Откуда в Ярославле и Рыбинске лучше смотреть на салют в честь 9 Мая — адреса

9 мая в Ярославле и Рыбинске запустят салюты в честь Дня Победы. Фейерверки станут завершением праздничных мероприятий.
В Ярославле салют запустят на Стрелке в 21:00. Есть несколько точек в городе, из которых фейерверк будет хорошо видно.
Откуда смотреть салют:
на Волжской набережной;
на Стрелке;
на берегу Волги в Коровниках;
на берегу Волги в Тверицах;
с моста, ведущего на Московский проспект;
на берегу Волги в районе Савино.
В Рыбинске салют запустят в 21:00 в Волжском парке со стороны Огня славы.
Откуда смотреть салют:
у Дворца спорта «Полет»;
с левого берега Волги в районе Петровского парка;
в Волжском парке;
На мосту через Волгу. Автомобилистам запрещено останавливаться на мосту, смотреть на фейерверк можно только с тротуара.
Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков уточнил, что в программе мероприятий возможны оперативные изменения.
«В случае угрозы атаки БПЛА мероприятия могут быть отменены. Прошу рыбинцев с пониманием отнестись к возможным корректировкам», — говорится на странице Дмитрия Рудакова во «Вконтакте».
В онлайн-трансляции мы рассказываем все о праздновании 9 Мая в Ярославской области.