Автобус с 46 пассажирами перевернулся в Татарстане — некоторые в тяжелом состоянии

Водитель не справился с управлением Источник: ГУ МЧС России по Республике Татарстан / MAX

В Черемшанском районе Татарстана съехал в кювет и перевернулся пассажирский междугородний автобус. На место прибыли экстренные службы.

ДТП произошло ночью 11 июля на автодороге Кузайкино — Нурлат, вблизи села Ибраево Каргали. Автобус направлялся из Самары в Набережные Челны. В салоне находились 46 человек, в том числе двое водителей и двое детей.

На месте ЧП работают медики и спасатели Источник: ГУ МЧС России по Республике Татарстан / MAX

«Сообщение о происшествии поступило в 01:25 по системе „Глонасс+112“. Погибших нет. За медицинской помощью обратились 15 человек, из них 3 человека — в тяжелом состоянии», — пояснили в ГУ МЧС по Республике Татарстан.

Автобус Yutong съехал с трассы и перевернулся Источник: ГУ МЧС России по Республике Татарстан / MAX

По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Пострадавших доставили в медсанчасть города Альметьевска. Сейчас специалисты выясняют информацию о состоянии всех пассажиров.