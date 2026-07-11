Судьбу обвиняемого в убийстве повара из Ярославля решат присяжные

Дело об убийстве в Ярославле рассмотрит суд присяжных Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Дело об убийстве ярославца, чей труп обнаружили в автомобиле на парковке в Заволжском районе, будет рассматриваться судом с участием присяжных заседателей. Об этом порталу 76.RU сообщили в Ярославском районнном суде. Решение было принято на заседании 8 июля.

«С такой инициативой выступила защита подсудимого», — пояснили в суде.

Суд с участием присяжных заседателей — это особая форма уголовного судопроизводства, при которой решение о виновности или невиновности подсудимого выносят не только профессиональный судья, но и коллегия обычных граждан — присяжных заседателей. Их задача — оценить представленные доказательства и ответить на ключевые вопросы факта: доказано ли, что деяние имело место, совершил ли его подсудимый и виновен ли он в этом.

Напомним, тело 59-летнего повара из Ярославля нашли 6 апреля в его же машине на парковке в проезде Домостроителей в Заволжском районе. До этого две недели мужчина числился пропавшим. Следователи предположили, что его убил 50-летний сосед по даче — между ними существовал давний конфликт. Предварительно было установлено, что сосед выстрелил в погибшего из охотничьего ружья и ударил его ножом в грудь.

Близкие убитого рассказали, что в день исчезновения он выехал с дачи и направлялся домой в Ярославль. Стоянка, на которой в итоге обнаружили автомобиль с мертвым владельцем, по словам его друзей, находится в стороне от той дороги, по которой он обычно ездил. Близкие предполагают, что мужчину убили, погрузили в машину и потом отогнали автомобиль на эту парковку.