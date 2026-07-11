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Происшествия Одно неудачное слово в переводе, и банк заморозит счет: из-за чего заблокируют деньги

Одно неудачное слово в переводе, и банк заморозит счет: из-за чего заблокируют деньги

Провокация станет поводом для разбирательств

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От приколов в процессе денежных переводов лучше воздержаться | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаОт приколов в процессе денежных переводов лучше воздержаться | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

От приколов в процессе денежных переводов лучше воздержаться

Источник:
Дарья Селенская / Городские медиа

Обычная шутка или двусмысленное выражение в назначении перевода может обернуться серьезными последствиями. В банке тщательно изучат счета и отправителя, и получателя.

Если в сообщении к переводу финансовая организация обнаружит провокационные или двусмысленные формулировки, то она может заморозить операции по счету. Об этом рассказал юрист центра правопорядка в Москве и области Александр Хаминский.

«Комментарии к банковским переводам — это не лучшее место для юмора. Хотя большинство переводов проходит автоматически, назначение платежа может анализироваться внутренними системами банка. Неоднозначные формулировки способны привлечь внимание и стать поводом для дополнительной проверки», — уточнил Хаминский.

Юрист предупредил, что лучше воздержаться от юмора на тему терроризма, оружия, наркотиков, взяток, отмывания денег, мошенничества, азартных игр, а также намеков на фиктивные сделки или угрозы. Даже если такие слова использованы в шутку, автоматическая система не способна распознать контекст. Чтобы избежать проблем, лучше не заполнять поле «сообщение получателю» при переводе с карты на карту, добавил Хаминский.

При этом неприятности грозят не только отправителю, но и получателю — пока банк выясняет обстоятельства, деньги заморозят. Обеим сторонам придется доказывать законность перевода.

В целом у банков нет единого списка запрещенных слов — финансовые учреждения не разглашают критерии своих систем мониторинга. Однако чаще всего под проверки попадают переводы, где упоминается коммерческая деятельность физического лица, пишет РИА Новости.

Банкам разрешили блокировать переводы клиентов, если они кажутся подозрительными. Средства на них могут заморозить на шесть месяцев. Закон начнет действовать с марта 2027 года. Мы посвятили ему подробный материал.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Банк Платежка Шутка Комментарий Мошенничество
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