Парад, солдатская каша, ярмарки: большая афиша на праздничные выходные в Ярославской области

В День Победы по Ярославлю будет ходить «Победный троллейбус». Он совершит семь рейсов с 10 до 18 часов.

Троллейбус с бортовым номером 204 будет следовать по маршруту № 1 «Ярославль Главный — Ярославский шинный завод». В него на конечной остановке у Ярославля-Главного будут садиться коллективы из разных ДК и вместе с пассажирами петь песни военных лет.

Время отправления от Ярославля-Главного в 12:28, 13:22, 14:14, 15:08, 16:02, 16:56, 18:43.

Стоимость проезда — 42 рубля.