Парад, солдатская каша, ярмарки: большая афиша на праздничные выходные в Ярославской области

Впереди праздничные выходные. В нашей афише — самые яркие события Ярославской области, которые можно посетить абсолютно бесплатно.
- День Победы в Ярославле: парад, Бессмертный полк, салют
- «Победный троллейбус»
- Площадки в районах
- Бесплатная программа в Музее боевой славы
- «Весна 45-го года» в Вознесенских казармах
- Праздники в торговых центрах
- Ярмарки и полевые кухни в округах
День Победы в Ярославле: парад, Бессмертный полк, салют
Во всех городах Ярославской области пройдут праздники в честь 9 Мая. Основная площадка — Советская площадь в Ярославле (0+).
Парад и концерт на Советской площади
9:00 — киноконцерт «Песни, с которыми мы победили!». На большом уличном экране будут транслироваться песни из известных кинофильмов, посвященные Победе и народному подвигу.
10:00 — торжественное открытие праздника. Запланированы вынос легендарного Знамени Победы и Государственного флага России, шествие Ярославского военного гарнизона. Также по Советской площади пройдет колонна «Машины Победы», которая затем проследует по районам города, «Бессмертный полк». Перед собравшимися выступят творческие коллективы.
13:00 — концерт ярославских коллективов.
19:00-21:00 — вечерний концерт.
Бессмертный полк
Сбор участников — с 9.30 на пересечении улиц Советской и Республиканской. В 10.30 начнется движение колонны по улице Советской до Советской площади. Присоединиться к шествию можно будет также с улицы Флотской. Финал — у памятника «Вечный огонь». Протяженность маршрута составит около 1,5 километра.
Проезд военной техники по городу
В День Победы по улицам Ярославля проедет колонна техники «Машины Победы». Её перемещение по районам города запланировано с 11 до 15 часов. Колонна проследует через центр, затем отправится в Заволжский, Дзержинский, Ленинский, Фрунзенский и Красноперекопский районы. Завершится движение на улице Наумова.
Салют
Праздничный фейерверк состоится в 21:00 на Стрелке.
Важно помнить, что из-за праздничных событий в центре ограничат движение, а общественный транспорт поменяет маршруты.
«Победный троллейбус»
В День Победы по Ярославлю будет ходить «Победный троллейбус». Он совершит семь рейсов с 10 до 18 часов.
Троллейбус с бортовым номером 204 будет следовать по маршруту № 1 «Ярославль Главный — Ярославский шинный завод». В него на конечной остановке у Ярославля-Главного будут садиться коллективы из разных ДК и вместе с пассажирами петь песни военных лет.
Время отправления от Ярославля-Главного в 12:28, 13:22, 14:14, 15:08, 16:02, 16:56, 18:43.
Стоимость проезда — 42 рубля.
Площадки в районах
9 Мая в районах Ярославля пройдут свои праздничные мероприятия. В основном площадками их проведения станут дома и дворцы культуры (6+).
Бесплатная программа в Музее боевой славы
9 мая пройдет бесплатная праздничная программа в Музее боевой славы (0+) (ул. Угличская, 44а).
Программа:
10:00 — 18:00 — работа Музея боевой славы;
11:00 — 16:30 — экскурсии «Наша победа». Кандидат исторических наук Михаил Кербиков и научный сотрудник отдела военной истории Николай Горбачев расскажут о том, как ярославцы в годы Великой Отечественной своим трудом приближали долгожданный час Победы. Для посещения нужно получить бесплатный билет в кассе музея. Сеансы в 11:00, 11:30, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30;
12:00 — 12:15 — дефиле военного оркестра Высшего военного училища ПВО (территория перед музеем);
11:00 — 17:00 — песни военных лет (территория перед музеем).
«Весна 45-го года» в Вознесенских казармах
6 мая на территории Вознесенских казарм в Ярославле открылась интерактивная просветительская площадка «Весна 45-го года» (0+), которая будет работать до 9 Мая.
На площадке представлены несколько шатров-экспозиций, каждый из которых посвящен отдельной теме. Например, в шатре «Снабжение. Обмундирование. Быт» можно узнать, как жили солдаты: представлены котелки, гимнастерки, конская упряжь, книги с полевыми рецептами. На выставке «Город трудовой доблести. Заводы. Промышленность» посвящена вкладу тыла в Победу. Представлены инструменты и продукция ярославских заводов тех лет.
Время работы — с 10:00 до 20:30 часов. Вход свободный.
Праздники в торговых центрах
ТЦ «Рио»
9 мая в торговом центре пройдет концерт творческого коллектива Татьяны Талановой (0+). Живая музыка, которая проникает в самое сердце: песни о Родине, о любви к родной земле и о великом подвиге нашего народа.
Начало в 15:00. Вход свободный.
Кроме того, с 14:00 до 15:00 на втором этаже посетителей будут бесплатно угощать настоящей солдатской кашей.
ТРК «Ярославский вернисаж»
9 мая в 14:00 пройдет праздничный концерт, посвященный Дню Победы (0+). Площадкой станет зона перед фуд-кортом.
ТЦ «Аура»
10 мая в 16 часов в ТРЦ «Аура» пройдет праздничная программа ко Дню Победы. Филармоническая хоровая капелла «Ярославия» исполнит легендарные советские хиты.
Начало в 16:00. Вход свободный.
Ярмарки и полевые кухни в округах
В Ярославской области в праздничные выходные пройдут ярмарки (0+) в Борисоглебском, Гаврилов-Яме, Переславле-Залесском, Ростове Великом, Угличе и Любиме. На них фермеры и ярославские мастера представят свою продукцию.
В поселке Борисоглебском ярмарка пройдет на Советской площади. Торговые ряды будут открыты с 11 до 15 часов. Перед гостями выступят творческие коллективы и здесь же пройдет акция «Солдатская каша».
В Гаврилов-Яме праздничная «Ям-ярмарка» развернется на пересечении улиц Советской и Кирова. С 10 до 14 часов здесь можно приобрести продукцию фермерских хозяйств и авторские изделия ручной работы.
В Переславле-Залесском в Летнем саду на улице Советской в 12 часов стартует ярмарка «Переславские сезоны», посвященная Дню Победы. Запланированы работа торговых и сувенирных рядов, концерт.
В Ростове Великом на Советской площади в Городском саду с 11 до 16 часов пройдет праздник «Победный май». Для гостей подготовлены выступления творческих коллективов Ростовского округа, акция «Солдатская каша» и театрализованные представления.
В Угличе на Успенской площади будет организована ярмарка «Весенний триумф» с участием угличских фермеров и мастеров народных промыслов. Программа включает трансляцию фронтовых писем, выступления кадетов, театрализованное действо, концерт «Победный май», мастер-классы, фотозоны, открытый микрофон и акцию «Письмо Победы». Время проведения праздничной программы — с 10 до 21 часа.
В Любиме 9 Мая на Советской площади с 10.30 до 14.45 будет работать ярмарка народных промыслов. Для посетителей также доступны фотозона и выставка артефактов времен Великой Отечественной войны, предоставленных поисковым отрядом «Рубеж». В 12 часов начнется праздничный концерт. Затем планируются показательные выступления военно-патриотического клуба «Гвардия», соревнования по силовому многоборью и работа полевой кухни.
Также в городах Ярославской области пройдут свои праздники в честь Дня Победы (0+, если не указано иное).