Без света, воды, связи и бензина. Первые итоги курортного сезона в Крыму, который сейчас отдает долг Анапе

Туристический поток на полуостров уменьшился почти наполовину: курортники с трудом представляют комфортный отдых без света и бензина. Подробности — в материале MSK1.RU.
Решает не страх, а дискомфорт
«Всем привет из Солнечной Долины! Света всё так же нет, воды тоже нет, как и связи. Но мы кайфуем! Сегодня дали, и мы счастливы!» — этот крик души Оксаны Бибиковой стал подписью под видео прекрасного песчаного пляжа и прозрачного моря, которым наслаждаются два десятка туристов, хотя в пик летнего сезона берег здесь покрыт ровным слоем отдыхающих.
В июле туристы разделились на две неравные группы. Первая, малочисленная, решила, как и Оксана Бибикова, не менять планы и ехать в Крым, потому что сроки отпуска согласованы, отели забронированы, канистры для заправки в пути куплены, «пусть света нет, будем кайфовать». Но большинство потенциальных отдыхающих решили, что провести отпуск хотят с комфортом. Крымчан, конечно, жалко, но всем терпеть бытовые неудобства, транспортные сложности и «бабахи» по ночам не обязательно. Вот даже артисты гастроли отменяют, а они едут на полуостров максимум на неделю. Уже отказались от выступлений певец Трофим, Ева Польна, группа «Градусы», последними перенесли свои концерты на следующий год Елена Ваенга и Шаман. Руководители площадок, на которых планировались выступления, относятся к отменам с пониманием: в условиях, когда графика отключения электроэнергии нет и ввести его, по словам властей, невозможно, обеспечить проведение мероприятий очень сложно.
— Не понимаю эти уговоры: «Да ладно, всё починят, это не повод не ехать», — говорит Мария Шумова из Рязани. — Нас так хозяйка мини-отеля уговаривала. Мы в прошлом году у них в Судаке отлично отдохнули, нам всё понравилось, но тогда ситуация была другой. Для нас, как и для многих родителей с маленькими детьми, сидеть без света сутками критично. И дело тут не в панике, патриотизме или других причинах, которые нам зачем-то навязывают, а в элементарном здравом смысле.
Именно здравый смысл, который говорит, что отпуск, превратившийся в «Форт Боярд», не принесет желанного отдыха, заставляет туристов выбирать другие, более комфортные места.
— Дефицит топлива влияет на поток туристов, потому что не все хотят стоять на заправках, потом везти с собой этот запас. На месте ситуация пока нормализуется очень медленно, соответственно, это одна из причин отказа от отдыха в Крыму, — объясняет Сергей Ромашкин, глава туроператора «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР). — Вторая причина — проблемы с электроэнергией. В разных городах и поселках ситуация отличается, но электроэнергия влияет существенно на отельную жизнь, на вечерние развлечения. С точки зрения безопасности мы не видим изменений в отношении туристов, их интересует именно комфортный отдых.
Туристов стало меньше, но они всё равно едут
Весь июнь и первую декаду июля отдыхающих словно испытывали на прочность. Сначала с дефицитом топлива на АЗС полуострова, а позже — полным запретом на его свободную продажу. Затем из-за ударов БПЛА по железнодорожной инфраструктуре изменилось расписание составов: сегодня все они отправляются и прибывают на станцию Керчь — Южная Новый Парк, а оттуда — автобусами вглубь полуострова до конечного места назначения поезда. Затем начались перебои с электроэнергией, а из-за нее — и с подачей водопроводной воды. И хоть ремонтные бригады работают очень оперативно, из-за ночных атак электричество может снова выключиться. Сейчас больше всего страдают жители севера полуострова и Керчи, нетуристической зоны, но в курортных городах тоже есть проблемы — почасовые отключения практически каждый день.
Потери серьезные, сейчас мы пока не можем их оценить достоверно, но я думаю, что снижение будет от 30 до 40 процентов.
— Поток в Крым к концу июня — началу июля снизился, но тем не менее туристы всё равно приезжают каждый день, — рассказывает Сергей Ромашкин. — Отток туристов за счет аннуляции бронирования весь июнь превышал приток новых, соответственно, по итогам мы получили снижение порядка 30–40%. Притом что к 1 июня мы шли плюс 10–12% год к году. У Крыма есть некое «историческое» распределение туристов по трем берегам, которые мы делим условно на западный берег — от Евпатории до Севастополя, южный — от Севастополя до Алушты, и восточный — Судак, Феодосия и близлежащие поселки. Южный берег всегда забирал около 50% туристов, а западный и восточный — по 25%. Ну и отказ от отдыха коснулся всех трех сегментов пропорционально их объему.
«Несу хорошее из Крыма! Света нет, поэтому алкоголь не пробить. Но! Есть магазины, куда можно прийти со своей тарой, оригинальную бутылку магаз оставляет у себя, чтоб пробить коды с нее, когда свет дадут. Не так просто нас взять, у меня подруга вчера так за вином ходила!» — пишет Ирина в туристическом телеграм-чат. И туристы, и крымчане изворачиваются как могут, чтобы нынешнее лето запомнилось чем-то хорошим, например добрым отношением друг к другу.
Большинство крупных отелей и санаториев работают на резервных генераторах, крупные сети супермаркетов тоже, но маленькие магазины, небольшие отели и гостевые дома, а также квартиры в многоэтажках, которые сдают курортникам, генераторами, как правило, не оснащены. Поэтому лифт, кондиционер, другие электроприборы, Wi-Fi могут не работать. Воды тоже может не быть. А также могут возникнуть проблемы с мобильной связью, для чего на территории полуострова уже введен «аварийный роуминг», на который можно переключиться во время блэкаута.
— Отрасль работает достаточно стабильно, поэтому я не могу сказать, что у нас какая-то катастрофа, как ее описывают. Ситуация тяжелая, но она контролируемая, — говорит Сергей Маковей, глава Крымской гостиничной ассоциации. — Есть, конечно, объекты, владельцы которых приняли решение не работать в этом году. Их немного, и, как правило, это отели и гостевые дома, чьи хозяева находятся не в Крыму, а приезжают к нам на сезон, открывают объекты, потом закрывают и уезжают на материк. А крымские средства размещения практически все работают. В этом сезоне, конечно, есть своя специфика. Например, отказ от отдыха детей на полуострове. Мы заранее хотим избежать возможных рисков и трудностей, поэтому детей вывезли за территорию Крыма. А взрослые с детьми, которые под контролем их родителей, пожалуйста, пусть приезжают.
«За 10 тысяч на отдых — 5 литров бензина в подарок»
«Ничего не понятно. Подруга с мужем кубанские сейчас в Крыму, где-то в районе Ялты, спрашиваю в ужасе, не вывозить ли их вертолетами уже. Смеются и говорят, чтоб я не читала „Телеграм“. Другая семья вернулись оттуда пару недель назад — „Ой, да всё там прекрасно“. Перестаю уже понимать хоть что-то», — пишет Вероника из Ростова в телеграм-чате «Крым Туристический».
Как всегда, ситуация выглядит по-разному, если ты находишься на месте или читаешь новостную ленту.
— Крым не закрыт, гости к нам по-прежнему едут, мы этот поток видим. Да, он не такой большой, как в прошлом году, понятно, что произошел отток по разным причинам, — говорит Сергей Маковей. — Кто-то отменил поездку, потому отменились поезда в нужном направлении, кто-то — из-за ситуации с топливом. Но наши отельеры стараются обеспечить гостям всё необходимое для хорошего отдыха: комфортное проживание, вкусное питание.
Да, есть некоторые перебои с электричеством, но у многих объектов есть резервные генераторы. До сегодняшнего момента у нас более тысячи объектов размещения прошли классификацию, и одним из условий ее прохождения была бесперебойная подача электроэнергии.
Очень много скидок и акций для туристов. Буквально на днях Ассоциация гостевых домов объявила акцию «Отдохни в Крыму до 2,5 тысячи рублей». Раньше эта акция распространялась только на крымчан, а теперь она доступна и нашим гостям: это значит, что номер на двоих можно получить от 1,5 до 2,5 тысячи рублей в сутки. Причем можно приехать и на сутки, и на двое. Да, тариф без питания, но это сейчас не проблема. Где вы видели в июле–августе на берегу моря номера по таким ценам? Понятно, что у крупных санаторно-курортных комплексов, которые на сегодняшний момент объявили скидки, до 50%, конечно, не доходит, но они всё равно ощутимые.
Не только скидками на проживание, но и всевозможными акциями крымские отельеры пытаются сохранить тех туристов, что еще не отменили свои брони на август и сентябрь. Сейчас можно получить бесплатное посещение бассейнов, спа-комплексов, аквапарков, повысить категорию номера или получить дополнительное питание и оздоровительные процедуры. А наиболее практичные, например один из глэмпинов, обещают самое желанное: «За каждые 10 000 рублей, потраченные на проживание, вы получаете 5 литров бензина в подарок».
— Как и в случае с Анапой в прошлом году, в Крыму влияние цен на ситуацию очень ограничено, потому что причина не финансовая, — считает Сергей Ромашкин, вице-президент АТОР. — Крым устраивал туристов по цене еще месяц назад и сейчас устраивает. И если у вас проблема с бензином и светом, то вряд ли на них как-то повлияет снижение цены. Тем более что рядом есть Анапа, можно сказать, основной бенефициар оттока туристов из Крыма. В каком-то смысле Крым возвращает Анапе туристов, потому что в прошлом году было обратное движение на фоне экологического загрязнения: многие туристы перебрались отдыхать в Крым. По турпотоку Анапа подросла с начала года на 40%, но сейчас она растет уже на 60% год к году. Цены в Анапе выросли, но, на мой взгляд, это процентов на 5–6 год к году, а поскольку в прошлом году они не повышались вообще, то мы имеем 5–6 процентов за два года, то есть они повысились к 2024 году. Анапа по-прежнему дешевле, например, чем Геленджик, да и дешевле, чем Крым.
Поэтому, по мнению эксперта, на возврат туристов в Крым скорее повлияет не финансовая сторона, а устранение проблем, мешающих комфортному отдыху:
— Мы знаем, что власти принимают меры, но, когда на рынке паника — а мы помним ковидную панику, многие еще не съели те запасы гречки, — надо учитывать, что туристический рынок инерционный. Чтобы люди успокоились и перестали хватать бензин сверх необходимого, должно пройти какое-то время. Вероятно, ситуация к середине или концу июля развернется, но потеряно достаточно много времени, а туристы принимают решения, по нашей статистике, за 20–25 дней до поездки, если речь идет о пляжном отдыхе. Сейчас они уже бронируют конец июля. Поэтому, я думаю, июль уже упущен с точки зрения возврата туристов, но за август Крыму еще можно побороться — и надо побороться.
За то, чтобы состоялся хотя бы конец сезона, молятся все, кто занят в крымской туристической отрасли. Но многое зависит, увы, не от них.
— Ситуация по бронированию на август и сентябрь разная у всех. Я считаю, что те, кто проработал в этот период хорошо в маркетинговом плане, участвовал в выставках, выезжал в регионы, смогут удержать туристов, — говорит Сергей Маковей. — Могу сказать по объектам, которые входят в нашу Крымскую гостиничную ассоциацию: да, у многих были отказы от бронирований, но тут же на их место приходили другие и занимали пустующие номера. Опять же, проблема с топливом, электричеством решается. Поэтому ситуация не трагическая, мы помогаем туристам во всём, мы должны сделать выводы и выйти из ситуации, став чуть-чуть умнее.
Туристов просят встать в очередь на возврат средств
«Бронировали сперва Евпаторию, не первый год туда ездим, но в связи с ситуацией в этом году я очень легко как-то перебронировала на Алушту. Прямо за один день до выезда в режиме электровеника искала предложения и ни чуточки не пожалела, можно сказать, выдохнула. А главное, с деньгами всё решилось по-хорошему: предыдущий отель договорился с нынешним, и мою предоплату как-то взаимозачли, так что мне не пришлось выбивать деньги, а меня пугали, что возвращают их с трудом и даже не возвращают», — делится опытом Ольга из Москвы в телеграм-чате «Крым Туристический».
Полный возврат предоплаты — радостный исход не для всех туристов, решивших не ехать в Крым. Крупные отели и санатории, как правило, справляются с ситуацией массовых отказов от бронирования, а для небольших отелей и гостевых домов это проблема. Рассказы о том, что вернуть предоплату пока невозможно, звучат гораздо чаще.
«Мы тоже отменили поездку. Поскольку вина тут не наша и не хозяев, а форс-мажор, договорились на возврат 50% (мы сами предложили, понимаем их сложную ситуацию). Но у нас предоплата всего 6000 рублей была», — рассказывает в том же чате Анна.
«Здравствуйте, может быть, кому-то будет полезно. Забронировали жилье на первые числа сентября в Ялте, но из-за обстановки решили, что не поедем. Сказала об этом в первых числах июня. В итоге до сих пор нет денег, хозяйка на звонки не отвечает, добавила в черный список», — с ситуацией, как у Александры, уже столкнулись многие туристы, особенно те, кто отправлял предоплату не официальным средствам размещения, а хозяевам частных домов и квартир.
— Туристы оказываются в сложной ситуации: всё зависит от того, у кого они покупали путевки, у отеля, туроператора или агрегатора. Если они, например, покупали у нас в «Дельфине», мы можем предложить или другое направление, или возврат средств. А если это крымский отель, то он не может предложить другое направление поездки, у него такого нет, он может обещать только возврат, — говорит Сергей Ромашкин, вице-президент АТОР. — Но отели средства туристов, которые сделали бронирования, уже инвестировали в свою работу: закупили новую посуду, холодильники, постельное белье, сделали какой-то микроремонт, ландшафтный дизайн, набрали сотрудников.
По словам эксперта, туристический бизнес устроен так, что сотрудников нужно набирать хотя бы на полгода и платить им зарплату нужно уже с мая, хотя в мае работа отлей еще убыточна, и финансируется текущая деятельность как раз из предоплат за отдых. Некоторые предусмотрительные отельеры закупают продукты: сахар, крупы, чай, кофе, какие-то виды заморозки сразу на весь сезон, это защищает их от роста цен, которые могут вырасти в курортных местах с апреля до июля в полтора раза. Они инвестировали в сезон, и деньги оказались заморожены во всех смыслах слова.
По оценкам АТОР на конец июня, объем аннуляций ранее забронированного отдыха оценивается в 20–25 миллиардов рублей.
— Наша Российская ассоциация туроператоров обратилась к правительству с предложением мер поддержки крымских отельеров и туроператоров. Самая важная из них — отсрочка по возврату полученных от туристов денег за путевки, потому что одномоментно все мы сразу не можем вернуть средства, нам нужен какой-то период, как это было во время ковида, — говорит Сергей Ромашкин. — В той ситуации была отсрочка на год или полтора по путевкам, которые были приобретены, но не состоялись из-за эпидемии. Здесь мы просим полгода-год, может быть, до июня следующего года. Да сколько дадут, будем рады любой отсрочке.
По словам Ромашкина, особенно трудно крымским компаниям, поскольку для них это единственное направление и они не могут переложить деньги из одного кошелька в другой, как это сделали выездные туроператоры, когда случился кризис в Персидском заливе. Это были многопрофильные операторы, у которых в то же время было всё в порядке с турпотоком в Турцию, Египет и другие страны, и они смогли выкрутится за счет этих поступлений. Помимо главной меры — отсрочки, предложено еще около десяти способов помощи: льготные или субсидированные кредиты на поддержание деятельности, отсрочка по налогам — хотя бы по тем, которые являются региональными, по страховым взносам.
— Я надеюсь, что решения федеральным правительством и правительствами Крыма и Севастополя будут приняты на этой неделе, — заключает эксперт.
По мнению Ромшкина, крымская туристическая отрасль пострадала гораздо серьезней, чем отельеры Анапы в 2025 году, когда сезон был отменен из-за разлива нефтепродуктов у берегов курорта:
— В пошлом году Анапа получила экологический удар зимой, когда расходы были минимальны и сотрудники не были наняты, многие отели были вообще закрыты, то есть при минимальных затратах. А Крым получил этот удар при максимальных затратах, которые росли от января к июню. Но я знаю, что в отелях работают очень ответственные люди и они сейчас вырабатывают какую-то схему возврата платежей. Например, если не могут завтра, предлагают сформировать очередь, чтобы возвращать деньги постепенно. Анапа так и действовала. Но многие туристы не хотят ждать: разлив нефтепродуктов, если помните, был в 24 декабря, к марту стало понятно, что сезона в Анапе не будет, туристы пошли в суды и уже в апреле выигрывали иски против анапских отелей. И в ситуации с Крымом мы тоже можем ожидать, что терпение туристов будет не бесконечным.
По словам эксперта, в отличие от компаний, занимающихся туристическими поездками за пределы нашей страны, у компаний, осуществляющих только внутренний туризм, нет механизма, который помог бы компенсировать убытки во время форс-мажорных ситуаций.
— Каждый оператор, который занимается выездным туризмом за пределы России, должен держать некую сумму в организации, которая называется «турпомощь», — объясняет Сергей Ромашкин, вице-президент АТОР. — Это фактически отраслевой резервный банк, который используется для выплат туристом, если, например, туроператор обанкротился. А в этом году было принято первое в нашей истории решение, когда этими деньгами стало возможно воспользоваться не только в случае банкротства, но и из-за военных действий в Персидском заливе. И 15 туроператоров до конца года из этих резервов выплатят туристам возвраты — это не быстрая история, есть определенные бюрократические процедуры. Но для операторов по внутреннему туризму закон подобные резервы не предусмотрел. Поэтому нужна помощь регулятора в отсрочке выплат.
Крымским отелям остается молиться, чтобы ситуация с топливом и электричеством наладилась хотя бы к августу и сентябрю, чтобы туристы, которые еще не отменили бронирование, все-таки приехали на полуостров.
— Есть надежда, что вторая половина сезона хоть как-то реализуется, есть надежда, что правительство и региональные власти смогут поддержать туриндустрию, — надеется вместе с туристами и крымчанами и Сергей Ромашкин.