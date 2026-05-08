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Город 9 Мая в Ярославле Парад, солдатская каша, ярмарки: большая афиша на праздничные выходные в Ярославской области

Парад, солдатская каша, ярмарки: большая афиша на праздничные выходные в Ярославской области

Куда можно сходить абсолютно бесплатно

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Ярославцев ждут различные мероприятия в длинные майские выходные | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославцев ждут различные мероприятия в длинные майские выходные | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцев ждут различные мероприятия в длинные майские выходные

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Впереди праздничные выходные. В нашей афише — самые яркие события Ярославской области, которые можно посетить абсолютно бесплатно.

  1. День Победы в Ярославле: парад, Бессмертный полк, салют
  2. «Победный троллейбус»
  3. Площадки в районах
  4. Бесплатная программа в Музее боевой славы
  5. «Весна 45-го года» в Вознесенских казармах
  6. Праздники в торговых центрах
  7. Ярмарки и полевые кухни в округах
1

День Победы в Ярославле: парад, Бессмертный полк, салют

Во всех городах Ярославской области пройдут праздники в честь 9 Мая. Основная площадка — Советская площадь в Ярославле (0+).

Парад и концерт на Советской площади

  • 9:00 — киноконцерт «Песни, с которыми мы победили!». На большом уличном экране будут транслироваться песни из известных кинофильмов, посвященные Победе и народному подвигу.

  • 10:00 — торжественное открытие праздника. Запланированы вынос легендарного Знамени Победы и Государственного флага России, шествие Ярославского военного гарнизона. Также по Советской площади пройдет колонна «Машины Победы», которая затем проследует по районам города, «Бессмертный полк». Перед собравшимися выступят творческие коллективы.

  • 13:00 — концерт ярославских коллективов.

  • 19:00-21:00 — вечерний концерт.

Бессмертный полк

  • Сбор участников — с 9.30 на пересечении улиц Советской и Республиканской. В 10.30 начнется движение колонны по улице Советской до Советской площади. Присоединиться к шествию можно будет также с улицы Флотской. Финал — у памятника «Вечный огонь». Протяженность маршрута составит около 1,5 километра.

Проезд военной техники по городу

  • В День Победы по улицам Ярославля проедет колонна техники «Машины Победы». Её перемещение по районам города запланировано с 11 до 15 часов. Колонна проследует через центр, затем отправится в Заволжский, Дзержинский, Ленинский, Фрунзенский и Красноперекопский районы. Завершится движение на улице Наумова.

Посмотреть парад военной техники можно в своем районе | Источник: Мария Романова / Городские порталыПосмотреть парад военной техники можно в своем районе | Источник: Мария Романова / Городские порталы

Посмотреть парад военной техники можно в своем районе

Источник:

Мария Романова / Городские порталы

Салют

  • Праздничный фейерверк состоится в 21:00 на Стрелке.

Важно помнить, что из-за праздничных событий в центре ограничат движение, а общественный транспорт поменяет маршруты.

2

«Победный троллейбус»

В День Победы по Ярославлю будет ходить «Победный троллейбус». Он совершит семь рейсов с 10 до 18 часов.

Троллейбус с бортовым номером 204 будет следовать по маршруту № 1 «Ярославль Главный — Ярославский шинный завод». В него на конечной остановке у Ярославля-Главного будут садиться коллективы из разных ДК и вместе с пассажирами петь песни военных лет.

Время отправления от Ярославля-Главного в 12:28, 13:22, 14:14, 15:08, 16:02, 16:56, 18:43.

Стоимость проезда — 42 рубля.

3

Площадки в районах

9 Мая в районах Ярославля пройдут свои праздничные мероприятия. В основном площадками их проведения станут дома и дворцы культуры (6+).

Программа праздничных событий в Ярославле в праздничные выходные | Источник: Мэрия города Ярославля / Vk.com

Программа праздничных событий в Ярославле в праздничные выходные

«Победный троллейбус» проедет по улицам города | Источник: Мэрия города Ярославля / Vk.com

«Победный троллейбус» проедет по улицам города

Мероприятия запланированы в ДК города | Источник: Мэрия города Ярославля / Vk.com

Мероприятия запланированы в ДК города

Запланировано много концертов | Источник: Мэрия города Ярославля / Vk.com

Запланировано много концертов

1 из 4

Программа праздничных событий в Ярославле в праздничные выходные

Источник:

Мэрия города Ярославля / Vk.com

4

Бесплатная программа в Музее боевой славы

9 мая пройдет бесплатная праздничная программа в Музее боевой славы (0+) (ул. Угличская, 44а).

Программа:

  • 10:00 — 18:00 — работа Музея боевой славы;

  • 11:00 — 16:30 — экскурсии «Наша победа». Кандидат исторических наук Михаил Кербиков и научный сотрудник отдела военной истории Николай Горбачев расскажут о том, как ярославцы в годы Великой Отечественной своим трудом приближали долгожданный час Победы. Для посещения нужно получить бесплатный билет в кассе музея. Сеансы в 11:00, 11:30, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30;

  • 12:00 — 12:15 — дефиле военного оркестра Высшего военного училища ПВО (территория перед музеем);

  • 11:00 — 17:00 — песни военных лет (территория перед музеем).

5

«Весна 45-го года» в Вознесенских казармах

6 мая на территории Вознесенских казарм в Ярославле открылась интерактивная просветительская площадка «Весна 45-го года» (0+), которая будет работать до 9 Мая.

На площадке представлены несколько шатров-экспозиций, каждый из которых посвящен отдельной теме. Например, в шатре «Снабжение. Обмундирование. Быт» можно узнать, как жили солдаты: представлены котелки, гимнастерки, конская упряжь, книги с полевыми рецептами. На выставке «Город трудовой доблести. Заводы. Промышленность» посвящена вкладу тыла в Победу. Представлены инструменты и продукция ярославских заводов тех лет.

Время работы — с 10:00 до 20:30 часов. Вход свободный.

6

Праздники в торговых центрах

ТЦ «Рио»

9 мая в торговом центре пройдет концерт творческого коллектива Татьяны Талановой (0+). Живая музыка, которая проникает в самое сердце: песни о Родине, о любви к родной земле и о великом подвиге нашего народа.

Начало в 15:00. Вход свободный.

Кроме того, с 14:00 до 15:00 на втором этаже посетителей будут бесплатно угощать настоящей солдатской кашей.

ТРК «Ярославский вернисаж»

9 мая в 14:00 пройдет праздничный концерт, посвященный Дню Победы (0+). Площадкой станет зона перед фуд-кортом.

ТЦ «Аура»

10 мая в 16 часов в ТРЦ «Аура» пройдет праздничная программа ко Дню Победы. Филармоническая хоровая капелла «Ярославия» исполнит легендарные советские хиты.

Начало в 16:00. Вход свободный.

7

Ярмарки и полевые кухни в округах

В Ярославской области в праздничные выходные пройдут ярмарки (0+) в Борисоглебском, Гаврилов-Яме, Переславле-Залесском, Ростове Великом, Угличе и Любиме. На них фермеры и ярославские мастера представят свою продукцию.

  • В поселке Борисоглебском ярмарка пройдет на Советской площади. Торговые ряды будут открыты с 11 до 15 часов. Перед гостями выступят творческие коллективы и здесь же пройдет акция «Солдатская каша».

  • В Гаврилов-Яме праздничная «Ям-ярмарка» развернется на пересечении улиц Советской и Кирова. С 10 до 14 часов здесь можно приобрести продукцию фермерских хозяйств и авторские изделия ручной работы.

  • В Переславле-Залесском в Летнем саду на улице Советской в 12 часов стартует ярмарка «Переславские сезоны», посвященная Дню Победы. Запланированы работа торговых и сувенирных рядов, концерт.

  • В Ростове Великом на Советской площади в Городском саду с 11 до 16 часов пройдет праздник «Победный май». Для гостей подготовлены выступления творческих коллективов Ростовского округа, акция «Солдатская каша» и театрализованные представления.

  • В Угличе на Успенской площади будет организована ярмарка «Весенний триумф» с участием угличских фермеров и мастеров народных промыслов. Программа включает трансляцию фронтовых писем, выступления кадетов, театрализованное действо, концерт «Победный май», мастер-классы, фотозоны, открытый микрофон и акцию «Письмо Победы». Время проведения праздничной программы — с 10 до 21 часа.

  • В Любиме 9 Мая на Советской площади с 10.30 до 14.45 будет работать ярмарка народных промыслов. Для посетителей также доступны фотозона и выставка артефактов времен Великой Отечественной войны, предоставленных поисковым отрядом «Рубеж». В 12 часов начнется праздничный концерт. Затем планируются показательные выступления военно-патриотического клуба «Гвардия», соревнования по силовому многоборью и работа полевой кухни.

Также в городах Ярославской области пройдут свои праздники в честь Дня Победы (0+, если не указано иное).

Программа праздника в Рыбинске | Источник: Администрация города Рыбинска / Vk.com

Программа праздника в Рыбинске

Программа праздника в Тутаеве | Источник: Администрация Тутаевского округа / Vk.com

Программа праздника в Тутаеве

Программа праздника в Переславле-Залесском | Источник: Администрация переславля-Залесского / Vk.com

Программа праздника в Переславле-Залесском

Программа праздника в Данилове | Источник: Администрация Даниловского муниципального округа / Vk.com

Программа праздника в Данилове

Программа праздника в Любиме | Источник: Администрация Любимского муниципального округа / Vk.com

Программа праздника в Любиме

Программа праздника в Угличе | Источник: Администрация Любимского муниципального округа / Vk.com

Программа праздника в Угличе

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Программа праздника в Рыбинске

Источник:

Администрация города Рыбинска / Vk.com

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Комментарии
32
Гость
9 мая, 02:01
Я собираюсь есть нормальную еду, а не вынужденный трэш почти столетней давности
Гость
8 мая, 22:43
В городах и селах Ярославской области к летнему сезону этого года установят 25 арт-объектов в виде медведей, высота которых будет превышать человеческий рост. Об этом сообщил губернатор
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