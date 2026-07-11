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Происшествия Автобус с 46 пассажирами перевернулся в Татарстане — некоторые в тяжелом состоянии

Автобус с 46 пассажирами перевернулся в Татарстане — некоторые в тяжелом состоянии

О ДТП сообщили в региональном МЧС

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Водитель не справился с управлением | Источник: ГУ МЧС России по Республике Татарстан / MAXВодитель не справился с управлением | Источник: ГУ МЧС России по Республике Татарстан / MAX

Водитель не справился с управлением

Источник:

ГУ МЧС России по Республике Татарстан / MAX

В Черемшанском районе Татарстана съехал в кювет и перевернулся пассажирский междугородний автобус. На место прибыли экстренные службы.

ДТП произошло ночью 11 июля на автодороге Кузайкино — Нурлат, вблизи села Ибраево Каргали. Автобус направлялся из Самары в Набережные Челны. В салоне находились 46 человек, в том числе двое водителей и двое детей.

На месте ЧП работают медики и спасатели | Источник: ГУ МЧС России по Республике Татарстан / MAXНа месте ЧП работают медики и спасатели | Источник: ГУ МЧС России по Республике Татарстан / MAX

На месте ЧП работают медики и спасатели

Источник:

ГУ МЧС России по Республике Татарстан / MAX

«Сообщение о происшествии поступило в 01:25 по системе „Глонасс+112“. Погибших нет. За медицинской помощью обратились 15 человек, из них 3 человека — в тяжелом состоянии», — пояснили в ГУ МЧС по Республике Татарстан.

Автобус Yutong съехал с трассы и перевернулся | Источник: ГУ МЧС России по Республике Татарстан / MAXАвтобус Yutong съехал с трассы и перевернулся | Источник: ГУ МЧС России по Республике Татарстан / MAX

Автобус Yutong съехал с трассы и перевернулся

Источник:

ГУ МЧС России по Республике Татарстан / MAX

По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Пострадавших доставили в медсанчасть города Альметьевска. Сейчас специалисты выясняют информацию о состоянии всех пассажиров.

На ликвидацию последствий ДТП прибыли 39 человек и 14 единиц техники, в том числе один авиационный борт.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Автобус ДТП
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