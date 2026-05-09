Салют отгремел, на остановках — толпы: как Ярославль отметил 9 Мая. Онлайн-трансляция

Из-за перекрытий на улицах города общественный транспорт Ярославля будет ездить по новым схемам. Публикуем маршруты.

Троллейбусы № 1 и 9: маршрут укорачиваются до площади Волкова;



троллейбус № 4: от площади Карла Маркса поедет по проспекту Ленина с разворотом на резервном кольце у ЦНТИ;



автобусы № 12, 13, 14, 33, 53, 56, 68, 84с, 139а: на участке между Октябрьской площадью и Богоявленской площадью при движении из Заволжского района проследуют по улицам Победы, Советской, проспектам Ленина и Толбухина, Большой Октябрьской, Богоявленской площади с исключением остановок «Улица Победы», «Улица Республиканская», «Красная площадь», «Площадь Волкова» и включением временной остановки «Площадь Карла Маркса» (на проспекте Ленина у дома № 20/53). Остановка «Улица Комсомольская» будет перенесена на Богоявленскую площадь к зданию Госбанка (остановка автобусных маршрутов № 4а и 41б). На участке между улицей Первомайской и Октябрьской площадью проследуют по площади Волкова, улицам Свободы, Городской Вал, проспекту Ленина, Советской, Победы и далее по маршрутам с исключением остановок «Площадь Волкова», «Красная площадь», «Улица Республиканская», «Улица Победы» и включением временной остановки «Площадь Карла Маркса» (на проспекте Ленина, у дома № 27);



автобусы № 21, 26, 34, 119, 121 и 124к: маршрут укорачивается до Октябрьской площади. Высадка и посадка пассажиров — на остановке у дома № 5а по улице Победы;



автобусы № 99, 139, 140, 140к, 143: на участке между остановками «Полиграфкомбинат» и «Октябрьская площадь» в обоих направлениях проследуют по проспекту Ленина, улицам Советской и Победы с исключением остановок «ЖК „Династия“», «Проспект Толбухина», «Площадь Труда», «Площадь Юности», «Знаменская башня», «Площадь Волкова», «Красная площадь» и включением временных остановок «Дом обуви», «Магазин „Турист“», «Улица Кудрявцева», «Юбилейная площадь» и «Площадь Карла Маркса»;



автобус № 92: на участке между Ярославским шинным заводом и Богоявленской площадью поедет по улице Советской, проспектам Ленина и Толбухина, Большой Октябрьской, Богоявленской площади с исключением остановок «Проспект Ленина», «Кинотеатр „Родина“», «Красная площадь», «Площадь Волкова» и включением временной остановки «Площадь Карла Маркса» (на проспекте Ленина, у дома № 20/53). Остановка «Улица Комсомольская» переносится на Богоявленскую площадь к зданию Госбанка (остановка маршрутов № 4а и 41б). На участке между улицей Первомайской и Ярославским шинным заводом проследует по площади Волкова, улицам Свободы, Городской Вал, проспекту Ленина, Советской с исключением остановок «Красная площадь», «Кинотеатр „Родина“» и включением временной остановки «Площадь Карла Маркса» (на проспекте Ленина, у дома № 27);



автобус № 2: на участке между Ярославским шинным заводом и Богоявленской площадью проследует по улице Советской, проспектам Ленина и Толбухина, Большой Октябрьской, Богоявленской площади с исключением остановок «Проспект Ленина», «Кинотеатр „Родина“», «Красная площадь», «Площадь Волкова» и включением временной остановки «Площадь Карла Маркса» (на проспекте Ленина, у дома № 20/53). Остановка «Улица Комсомольская» переносится на Богоявленскую площадь к зданию Госбанка (остановка маршрутов № 4а и 41б). На участке между Богоявленской площадью и Ярославским шинным заводом проследует по улице Большой Октябрьской, проспектам Толбухина и Ленина с исключением остановок «Красная площадь», «Кинотеатр „Родина“» и включением временных остановок «Юбилейная площадь» и «Площадь Карла Маркса» (на проспекте Ленина, у дома № 27);



автобусы № 42, 50, 60 и 66: на участке между площадью Карла Маркса и Богоявленской площадью при движении из Ленинского района проследуют по проспектам Ленина и Толбухина, улице Большой Октябрьской, Богоявленской площади с исключением остановок «Улица Победы», «Улица Республиканская», «Красная площадь», «Площадь Волкова». Остановка «Площадь Карла Маркса» переносится на проспект Ленина, к дому № 20/53, остановка «Улица Комсомольская» — на Богоявленскую площадь к зданию Госбанка (остановка маршрутов № 4а и 41б). На участке между улицей Первомайской и площадью Карла Маркса эти автобусы проследуют по площади Волкова, улицам Свободы, Городской Вал, проспекту Ленина и далее по маршрутам с исключением остановок «Площадь Волкова», «Красная площадь», «Улица Республиканская» и «Улица Победы»;



автобусы № 1, 71с, 94с, 97с: на участке между площадью Карла Маркса и Богоявленской площадью при движении из Ленинского района будут направлены по проспектам Ленина и Толбухина, улице Большой Октябрьской, Богоявленской площади с исключением остановок «Улица Победы», «Улица Республиканская», «Красная площадь», «Площадь Волкова». Остановка «Площадь Карла Маркса» переносится на проспект Ленина, к дому № 20/53, остановка «Улица Комсомольская» — на Богоявленскую площадь к зданию Госбанка (остановка маршрутов № 4а и 41б). На участке между Богоявленской площадью и площадью Карла Маркса эти автобусы проследуют по улице Большой Октябрьской, проспектам Толбухина и Ленина и далее по маршрутам с исключением остановок «Площадь Волкова», «Красная площадь», «Улица Республиканская», «Улица Победы» и включением дополнительной остановки «Юбилейная площадь»;



автобусы № 5 и 75: на участке между площадью Карла Маркса и Богоявленской площадью при движении из Ленинского района проследуют по проспектам Ленина и Толбухина, улице Большой Октябрьской, Богоявленской площади с исключением остановок «Улица Победы», «Улица Республиканская», «Красная площадь», «Площадь Волкова» и «Улица Комсомольская». Остановка «Площадь Карла Маркса» переносится на проспект Ленина, к дому № 20/53. На участке между улицей Первомайской и площадью Карла Маркса движение будет организовано по площади Волкова, улицам Свободы, Городской Вал, проспекту Ленина и далее по маршрутам с исключением остановки «Площадь Волкова», «Красная площадь», «Улица Республиканская» и «Улица Победы»;



автобус № 44: на участке между площадью Карла Маркса и Торговым переулком при движении из Ленинского района проследует по проспектам Ленина и Толбухина, улице Большой Октябрьской, Богоявленской площади, улице Первомайской с исключением остановок «Улица Победы», «Улица Республиканская», «Красная площадь» и «Площадь Волкова». Остановка «Площадь Карла Маркса» переносится на проспект Ленина, к дому № 20/53. Высадка пассажиров — на остановке «Улица Первомайская». На участке между Торговым переулком и площадью Карла Маркса при движении в Ленинский район маршрут пройдет по площади Волкова, улице Свободы, проспектам Толбухина и Ленина с исключением остановок «Площадь Волкова», «Красная площадь», «Улица Республиканская» и «Улица Победы»;



автобус № 57: на участке между Октябрьской площадью и Толбухинским мостом при движении из Дзержинского района проследует по улицам Победы, Советской, проспектам Ленина и Толбухина с исключением остановок «Улица Победы», «Улица Республиканская», «Красная площадь», «Площадь Волкова», «Улица Комсомольская», «Улица Республиканская», «Улица Чайковского», «Улица Володарского» и включением временной остановки «Площадь Карла Маркса» (на проспекте Ленина, у дома № 20/53). На участке между улицей Первомайской и Октябрьской площадью при движении в Дзержинский район маршрут пройдет по площади Волкова, улицам Свободы, Городской Вал, проспекту Ленина, Советской и Победы с исключением остановок «Улица Первомайская», «Площадь Волкова», «Красная площадь», «Улица Республиканская», «Улица Победы» и включением временной остановки «Площадь Карла Маркса» (на проспекте Ленина, у дома № 27);



автобус № 19к: укорачивается до площади Волкова. Высадка пассажиров — на остановке «Улица Первомайская», посадка — на остановке «Улица Комсомольская»;



автобусы № 358, 507, 518, 520, 522, 535, 536, 537: на участке между автовокзалом и Октябрьской площадью при движении в обоих направлениях проследуют по Московскому проспекту, улицам Ямской (при движении из Ярославля), Наумова, Большой Федоровской, Толбухинскому мосту, проспектам Толбухина и Ленина, Советской, Победы с исключением остановки «Красная площадь»;

