Можно спутать с изжогой или усталостью: ярославский кардиолог рассказала, как болит сердце у мужчин и женщин

Несмотря на стремительное развитие медицины, сердечные заболевания удерживают первенство в списке причин смертности как в мире, так и в Ярославской области. Больше половины людей узнают о проблеме, когда сердце буквально отказывает.

Сердце может не болеть. А если заболит, то по-разному у мужчин и женщин. И происходит это далеко не только у бабушек и дедушек.

В этом тексте кардиолог Ярославской областной больницы Ольга Филиппова расскажет, как распознать опасную сердечную боль, которую можно спутать с межреберной невралгией или банальной изжогой. А также ответит на банальные (на самом деле нет) вопросы о работе главной мышцы организма.

Филиппова Ольга Валерьевна — врач-кардиолог высшей категории Ярославской областной больницы (ЯОКБ). Стаж 31 год.

От каких болезней страдают ярославцы

— Ольга Валерьевна, с какими сердечными заболеваниями чаще приходят ярославцы, и какова их причина?

— Чаще ко врачу с сердечно-сосудистыми заболеваниями обращаются люди с повышенным артериальным давлением. На втором месте идёт ишемическая болезнь сердца, далее различные нарушения ритмов сердца.

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) — это заболевание, вызванное недостаточным обеспечением сердца (миокарда) кислородом и питательными веществами, которое возникает из-за нарушения кровоснабжения миокарда по причине поражения коронарных артерий.

— Какой процент смертности от сердечных заболеваний в Ярославской области?

— Сердечно-сосудистая патология, как и во всём мире, занимает первое место по смертности, унося порядка 17 миллионов жизни. В России это около 1 миллиона в год, что очень много. Ежегодная смертность от ИБС остаётся около 30%, почти половина из них (примерно 42%) составляют люди трудоспособного возраста. При этом только 40- 50% людей знают о наличии болезни у них и лечат её, остальные случаи (около 50-60%) остаются не диагностированными. И почти у половины из них острый инфаркт миокарда является первым проявлением заболевания.

Ярославская область по смертности находится примерно на общероссийском уровне. На 2025 год показатель смертности от болезней системы кровообращения составил 660,7 случая на 100 тысяч населения.

Общее число умерших от болезни системы кровообращения в Ярославле достигло 7 тысяч 797 человек [в 2025 году], что является достаточно большой цифрой. Ольга Филиппова Врач-кардиолог

— Почему растёт смертность?

— Можно объяснить это с одной стороны тем, что у нас увеличивается доля пожилого населения в стране. По данным Росстата, за последние 30 лет средняя продолжительность жизни выросла на 9 лет. Если раньше пожилые люди, допустим, умирали, сейчас они выживают и продолжают жить. Также нужно отметить, что в последнее время возросла совокупность стрессовых факторов.

— Правда ли что инфаркты молодеют? С чем это связано?

— Инфаркты действительно молодеют. Если проследить жизнь человека с ранних лет, можно увидеть, как шаг за шагом формируются проблемы. Раньше дети много гуляли во дворах, общались, играли в подвижные игры, катались на велосипедах, занимались в городках. Сейчас же дети всё больше времени проводят в гаджетах, ведут малоподвижный образ жизни. А чем старше ребёнок становится, тем больше часов он сидит за компьютером или в телефоне. Параллельно меняется и питание. Вместо домашней еды всё чаще используются фастфуды, продукты с синтетическими добавками, быстро приготовленная и покупная пища. Сейчас очень распространена доставка готовых блюд на дом — это тоже современные реалии нашей жизни.

В 20-25 лет мы обычно считаем, что болезни сердца и сосудов — это что-то далекое. Хотя именно в этом возрасте закрепляются привычки, которые на десятилетия вперед закладывают проблемы со здоровьем. Ольга Филиппова Врач-кардиолог

Курение, в том числе вейпы, которые особенно распространены у женщин. В молодости все это кажется безобидным, но именно эти привычки закладывают серьёзные проблемы со здоровьем — вкупе с избыточной массой тела, гипертонией и малоподвижностью.

— Про сложные случаи — можно ли пересадить сердце в Ярославле?

— Сама пересадка сердца в Ярославле не проводится, но в городе проводят органосохраняющие операции, стентирование и шунтирование сердечных сосудов, а также имплантация аппаратов, которые помогают лечить нарушение ритма сердца или устройств, которые поддерживают сердечную деятельность. Подготовка к пересадке сердца в Ярославле проводится, и если необходимо, то человека направляют в федеральный центр.

Как болит сердце у мужчин и женщин

— Отличаются ли симптомы инфаркта у женщин и мужчин?

— Да, и различия есть даже в строении сердца. Женское сердце меньше по размерам, у него меньше объем внутренних камер, более тонкие стенки. Гормональный статус у женщины отличается от мужчины, то есть функционально сердечно-сосудистая система у женщин реагирует быстрее, но выталкивает сердце на 10% меньше крови, чем у мужчин.

Что касается симптомов инфаркта, то у мужчин это:

жгучая острая боль за грудиной;

возможен холодный липкий пот, выраженная слабость;

одышка.

У женщин могут встречаться атипичные признаки, реже — классические проявления:

усталость;

проявления со стороны ЖКТ (тошнота, рвота);

боль в спине, шее, верхней половине живота.

Женщина может принять сердечную болезнь за проблему с желудком, проявление остеохондроза или переутомление, может спутать с паническим расстройством. Ольга Филиппова Врач-кардиолог

И, естественно, в таком случае она позже обратится за помощью. Что касается диагностики, у мужчин более характерны изменения в ЭКГ, а у женщин могут быть неспецифические ЭКГ проявления. Факторы риска у разных полов тоже разные. У мужчин основными факторами риска являются вредные привычки, а у женщин это обычно психологические факторы (стресс, депрессии). Важно! До менопаузы женщины защищены эстрогенами, которые положительно влияют на сосуды, способствуют их расширению. После 45-50 лет наступает период менопаузы, соответственно риск сердечно-сосудистых заболеваний резко возрастает. После 60-70 лет риски заболеваний выравниваются у мужчин и женщин.

Что съесть полезного для сердца и кому нужны компрессионные чулки

Обсудили с кардиологом «бытовые» вопросы о сердце: что для него полезно, а что вредно.

Например, современные гормональные контрацептивы, по мнению Ольги Филипповой, оказывают незначительное влияние на сердце и сосуды. Однако людям из группы риска стоит с ними быть осторожными (гипертензия, избыточный вес, курение).

— Что хуже для сердца — курение или алкоголь?

— И то, и то оказывает негативное влияние. Отказ от курения (в том числе пассивного) является обязательным. Курение значительно повышает риск тромбозов, ведет к инфарктам, инсультам. Алкоголь по современным рекомендациям допустим максимум 100 грамм чистого алкоголя в неделю, а еще лучше от него тоже полностью отказаться.

— Как отличить сердечную боль от межреберной невралгии или изжоги?

— Для проблем с сердцем характерен волнообразный характер боли, острая или жгучая, сдавливающая грудную клетку, под левой лопаткой, за грудиной, в левом плече, руке, горле, в челюсти. Боль, как правило, длится более 20 мин, может сопровождаться выраженной слабостью, головокружением, чувством страха, бледностью кожи, холодным потом, тошнотой, рвотой, может возникнуть затрудненное дыхание, ощущение нехватки воздуха, кашель, нарушение ритма сердца.

Если боль обусловлена НЕ инфарктом, то обычно это колющая, ноющая, стреляющая боль, провоцируемая поворотами туловища, вдохом, наклонами, может длиться долго.

При ишемической болезни сердца боль провоцируется физическими нагрузками, а при, допустим, заболевании мышечной системы (невралгии) или паническом состоянии боль может быть возникнуть и при полном покое.

— Снижают ли риски сердечных заболеваний повседневное ношение компрессионных чулок?

— Если имеется заболевание венозной системы трикотаж очень помогает в плане профилактики варикозной болезни, а также предотвращает тромбоэмболию, которая в большинстве случаев может закончиться внезапной смертью.

Тромбоэмболия — состояние, при котором кровяной сгусток, сформировавшийся в одном участке сосудистой системы, отрывается и с кровотоком попадает в другие органы, вызывая закупорку (эмболию) сосудов.

— Что нужно есть для здоровья сердца?

— В первую очередь обязательно должны присутствовать свежие овощи и фрукты, ягоды, поменьше животных жиров, побольше орехов. Полностью от мяса отказываться не надо, лучше лишь немного ограничить животные жиры. Также следует увеличить количество жирной рыбы, она должна присутствовать примерно 3-5 раз в неделю. Полезно будет заменить обычную соль на соль с добавлением хлорида калия. Приготовление пищи тоже играет роль, приветствуется запекание и тушение.

— Правда ли, что на левом боку спать вредно?