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Город 9 Мая в Ярославле Онлайн-трансляция Салют отгремел, на остановках — толпы: как Ярославль отметил 9 Мая. Онлайн-трансляция

Салют отгремел, на остановках — толпы: как Ярославль отметил 9 Мая. Онлайн-трансляция

Показываем, что происходило в городе в 81-ю годовщину Дня Победы

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9 мая 2026 года страна празднует 81-летнюю годовщину Дня Победы. В Ярославле и области организовали мероприятия, праздничные ярмарки, а вечером в региональной столице и Рыбинске прогремят красочные салюты.

В онлайн-трансляции рассказываем, какие мероприятия подготовили для ярославцев, и показываем, что происходит на улицах города.

Алина Сардекова

Город украсили ко Дню Победы. Праздничные детали появились в разных районах Ярославля. Готовить город к 9 Мая начали еще в апреле.

Это композиция «Великая Победа» на площади Юности | Источник: Александр Куренной / 76.RUЭто композиция «Великая Победа» на площади Юности | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Это композиция «Великая Победа» на площади Юности

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Композиция «Помним» у ДК Добрынина | Источник: Александр Куренной / 76.RUКомпозиция «Помним» у ДК Добрынина | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Композиция «Помним» у ДК Добрынина

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Инсталляция на площади Труда | Источник: Александр Куренной / 76.RUИнсталляция на площади Труда | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Инсталляция на площади Труда

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Стела на Октябрьской площади | Источник: Александр Куренной / 76.RUСтела на Октябрьской площади | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Стела на Октябрьской площади

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

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Алина Сардекова

Ограничения в движении

8 и 9 мая в центре Ярославля будут действовать временные ограничения движения транспорта.

Движение транспорта по так называемому «малому кругу» перекрыто с 06:00 8 мая до 24:00 9 мая на участках улиц:

  • верхний и нижний ярус Волжской и Которосльной набережных;

  • ул. Первомайская — от Красной площади до Волжской набережной;

  • ул. Советская — от Красной площади до Советской площади;

  • ул. Нахимсона, Кирова, Андропова, Почтовая, Революционная, Кедрова, Волкова, Трефолева, Максимова;

  • площадь Челюскинцев;

  • Волжский спуск;

  • Советский переулок;

  • Народный переулок;

  • Советская площадь.

Схема перекрытия улиц Ярославля с 06:00 8 мая до 24:00 9 мая | Источник: правительство Ярославской областиСхема перекрытия улиц Ярославля с 06:00 8 мая до 24:00 9 мая | Источник: правительство Ярославской области

Схема перекрытия улиц Ярославля с 06:00 8 мая до 24:00 9 мая

Источник:

правительство Ярославской области

С 19:00 8 мая и до 24:00 9 мая к этому перечню добавился участок:

  • ул. Советская — от улицы Республиканской до Советской площади.

Схема перекрытия улиц Ярославля с 19:00 8 мая и до 24:00 9 мая | Источник: правительство Ярославской областиСхема перекрытия улиц Ярославля с 19:00 8 мая и до 24:00 9 мая | Источник: правительство Ярославской области

Схема перекрытия улиц Ярославля с 19:00 8 мая и до 24:00 9 мая

Источник:

правительство Ярославской области

9 мая с 05:00 до 24:00 ограничения проезда транспорта расширятся и будут действовать на участках улиц и на подъезде к историческому центру:

  • верхний и нижний ярусы Волжской и Которосльной набережных;

  • Московский проспект — съезд в сторону Которосльной набережной до Богоявленской площади;

  • ул. Советская — от улицы Победы до Красной площади;

  • ул. Первомайская, Нахимсона, Кирова, Андропова, Почтовая, Революционная, Кедрова, Волкова, Трефолева, Максимова, Суркова, Флотская, Кооперативная, Терешковой, Собинова, Комсомольская;

  • площадь Челюскинцев;

  • Волжский спуск;

  • Советский переулок;

  • Народный переулок;

  • Советская площадь;

  • Красный съезд;

  • Красная площадь;

  • Флотский спуск;

  • Богоявленская площадь;

  • проспект Октября — от улицы Республиканской до Красной площади;

  • ул. Некрасова — от улицы Республиканской до улицы Ушинского;

  • ул. Свердлова — от улицы Республиканской до улицы Ушинского;

  • ул. Пушкина — от улицы Республиканской до улицы Ушинского;

  • ул. Свободы — от улицы Республиканской до улицы Ушинского;

  • ул. Большая Октябрьская — от улицы Республиканской до улицы Ушинского;

  • ул. Республиканская — от проспекта Октября до улицы Победы;

  • Мукомольный переулок.

Схема перекрытия улиц Ярославля 9 мая с 05:00 до 24:00 | Источник: правительство Ярославской областиСхема перекрытия улиц Ярославля 9 мая с 05:00 до 24:00 | Источник: правительство Ярославской области

Схема перекрытия улиц Ярославля 9 мая с 05:00 до 24:00

Источник:

правительство Ярославской области

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Алина Сардекова

Изменения в движении общественного транспорта

Как будет ездить общественный транспорт | Источник: правительство Ярославской областиКак будет ездить общественный транспорт | Источник: правительство Ярославской области

Как будет ездить общественный транспорт

Источник:

правительство Ярославской области

Из-за перекрытий на улицах города общественный транспорт Ярославля будет ездить по новым схемам. Публикуем маршруты.

  • Троллейбусы № 1 и 9: маршрут укорачиваются до площади Волкова;

  • троллейбус № 4: от площади Карла Маркса поедет по проспекту Ленина с разворотом на резервном кольце у ЦНТИ;

  • автобусы № 12, 13, 14, 33, 53, 56, 68, 84с, 139а: на участке между Октябрьской площадью и Богоявленской площадью при движении из Заволжского района проследуют по улицам Победы, Советской, проспектам Ленина и Толбухина, Большой Октябрьской, Богоявленской площади с исключением остановок «Улица Победы», «Улица Республиканская», «Красная площадь», «Площадь Волкова» и включением временной остановки «Площадь Карла Маркса» (на проспекте Ленина у дома № 20/53). Остановка «Улица Комсомольская» будет перенесена на Богоявленскую площадь к зданию Госбанка (остановка автобусных маршрутов № 4а и 41б). На участке между улицей Первомайской и Октябрьской площадью проследуют по площади Волкова, улицам Свободы, Городской Вал, проспекту Ленина, Советской, Победы и далее по маршрутам с исключением остановок «Площадь Волкова», «Красная площадь», «Улица Республиканская», «Улица Победы» и включением временной остановки «Площадь Карла Маркса» (на проспекте Ленина, у дома № 27);

  • автобусы № 21, 26, 34, 119, 121 и 124к: маршрут укорачивается до Октябрьской площади. Высадка и посадка пассажиров — на остановке у дома № 5а по улице Победы;

  • автобусы № 99, 139, 140, 140к, 143: на участке между остановками «Полиграфкомбинат» и «Октябрьская площадь» в обоих направлениях проследуют по проспекту Ленина, улицам Советской и Победы с исключением остановок «ЖК „Династия“», «Проспект Толбухина», «Площадь Труда», «Площадь Юности», «Знаменская башня», «Площадь Волкова», «Красная площадь» и включением временных остановок «Дом обуви», «Магазин „Турист“», «Улица Кудрявцева», «Юбилейная площадь» и «Площадь Карла Маркса»;

  • автобус № 92: на участке между Ярославским шинным заводом и Богоявленской площадью поедет по улице Советской, проспектам Ленина и Толбухина, Большой Октябрьской, Богоявленской площади с исключением остановок «Проспект Ленина», «Кинотеатр „Родина“», «Красная площадь», «Площадь Волкова» и включением временной остановки «Площадь Карла Маркса» (на проспекте Ленина, у дома № 20/53). Остановка «Улица Комсомольская» переносится на Богоявленскую площадь к зданию Госбанка (остановка маршрутов № 4а и 41б). На участке между улицей Первомайской и Ярославским шинным заводом проследует по площади Волкова, улицам Свободы, Городской Вал, проспекту Ленина, Советской с исключением остановок «Красная площадь», «Кинотеатр „Родина“» и включением временной остановки «Площадь Карла Маркса» (на проспекте Ленина, у дома № 27);

  • автобус № 2: на участке между Ярославским шинным заводом и Богоявленской площадью проследует по улице Советской, проспектам Ленина и Толбухина, Большой Октябрьской, Богоявленской площади с исключением остановок «Проспект Ленина», «Кинотеатр „Родина“», «Красная площадь», «Площадь Волкова» и включением временной остановки «Площадь Карла Маркса» (на проспекте Ленина, у дома № 20/53). Остановка «Улица Комсомольская» переносится на Богоявленскую площадь к зданию Госбанка (остановка маршрутов № 4а и 41б). На участке между Богоявленской площадью и Ярославским шинным заводом проследует по улице Большой Октябрьской, проспектам Толбухина и Ленина с исключением остановок «Красная площадь», «Кинотеатр „Родина“» и включением временных остановок «Юбилейная площадь» и «Площадь Карла Маркса» (на проспекте Ленина, у дома № 27);

  • автобусы № 42, 50, 60 и 66: на участке между площадью Карла Маркса и Богоявленской площадью при движении из Ленинского района проследуют по проспектам Ленина и Толбухина, улице Большой Октябрьской, Богоявленской площади с исключением остановок «Улица Победы», «Улица Республиканская», «Красная площадь», «Площадь Волкова». Остановка «Площадь Карла Маркса» переносится на проспект Ленина, к дому № 20/53, остановка «Улица Комсомольская» — на Богоявленскую площадь к зданию Госбанка (остановка маршрутов № 4а и 41б). На участке между улицей Первомайской и площадью Карла Маркса эти автобусы проследуют по площади Волкова, улицам Свободы, Городской Вал, проспекту Ленина и далее по маршрутам с исключением остановок «Площадь Волкова», «Красная площадь», «Улица Республиканская» и «Улица Победы»;

  • автобусы № 1, 71с, 94с, 97с: на участке между площадью Карла Маркса и Богоявленской площадью при движении из Ленинского района будут направлены по проспектам Ленина и Толбухина, улице Большой Октябрьской, Богоявленской площади с исключением остановок «Улица Победы», «Улица Республиканская», «Красная площадь», «Площадь Волкова». Остановка «Площадь Карла Маркса» переносится на проспект Ленина, к дому № 20/53, остановка «Улица Комсомольская» — на Богоявленскую площадь к зданию Госбанка (остановка маршрутов № 4а и 41б). На участке между Богоявленской площадью и площадью Карла Маркса эти автобусы проследуют по улице Большой Октябрьской, проспектам Толбухина и Ленина и далее по маршрутам с исключением остановок «Площадь Волкова», «Красная площадь», «Улица Республиканская», «Улица Победы» и включением дополнительной остановки «Юбилейная площадь»;

  • автобусы № 5 и 75: на участке между площадью Карла Маркса и Богоявленской площадью при движении из Ленинского района проследуют по проспектам Ленина и Толбухина, улице Большой Октябрьской, Богоявленской площади с исключением остановок «Улица Победы», «Улица Республиканская», «Красная площадь», «Площадь Волкова» и «Улица Комсомольская». Остановка «Площадь Карла Маркса» переносится на проспект Ленина, к дому № 20/53. На участке между улицей Первомайской и площадью Карла Маркса движение будет организовано по площади Волкова, улицам Свободы, Городской Вал, проспекту Ленина и далее по маршрутам с исключением остановки «Площадь Волкова», «Красная площадь», «Улица Республиканская» и «Улица Победы»;

  • автобус № 44: на участке между площадью Карла Маркса и Торговым переулком при движении из Ленинского района проследует по проспектам Ленина и Толбухина, улице Большой Октябрьской, Богоявленской площади, улице Первомайской с исключением остановок «Улица Победы», «Улица Республиканская», «Красная площадь» и «Площадь Волкова». Остановка «Площадь Карла Маркса» переносится на проспект Ленина, к дому № 20/53. Высадка пассажиров — на остановке «Улица Первомайская». На участке между Торговым переулком и площадью Карла Маркса при движении в Ленинский район маршрут пройдет по площади Волкова, улице Свободы, проспектам Толбухина и Ленина с исключением остановок «Площадь Волкова», «Красная площадь», «Улица Республиканская» и «Улица Победы»;

  • автобус № 57: на участке между Октябрьской площадью и Толбухинским мостом при движении из Дзержинского района проследует по улицам Победы, Советской, проспектам Ленина и Толбухина с исключением остановок «Улица Победы», «Улица Республиканская», «Красная площадь», «Площадь Волкова», «Улица Комсомольская», «Улица Республиканская», «Улица Чайковского», «Улица Володарского» и включением временной остановки «Площадь Карла Маркса» (на проспекте Ленина, у дома № 20/53). На участке между улицей Первомайской и Октябрьской площадью при движении в Дзержинский район маршрут пройдет по площади Волкова, улицам Свободы, Городской Вал, проспекту Ленина, Советской и Победы с исключением остановок «Улица Первомайская», «Площадь Волкова», «Красная площадь», «Улица Республиканская», «Улица Победы» и включением временной остановки «Площадь Карла Маркса» (на проспекте Ленина, у дома № 27);

  • автобус № 19к: укорачивается до площади Волкова. Высадка пассажиров — на остановке «Улица Первомайская», посадка — на остановке «Улица Комсомольская»;

  • автобусы № 358, 507, 518, 520, 522, 535, 536, 537: на участке между автовокзалом и Октябрьской площадью при движении в обоих направлениях проследуют по Московскому проспекту, улицам Ямской (при движении из Ярославля), Наумова, Большой Федоровской, Толбухинскому мосту, проспектам Толбухина и Ленина, Советской, Победы с исключением остановки «Красная площадь»;

  • автобусы № 504, 506: на участке между площадью Карла Маркса и автовокзалом при движении из Рыбинска проследуют по проспектам Ленина и Толбухина, Толбухинскому мосту, улицам Большой Федоровской, Наумова, Московскому проспекту. Остановка «Площадь Карла Маркса» переносится на проспект Ленина, к дому № 20/53.

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Алина Сардекова

Расписание праздничного дня

Основной площадкой для проведения мероприятий станет Советская площадь в Ярославле. В 09:00 начнется киноконцерт (0+) «Песни, с которыми мы победили!»

«На большом уличном экране будут транслироваться песни из известных кинофильмов, посвященные Победе и народному подвигу», — уточнили в региональном правительстве.

В 10:00 состоится торжественное открытие праздника. Запланированы вынос легендарного Знамени Победы и Государственного флага России, шествие Ярославского военного гарнизона.

По Советской площади пройдет колонна «Машины Победы», которая после этого проследует по районам города.

Также состоится шествие «Бессмертного полка». Сбор участников — с 09:30 на пересечении улиц Советской и Республиканской. В 10:30 колонна пройдет по улице Советской до Советской площади. Присоединиться к шествию можно будет также с улицы Флотской. Протяженность маршрута составит около 1,5 километра.

На Советской площади выступят творческие коллективы. В 19:00 состоится вечерний концерт (0+), который продлится до 21:00.

В завершение праздника в Ярославле и Рыбинске запустят фейерверк в 21:00. В Ярославле — на Стрелке, в Рыбинске — в Волжском парке, со стороны Огня славы.

Во всём регионе на 9 Мая запланировано около 60 мероприятий.

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Алина Сардекова

«Бессмертный полк»

В День Победы в Ярославле пройдет «Бессмертный полк».

Сбор участников — с 09:30 на пересечении улиц Советской и Республиканской. В 10:30 колонна пройдет по улице Советской до Советской площади. Присоединиться к шествию можно будет также с улицы Флотской. Протяженность маршрута составит около 1,5 километра.

«Чтобы все желающие смогли принять участие в акции, организуем доставку автобусами жителей других городов и округов региона», — рассказывал губернатор Михаил Евраев.

Для тех, кто не может принять участие в «Бессмертном полку» лично, есть альтернативные варианты. Можно сделать это в онлайн-формате на сайте.

Заявки принимаются на сайте, а также через мини-приложения во «ВКонтакте», «Одноклассниках» или «Максе».

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Алина Сардекова

Парад военной техники

С 11:00 до 15:00 по улицам Ярославля пройдет колонна техники «Машины Победы». Маршрут стартует от Советской площади и охватит все районы города.

Колонна проследует через центр, затем отправится в Заволжский, Дзержинский, Ленинский, Фрунзенский и Красноперекопский районы. Завершится движение на улице Наумова.

В составе колонны — техника, связанная с историей Великой Отечественной войны и послевоенного восстановления страны.

«Это автомобили, разработанные в те годы, а также использовавшиеся уже после Победы для возрождения экономики. Среди экспонатов — ГАЗ-69А, ГАЗ-51А, ЗИС-151 „катюша“, ЗИЛ-131, УАЗ-469, артиллерийские орудия и другие образцы», — рассказал губернатор Михаил Евраев.

Схема движения военной техники | Источник: Мария Романова / 76.RUСхема движения военной техники | Источник: Мария Романова / 76.RU

Схема движения военной техники

Источник:

Мария Романова / 76.RU

Схема движения машин

1. Старт: построение колонны от ул. Кедрова: ул. Советская — Советская площадь (проезд вокруг площади) — ул. Советская — пр-т Октября — ул. Победы — Октябрьский мост — ул. Дачная — пр-ты Авиаторов, Машиностроителей.

2. Разворот колонны в районе ул. Папанина, — пр-ты Машиностроителей, Авиаторов — Северо-Восточная окружная дорога — Юбилейный мост — развязка Юбилейного моста у Тутаевского шоссе — ул. Панина.

3. Поворот колонны на Ленинградский пр-т — Промышленное шоссе — ул. Добрынина — ул. Угличская — ул. Городской вал — ул. Б. Октябрьская — пр-т Толбухина — ул. Б. Федоровская — ул. Наумова — Московский пр-т.

4. Разворот колонны в районе ул. Нефтяников — Московский пр-т — пр-т Фрунзе.

5. Разворот колонны в районе ул. Попова — пр-т Фрунзе — Суздальское шоссе — Московский пр-т — ул. Базарная — ул. Ямская.

6. Финиш — ул. Наумова.

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Алина Сардекова

Мероприятия в районах

9 Мая в районах Ярославля пройдут свои праздничные мероприятия. В основном площадками их проведения станут дома и дворцы культуры (6+).

Запланировано много концертов | Источник: мэрия города Ярославля / Vk.comЗапланировано много концертов | Источник: мэрия города Ярославля / Vk.com
Программа событий в Ярославле в праздничные выходные | Источник: мэрия города Ярославля / Vk.comПрограмма событий в Ярославле в праздничные выходные | Источник: мэрия города Ярославля / Vk.com
«Победный троллейбус» проедет по улицам города | Источник: мэрия города Ярославля / Vk.com«Победный троллейбус» проедет по улицам города | Источник: мэрия города Ярославля / Vk.com
+1
Мероприятия запланированы в ДК города | Источник: мэрия города Ярославля / Vk.comМероприятия запланированы в ДК города | Источник: мэрия города Ярославля / Vk.com
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Алина Сардекова

Бесплатная программа в Музее боевой славы

9 мая пройдет бесплатная праздничная программа в Музее боевой славы (0+) (ул. Угличская, 44а).

Программа:

  • 10:00–18:00 — работа Музея боевой славы;

  • 11:00–16:30 — экскурсии «Наша победа». Кандидат исторических наук Михаил Кербиков и научный сотрудник отдела военной истории Николай Горбачев расскажут о том, как ярославцы в годы Великой Отечественной своим трудом приближали долгожданный час Победы. Для посещения нужно получить бесплатный билет в кассе музея. Сеансы в 11:00, 11:30, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30;

  • 12:00–12:15 — дефиле военного оркестра Высшего военного училища ПВО (территория перед музеем);

  • 11:00–17:00 — песни военных лет (территория перед музеем).

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Алина Сардекова

«Весна 45-го года» в Вознесенских казармах

6 мая на территории Вознесенских казарм в Ярославле открылась интерактивная просветительская площадка «Весна 45-го года» (0+), которая будет работать до 9 Мая.

На площадке представлены несколько шатров-экспозиций, каждый из которых посвящен отдельной теме. Например, в шатре «Снабжение. Обмундирование. Быт» можно узнать, как жили солдаты: представлены котелки, гимнастерки, конская упряжь, книги с полевыми рецептами. Выставка «Город трудовой доблести. Заводы. Промышленность» посвящена вкладу тыла в Победу. Представлены инструменты и продукция ярославских заводов тех лет.

Время работы — с 10:00 до 20:30 часов. Вход свободный.

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Алина Сардекова

Праздники в торговых центрах

ТЦ «Рио»

9 мая в торговом центре пройдет концерт творческого коллектива Татьяны Талановой (0+). Живая музыка, которая проникает в самое сердце: песни о Родине, о любви к родной земле и о великом подвиге нашего народа.

Начало в 15:00. Вход свободный.

Кроме того, с 14:00 до 15:00 на втором этаже посетителей будут бесплатно угощать настоящей солдатской кашей.

ТРК «Ярославский вернисаж»

9 мая в 14:00 пройдет праздничный концерт, посвященный Дню Победы (0+). Площадкой станет зона перед фудкортом.

ТЦ «Аура»

10 мая в 16 часов в ТРЦ «Аура» пройдет праздничная программа ко Дню Победы. Филармоническая хоровая капелла «Ярославия» исполнит легендарные советские хиты.

Начало в 16:00. Вход свободный.

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Алина Сардекова

«Победный троллейбус»

В Ярославле запустили «Победный троллейбус» | Источник: ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области» / TelegramВ Ярославле запустили «Победный троллейбус» | Источник: ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области» / Telegram

В Ярославле запустили «Победный троллейбус»

Источник:

ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области» / Telegram

В День Победы на улицы Ярославля выпустили «Победный троллейбус». Электротранспорт с бортовым номером 204 будет курсировать по маршруту № 1 Ярославль-Главный — Ярославский шинный завод (ЯШЗ).

«Внутри троллейбуса пассажиров ждет особая атмосфера: на конечной остановке „Ярославль-Главный“ в салон будут подниматься творческие коллективы из разных домов культуры города, чтобы вместе с ярославцами и гостями города исполнить легендарные песни военных лет. Организатором патриотической акции выступает управление культуры Ярославля», — рассказали в ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области».

Троллейбус 9 мая совершит 7 рейсов. Время отправления от остановки «Ярославль Главный»:

  • 12:28;

  • 13:22;

  • 14:14;

  • 15:08;

  • 16:02;

  • 16:56;

  • 18:43.

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Алина Сардекова

Программа праздника в Рыбинске

Как пройдет праздник в Рыбинске | Источник: администрация города Рыбинска / Vk.comКак пройдет праздник в Рыбинске | Источник: администрация города Рыбинска / Vk.com

Как пройдет праздник в Рыбинске

Источник:

администрация города Рыбинска / Vk.com

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Алина Сардекова

Программа праздника в Тутаеве

Мероприятия в Тутаеве | Источник: администрация Тутаевского округа / Vk.comМероприятия в Тутаеве | Источник: администрация Тутаевского округа / Vk.com

Мероприятия в Тутаеве

Источник:

администрация Тутаевского округа / Vk.com

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Алина Сардекова

Программа праздника в Переславле-Залесском

Программа праздника в Переславле-Залесском | Источник: администрация Переславля-Залесского / Vk.comПрограмма праздника в Переславле-Залесском | Источник: администрация Переславля-Залесского / Vk.com

Программа праздника в Переславле-Залесском

Источник:

администрация Переславля-Залесского / Vk.com

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
9 Мая День Победы Бессмертный полк Парад военной техники
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Комментарии
12
Гость
9 мая, 21:01
Много лет прошло с последней нашей встречи… Ты в порядке, я присел на подогрев. Время лечит, знаешь, детка, время лечит, Время, детка, самый главный терапевт. А я все годы от себя куда-то еду, Выплываю, чтоб опять пойти ко дну. Но когда я вернусь В старый двор, в ту весну, Снова я возьму тебя одну В Приморский Парк Победы.
Гость
9 мая, 19:31
Центр без машин - это прекрасно! Надо сделать так на постоянной основе
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Новостройки станут не нужны? Эксперт указал на неожиданный риск для рынка жилья
Михаил Хорьков
руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости
Мнение
«И покатился я по жизни босяцкой»: как Колобка превратили в уголовника — отзыв на обсуждаемый фильм
Марина Рыбалкина
Заместитель главного редактора 161.RU
Мнение
«За неделю две ночи были страшные»: туристка рассказала об отдыхе в Крыму
Александра Исмайлова
заместитель главного редактора 63.RU
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