет»;

  • с левого берега Волги в районе Петровского парка;

  • в Волжском парке;

  • На мосту через Волгу. Автомобилистам запрещено останавливаться на мосту, смотреть на фейерверк можно только с тротуара.

Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков уточнил, что в программе мероприятий возможны оперативные изменения.

«В случае угрозы атаки БПЛА мероприятия могут быть отменены. Прошу рыбинцев с пониманием отнестись к возможным корректировкам», — говорится на странице Дмитрия Рудакова во «Вконтакте».

В онлайн-трансляции мы рассказываем все о праздновании 9 Мая в Ярославской области.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
9 Мая Салют Рыбинск Мероприятие
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Комментарии
2
Гость
9 мая, 21:04
Напугали салютом! Думали ПВО работает
Гость
9 мая, 20:35
я лучше спать
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Гость
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