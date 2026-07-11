Одно неудачное слово в переводе, и банк заморозит счет: из-за чего заблокируют деньги

От приколов в процессе денежных переводов лучше воздержаться Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Обычная шутка или двусмысленное выражение в назначении перевода может обернуться серьезными последствиями. В банке тщательно изучат счета и отправителя, и получателя.

Если в сообщении к переводу финансовая организация обнаружит провокационные или двусмысленные формулировки, то она может заморозить операции по счету. Об этом рассказал юрист центра правопорядка в Москве и области Александр Хаминский.

«Комментарии к банковским переводам — это не лучшее место для юмора. Хотя большинство переводов проходит автоматически, назначение платежа может анализироваться внутренними системами банка. Неоднозначные формулировки способны привлечь внимание и стать поводом для дополнительной проверки», — уточнил Хаминский.

Юрист предупредил, что лучше воздержаться от юмора на тему терроризма, оружия, наркотиков, взяток, отмывания денег, мошенничества, азартных игр, а также намеков на фиктивные сделки или угрозы. Даже если такие слова использованы в шутку, автоматическая система не способна распознать контекст. Чтобы избежать проблем, лучше не заполнять поле «сообщение получателю» при переводе с карты на карту, добавил Хаминский.

При этом неприятности грозят не только отправителю, но и получателю — пока банк выясняет обстоятельства, деньги заморозят. Обеим сторонам придется доказывать законность перевода.

В целом у банков нет единого списка запрещенных слов — финансовые учреждения не разглашают критерии своих систем мониторинга. Однако чаще всего под проверки попадают переводы, где упоминается коммерческая деятельность физического лица, пишет РИА Новости.