Салют отгремел, на остановках — толпы: как Ярославль отметил 9 Мая. Онлайн-трансляция

9 мая 2026 года страна празднует 81-летнюю годовщину Дня Победы. В Ярославле и области организовали мероприятия, праздничные ярмарки, а вечером в региональной столице и Рыбинске прогремят красочные салюты.
В онлайн-трансляции рассказываем, какие мероприятия подготовили для ярославцев, и показываем, что происходит на улицах города.
Город украсили ко Дню Победы. Праздничные детали появились в разных районах Ярославля. Готовить город к 9 Мая начали еще в апреле.
Ограничения в движении
8 и 9 мая в центре Ярославля будут действовать временные ограничения движения транспорта.
Движение транспорта по так называемому «малому кругу» перекрыто с 06:00 8 мая до 24:00 9 мая на участках улиц:
верхний и нижний ярус Волжской и Которосльной набережных;
ул. Первомайская — от Красной площади до Волжской набережной;
ул. Советская — от Красной площади до Советской площади;
ул. Нахимсона, Кирова, Андропова, Почтовая, Революционная, Кедрова, Волкова, Трефолева, Максимова;
площадь Челюскинцев;
Волжский спуск;
Советский переулок;
Народный переулок;
Советская площадь.
С 19:00 8 мая и до 24:00 9 мая к этому перечню добавился участок:
ул. Советская — от улицы Республиканской до Советской площади.
9 мая с 05:00 до 24:00 ограничения проезда транспорта расширятся и будут действовать на участках улиц и на подъезде к историческому центру:
верхний и нижний ярусы Волжской и Которосльной набережных;
Московский проспект — съезд в сторону Которосльной набережной до Богоявленской площади;
ул. Советская — от улицы Победы до Красной площади;
ул. Первомайская, Нахимсона, Кирова, Андропова, Почтовая, Революционная, Кедрова, Волкова, Трефолева, Максимова, Суркова, Флотская, Кооперативная, Терешковой, Собинова, Комсомольская;
площадь Челюскинцев;
Волжский спуск;
Советский переулок;
Народный переулок;
Советская площадь;
Красный съезд;
Красная площадь;
Флотский спуск;
Богоявленская площадь;
проспект Октября — от улицы Республиканской до Красной площади;
ул. Некрасова — от улицы Республиканской до улицы Ушинского;
ул. Свердлова — от улицы Республиканской до улицы Ушинского;
ул. Пушкина — от улицы Республиканской до улицы Ушинского;
ул. Свободы — от улицы Республиканской до улицы Ушинского;
ул. Большая Октябрьская — от улицы Республиканской до улицы Ушинского;
ул. Республиканская — от проспекта Октября до улицы Победы;
Мукомольный переулок.
Изменения в движении общественного транспорта
Из-за перекрытий на улицах города общественный транспорт Ярославля будет ездить по новым схемам. Публикуем маршруты.
Троллейбусы № 1 и 9: маршрут укорачиваются до площади Волкова;
троллейбус № 4: от площади Карла Маркса поедет по проспекту Ленина с разворотом на резервном кольце у ЦНТИ;
автобусы № 12, 13, 14, 33, 53, 56, 68, 84с, 139а: на участке между Октябрьской площадью и Богоявленской площадью при движении из Заволжского района проследуют по улицам Победы, Советской, проспектам Ленина и Толбухина, Большой Октябрьской, Богоявленской площади с исключением остановок «Улица Победы», «Улица Республиканская», «Красная площадь», «Площадь Волкова» и включением временной остановки «Площадь Карла Маркса» (на проспекте Ленина у дома № 20/53). Остановка «Улица Комсомольская» будет перенесена на Богоявленскую площадь к зданию Госбанка (остановка автобусных маршрутов № 4а и 41б). На участке между улицей Первомайской и Октябрьской площадью проследуют по площади Волкова, улицам Свободы, Городской Вал, проспекту Ленина, Советской, Победы и далее по маршрутам с исключением остановок «Площадь Волкова», «Красная площадь», «Улица Республиканская», «Улица Победы» и включением временной остановки «Площадь Карла Маркса» (на проспекте Ленина, у дома № 27);
автобусы № 21, 26, 34, 119, 121 и 124к: маршрут укорачивается до Октябрьской площади. Высадка и посадка пассажиров — на остановке у дома № 5а по улице Победы;
автобусы № 99, 139, 140, 140к, 143: на участке между остановками «Полиграфкомбинат» и «Октябрьская площадь» в обоих направлениях проследуют по проспекту Ленина, улицам Советской и Победы с исключением остановок «ЖК „Династия“», «Проспект Толбухина», «Площадь Труда», «Площадь Юности», «Знаменская башня», «Площадь Волкова», «Красная площадь» и включением временных остановок «Дом обуви», «Магазин „Турист“», «Улица Кудрявцева», «Юбилейная площадь» и «Площадь Карла Маркса»;
автобус № 92: на участке между Ярославским шинным заводом и Богоявленской площадью поедет по улице Советской, проспектам Ленина и Толбухина, Большой Октябрьской, Богоявленской площади с исключением остановок «Проспект Ленина», «Кинотеатр „Родина“», «Красная площадь», «Площадь Волкова» и включением временной остановки «Площадь Карла Маркса» (на проспекте Ленина, у дома № 20/53). Остановка «Улица Комсомольская» переносится на Богоявленскую площадь к зданию Госбанка (остановка маршрутов № 4а и 41б). На участке между улицей Первомайской и Ярославским шинным заводом проследует по площади Волкова, улицам Свободы, Городской Вал, проспекту Ленина, Советской с исключением остановок «Красная площадь», «Кинотеатр „Родина“» и включением временной остановки «Площадь Карла Маркса» (на проспекте Ленина, у дома № 27);
автобус № 2: на участке между Ярославским шинным заводом и Богоявленской площадью проследует по улице Советской, проспектам Ленина и Толбухина, Большой Октябрьской, Богоявленской площади с исключением остановок «Проспект Ленина», «Кинотеатр „Родина“», «Красная площадь», «Площадь Волкова» и включением временной остановки «Площадь Карла Маркса» (на проспекте Ленина, у дома № 20/53). Остановка «Улица Комсомольская» переносится на Богоявленскую площадь к зданию Госбанка (остановка маршрутов № 4а и 41б). На участке между Богоявленской площадью и Ярославским шинным заводом проследует по улице Большой Октябрьской, проспектам Толбухина и Ленина с исключением остановок «Красная площадь», «Кинотеатр „Родина“» и включением временных остановок «Юбилейная площадь» и «Площадь Карла Маркса» (на проспекте Ленина, у дома № 27);
автобусы № 42, 50, 60 и 66: на участке между площадью Карла Маркса и Богоявленской площадью при движении из Ленинского района проследуют по проспектам Ленина и Толбухина, улице Большой Октябрьской, Богоявленской площади с исключением остановок «Улица Победы», «Улица Республиканская», «Красная площадь», «Площадь Волкова». Остановка «Площадь Карла Маркса» переносится на проспект Ленина, к дому № 20/53, остановка «Улица Комсомольская» — на Богоявленскую площадь к зданию Госбанка (остановка маршрутов № 4а и 41б). На участке между улицей Первомайской и площадью Карла Маркса эти автобусы проследуют по площади Волкова, улицам Свободы, Городской Вал, проспекту Ленина и далее по маршрутам с исключением остановок «Площадь Волкова», «Красная площадь», «Улица Республиканская» и «Улица Победы»;
автобусы № 1, 71с, 94с, 97с: на участке между площадью Карла Маркса и Богоявленской площадью при движении из Ленинского района будут направлены по проспектам Ленина и Толбухина, улице Большой Октябрьской, Богоявленской площади с исключением остановок «Улица Победы», «Улица Республиканская», «Красная площадь», «Площадь Волкова». Остановка «Площадь Карла Маркса» переносится на проспект Ленина, к дому № 20/53, остановка «Улица Комсомольская» — на Богоявленскую площадь к зданию Госбанка (остановка маршрутов № 4а и 41б). На участке между Богоявленской площадью и площадью Карла Маркса эти автобусы проследуют по улице Большой Октябрьской, проспектам Толбухина и Ленина и далее по маршрутам с исключением остановок «Площадь Волкова», «Красная площадь», «Улица Республиканская», «Улица Победы» и включением дополнительной остановки «Юбилейная площадь»;
автобусы № 5 и 75: на участке между площадью Карла Маркса и Богоявленской площадью при движении из Ленинского района проследуют по проспектам Ленина и Толбухина, улице Большой Октябрьской, Богоявленской площади с исключением остановок «Улица Победы», «Улица Республиканская», «Красная площадь», «Площадь Волкова» и «Улица Комсомольская». Остановка «Площадь Карла Маркса» переносится на проспект Ленина, к дому № 20/53. На участке между улицей Первомайской и площадью Карла Маркса движение будет организовано по площади Волкова, улицам Свободы, Городской Вал, проспекту Ленина и далее по маршрутам с исключением остановки «Площадь Волкова», «Красная площадь», «Улица Республиканская» и «Улица Победы»;
автобус № 44: на участке между площадью Карла Маркса и Торговым переулком при движении из Ленинского района проследует по проспектам Ленина и Толбухина, улице Большой Октябрьской, Богоявленской площади, улице Первомайской с исключением остановок «Улица Победы», «Улица Республиканская», «Красная площадь» и «Площадь Волкова». Остановка «Площадь Карла Маркса» переносится на проспект Ленина, к дому № 20/53. Высадка пассажиров — на остановке «Улица Первомайская». На участке между Торговым переулком и площадью Карла Маркса при движении в Ленинский район маршрут пройдет по площади Волкова, улице Свободы, проспектам Толбухина и Ленина с исключением остановок «Площадь Волкова», «Красная площадь», «Улица Республиканская» и «Улица Победы»;
автобус № 57: на участке между Октябрьской площадью и Толбухинским мостом при движении из Дзержинского района проследует по улицам Победы, Советской, проспектам Ленина и Толбухина с исключением остановок «Улица Победы», «Улица Республиканская», «Красная площадь», «Площадь Волкова», «Улица Комсомольская», «Улица Республиканская», «Улица Чайковского», «Улица Володарского» и включением временной остановки «Площадь Карла Маркса» (на проспекте Ленина, у дома № 20/53). На участке между улицей Первомайской и Октябрьской площадью при движении в Дзержинский район маршрут пройдет по площади Волкова, улицам Свободы, Городской Вал, проспекту Ленина, Советской и Победы с исключением остановок «Улица Первомайская», «Площадь Волкова», «Красная площадь», «Улица Республиканская», «Улица Победы» и включением временной остановки «Площадь Карла Маркса» (на проспекте Ленина, у дома № 27);
автобус № 19к: укорачивается до площади Волкова. Высадка пассажиров — на остановке «Улица Первомайская», посадка — на остановке «Улица Комсомольская»;
автобусы № 358, 507, 518, 520, 522, 535, 536, 537: на участке между автовокзалом и Октябрьской площадью при движении в обоих направлениях проследуют по Московскому проспекту, улицам Ямской (при движении из Ярославля), Наумова, Большой Федоровской, Толбухинскому мосту, проспектам Толбухина и Ленина, Советской, Победы с исключением остановки «Красная площадь»;
автобусы № 504, 506: на участке между площадью Карла Маркса и автовокзалом при движении из Рыбинска проследуют по проспектам Ленина и Толбухина, Толбухинскому мосту, улицам Большой Федоровской, Наумова, Московскому проспекту. Остановка «Площадь Карла Маркса» переносится на проспект Ленина, к дому № 20/53.
Расписание праздничного дня
Основной площадкой для проведения мероприятий станет Советская площадь в Ярославле. В 09:00 начнется киноконцерт (0+) «Песни, с которыми мы победили!»
«На большом уличном экране будут транслироваться песни из известных кинофильмов, посвященные Победе и народному подвигу», — уточнили в региональном правительстве.
В 10:00 состоится торжественное открытие праздника. Запланированы вынос легендарного Знамени Победы и Государственного флага России, шествие Ярославского военного гарнизона.
По Советской площади пройдет колонна «Машины Победы», которая после этого проследует по районам города.
Также состоится шествие «Бессмертного полка». Сбор участников — с 09:30 на пересечении улиц Советской и Республиканской. В 10:30 колонна пройдет по улице Советской до Советской площади. Присоединиться к шествию можно будет также с улицы Флотской. Протяженность маршрута составит около 1,5 километра.
На Советской площади выступят творческие коллективы. В 19:00 состоится вечерний концерт (0+), который продлится до 21:00.
В завершение праздника в Ярославле и Рыбинске запустят фейерверк в 21:00. В Ярославле — на Стрелке, в Рыбинске — в Волжском парке, со стороны Огня славы.
Во всём регионе на 9 Мая запланировано около 60 мероприятий.
«Бессмертный полк»
В День Победы в Ярославле пройдет «Бессмертный полк».
Сбор участников — с 09:30 на пересечении улиц Советской и Республиканской. В 10:30 колонна пройдет по улице Советской до Советской площади. Присоединиться к шествию можно будет также с улицы Флотской. Протяженность маршрута составит около 1,5 километра.
«Чтобы все желающие смогли принять участие в акции, организуем доставку автобусами жителей других городов и округов региона», — рассказывал губернатор Михаил Евраев.
Для тех, кто не может принять участие в «Бессмертном полку» лично, есть альтернативные варианты. Можно сделать это в онлайн-формате на сайте.
Заявки принимаются на сайте, а также через мини-приложения во «ВКонтакте», «Одноклассниках» или «Максе».
Парад военной техники
С 11:00 до 15:00 по улицам Ярославля пройдет колонна техники «Машины Победы». Маршрут стартует от Советской площади и охватит все районы города.
Колонна проследует через центр, затем отправится в Заволжский, Дзержинский, Ленинский, Фрунзенский и Красноперекопский районы. Завершится движение на улице Наумова.
В составе колонны — техника, связанная с историей Великой Отечественной войны и послевоенного восстановления страны.
«Это автомобили, разработанные в те годы, а также использовавшиеся уже после Победы для возрождения экономики. Среди экспонатов — ГАЗ-69А, ГАЗ-51А, ЗИС-151 „катюша“, ЗИЛ-131, УАЗ-469, артиллерийские орудия и другие образцы», — рассказал губернатор Михаил Евраев.
Схема движения машин
1. Старт: построение колонны от ул. Кедрова: ул. Советская — Советская площадь (проезд вокруг площади) — ул. Советская — пр-т Октября — ул. Победы — Октябрьский мост — ул. Дачная — пр-ты Авиаторов, Машиностроителей.
2. Разворот колонны в районе ул. Папанина, — пр-ты Машиностроителей, Авиаторов — Северо-Восточная окружная дорога — Юбилейный мост — развязка Юбилейного моста у Тутаевского шоссе — ул. Панина.
3. Поворот колонны на Ленинградский пр-т — Промышленное шоссе — ул. Добрынина — ул. Угличская — ул. Городской вал — ул. Б. Октябрьская — пр-т Толбухина — ул. Б. Федоровская — ул. Наумова — Московский пр-т.
4. Разворот колонны в районе ул. Нефтяников — Московский пр-т — пр-т Фрунзе.
5. Разворот колонны в районе ул. Попова — пр-т Фрунзе — Суздальское шоссе — Московский пр-т — ул. Базарная — ул. Ямская.
6. Финиш — ул. Наумова.
Мероприятия в районах
9 Мая в районах Ярославля пройдут свои праздничные мероприятия. В основном площадками их проведения станут дома и дворцы культуры (6+).
Бесплатная программа в Музее боевой славы
9 мая пройдет бесплатная праздничная программа в Музее боевой славы (0+) (ул. Угличская, 44а).
Программа:
10:00–18:00 — работа Музея боевой славы;
11:00–16:30 — экскурсии «Наша победа». Кандидат исторических наук Михаил Кербиков и научный сотрудник отдела военной истории Николай Горбачев расскажут о том, как ярославцы в годы Великой Отечественной своим трудом приближали долгожданный час Победы. Для посещения нужно получить бесплатный билет в кассе музея. Сеансы в 11:00, 11:30, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30;
12:00–12:15 — дефиле военного оркестра Высшего военного училища ПВО (территория перед музеем);
11:00–17:00 — песни военных лет (территория перед музеем).
«Весна 45-го года» в Вознесенских казармах
6 мая на территории Вознесенских казарм в Ярославле открылась интерактивная просветительская площадка «Весна 45-го года» (0+), которая будет работать до 9 Мая.
На площадке представлены несколько шатров-экспозиций, каждый из которых посвящен отдельной теме. Например, в шатре «Снабжение. Обмундирование. Быт» можно узнать, как жили солдаты: представлены котелки, гимнастерки, конская упряжь, книги с полевыми рецептами. Выставка «Город трудовой доблести. Заводы. Промышленность» посвящена вкладу тыла в Победу. Представлены инструменты и продукция ярославских заводов тех лет.
Время работы — с 10:00 до 20:30 часов. Вход свободный.
Праздники в торговых центрах
ТЦ «Рио»
9 мая в торговом центре пройдет концерт творческого коллектива Татьяны Талановой (0+). Живая музыка, которая проникает в самое сердце: песни о Родине, о любви к родной земле и о великом подвиге нашего народа.
Начало в 15:00. Вход свободный.
Кроме того, с 14:00 до 15:00 на втором этаже посетителей будут бесплатно угощать настоящей солдатской кашей.
ТРК «Ярославский вернисаж»
9 мая в 14:00 пройдет праздничный концерт, посвященный Дню Победы (0+). Площадкой станет зона перед фудкортом.
ТЦ «Аура»
10 мая в 16 часов в ТРЦ «Аура» пройдет праздничная программа ко Дню Победы. Филармоническая хоровая капелла «Ярославия» исполнит легендарные советские хиты.
Начало в 16:00. Вход свободный.
«Победный троллейбус»
В День Победы на улицы Ярославля выпустили «Победный троллейбус». Электротранспорт с бортовым номером 204 будет курсировать по маршруту № 1 Ярославль-Главный — Ярославский шинный завод (ЯШЗ).
«Внутри троллейбуса пассажиров ждет особая атмосфера: на конечной остановке „Ярославль-Главный“ в салон будут подниматься творческие коллективы из разных домов культуры города, чтобы вместе с ярославцами и гостями города исполнить легендарные песни военных лет. Организатором патриотической акции выступает управление культуры Ярославля», — рассказали в ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области».
Троллейбус 9 мая совершит 7 рейсов. Время отправления от остановки «Ярославль Главный»:
12:28;
13:22;
14:14;
15:08;
16:02;
16:56;
18:43.