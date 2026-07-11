Топливная рулетка. Что окажется в вашем баке, если сегодня заправиться на трех разных АЗС, — спросили экспертов

Что льем в бак? Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Вот вы как еще недавно выбирали автозаправку? Ну, наверное, по цене, бонусной карте или по привычке. Еще чтобы близко к дому или работе была. Сегодня критерий изменился: главный вопрос — где вообще есть бензин.

Очереди, лимиты на отпуск топлива, закрывающиеся посреди дня АЗС заставляют водителей колесить по городам (а то и по соседним селам) в поисках хотя бы нескольких десятков литров. Одни заливают 30 литров на одной станции (сколько позволяет лимит), затем едут на другую, потом — на третью. В результате в одном баке смешивается топливо неизвестного происхождения и, возможно, разного качества.

Именно это сегодня вызывает у специалистов всё больше вопросов.

Можно ли вообще быть уверенным, что бензин на разных АЗС одинаковый? Или автомобилисты фактически участвуют в масштабном эксперименте над собственными двигателями? Эти вопросы MSK1.RU задал экспертам.

Бак превращается в химическую лабораторию

Главная проблема — в том, что производителям уже на официальном, государственном уровне разрешены более мягкие требования к выпуску топлива, говорит бывший депутат Госдумы, создатель движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков.

Он напоминает, что уже допускается производство бензина уровня «Евро-3», а также компаундирование — смешивание компонентов для получения необходимого октанового числа. По мнению Лысакова, это означает серьезное изменение всей структуры рынка.

«Люди будут думать, что заправляют „Евро-5“, а фактически могут получать Евро-3», — предупреждает эксперт. По его словам, теперь уже плохое топливо неизбежно будет смешиваться с более качественным, а хорошее — ухудшаться из-за менее качественных компонентов. При этом определить безопасную пропорцию невозможно.

«Нет такой цифры, сколько можно долить плохого бензина в полный бак, чтобы с вашим автомобилем ничего не произошло. Но даже небольшое количество низкокачественного бензина, конечно, будет сказываться», — говорит эксперт.

Медленное убийство двигателя

Особенно тревожными выглядят оценки последствий. По словам Лысакова, современные двигатели проектировались под совершенно другие стандарты топлива. Он считает, что снижение качества бензина может привести к постепенному разрушению системы впрыска, свечей зажигания, выпускной системы, катализатора… Ну и наконец, самого двигателя.

«Да, это медленное убийство современных двигателей!» — не скрывает Лысаков эмоций.

Так что уже можно заранее считать деньги на предстоящие капремонты. Но даже это полбеды: по словам Лысакова, при сгорании топлива, полученного с использованием определенных присадок, могут образовываться соединения, близкие по химическому составу к боевым отравляющим.

Независимый эксперт по топливному рынку Анастасия Бунина рассказала MSK1.RU, что уже есть жалобы на «новый» бензин… который разъедает лакокрасочное покрытие автомобиля. Само собой, это однозначный сигнал: подмешали такую гадость, которой в качественном топливе быть не должно.

Можно ли вообще определить качество бензина?

Бунина считает, что обычный автомобилист сделать этого не сможет. Поэтому главный совет сегодня — максимально внимательно выбирать место заправки.

По словам Буниной, предпочтение лучше отдавать крупным федеральным сетям, где технологический процесс производства топлива всё же прозрачен и легче прослеживается. Она подчеркивает, что полностью исключить риски невозможно, однако вероятность получить некачественное топливо на таких АЗС ниже.

Эксперт также рекомендует не ездить с почти пустым баком. Из собственного опыта она рассказывает, что старается всегда держать автомобиль полностью заправленным и, если днем на колонках большие очереди, приезжает поздно вечером.

По ее словам, такая стратегия позволяет не попадать в ситуацию, когда приходится покупать бензин на первой попавшейся станции.

Интернет знает, где есть бензин. Но знает ли, какой он?

Сейчас по всей стране появляются десятки телеграм-каналов, сайтов и чатов, где автомобилисты сообщают друг другу о наличии топлива. А заодно и о его качестве.

Таким сообщениям доверять нельзя, уверен член Общественной палаты, заместитель председателя комиссии по безопасности Александр Холодов: он призывает относиться к подобным сервисам крайне осторожно.

По его мнению, большинство подобных проектов пока больше напоминают попытку воспользоваться ажиотажем вокруг дефицита. Эксперт объясняет: определить качество бензина «на глаз» невозможно.

«Бензин — это же вам не чизкейк и не кофе. Его качество невозможно определить без специального оборудования. И тем более оперативно», — говорит эксперт.

По его словам, рассказы в интернете вроде «залил бензин — через час двигатель сломался» далеко не всегда означают, что причина именно в последней заправке. Поломки могут накапливаться неделями.

Более того, эксперт напоминает: каждая АЗС обязана предъявить потребителю документы на реализуемое топливо (там-то можно посмотреть, зальют вам «Евро-5» или «Евро-3»). Именно сертификаты, а не отзывы в интернете остаются наиболее надежным источником информации.

Что вообще ждет автомобилистов?

Вячеслав Лысаков боится, что по мере ухудшения топливного кризиса в России могут вернуться вообще к стандарту «Евро-2». Но даже и без этого «начнут разбавлять и бодяжить», и на мелких независимых АЗС появится топливо такого отвратительного качества, что одной заправки будет хватать, чтобы угробить двигатель.

Лысаков говорит, что в России и до топливного кризиса работали сотни «бодяжников», которые производили нелицензированное топливо. А теперь их деятельность фактически легализована.