Без света, воды, связи и бензина. Первые итоги курортного сезона в Крыму, который сейчас отдает долг Анапе

В отличие от социальных, погодные условия в Крыму в июле идеальные: Черное и Азовское моря чистые, медуз и мазута нет, температура воды — 23–25 градусов, воздуха — плюс 26–29, и прогноз для отдыха крайне благоприятный Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU

Туристический поток на полуостров уменьшился почти наполовину: курортники с трудом представляют комфортный отдых без света и бензина. Подробности — в материале MSK1.RU.

Решает не страх, а дискомфорт

«Всем привет из Солнечной Долины! Света всё так же нет, воды тоже нет, как и связи. Но мы кайфуем! Сегодня дали, и мы счастливы!» — этот крик души Оксаны Бибиковой стал подписью под видео прекрасного песчаного пляжа и прозрачного моря, которым наслаждаются два десятка туристов, хотя в пик летнего сезона берег здесь покрыт ровным слоем отдыхающих.

В июле туристы разделились на две неравные группы. Первая, малочисленная, решила, как и Оксана Бибикова, не менять планы и ехать в Крым, потому что сроки отпуска согласованы, отели забронированы, канистры для заправки в пути куплены, «пусть света нет, будем кайфовать». Но большинство потенциальных отдыхающих решили, что провести отпуск хотят с комфортом. Крымчан, конечно, жалко, но всем терпеть бытовые неудобства, транспортные сложности и «бабахи» по ночам не обязательно. Вот даже артисты гастроли отменяют, а они едут на полуостров максимум на неделю. Уже отказались от выступлений певец Трофим, Ева Польна, группа «Градусы», последними перенесли свои концерты на следующий год Елена Ваенга и Шаман. Руководители площадок, на которых планировались выступления, относятся к отменам с пониманием: в условиях, когда графика отключения электроэнергии нет и ввести его, по словам властей, невозможно, обеспечить проведение мероприятий очень сложно.

Меньше всего туристов на западном побережье — от Севастополя до Евпатории. Помимо проблем с бензином, к перебоям со светом и водой добавляются атаки с воздуха, которые идут чаще, чем на другие территории полуострова Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU

— Не понимаю эти уговоры: «Да ладно, всё починят, это не повод не ехать», — говорит Мария Шумова из Рязани. — Нас так хозяйка мини-отеля уговаривала. Мы в прошлом году у них в Судаке отлично отдохнули, нам всё понравилось, но тогда ситуация была другой. Для нас, как и для многих родителей с маленькими детьми, сидеть без света сутками критично. И дело тут не в панике, патриотизме или других причинах, которые нам зачем-то навязывают, а в элементарном здравом смысле.

Именно здравый смысл, который говорит, что отпуск, превратившийся в «Форт Боярд», не принесет желанного отдыха, заставляет туристов выбирать другие, более комфортные места.

— Дефицит топлива влияет на поток туристов, потому что не все хотят стоять на заправках, потом везти с собой этот запас. На месте ситуация пока нормализуется очень медленно, соответственно, это одна из причин отказа от отдыха в Крыму, — объясняет Сергей Ромашкин, глава туроператора «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР). — Вторая причина — проблемы с электроэнергией. В разных городах и поселках ситуация отличается, но электроэнергия влияет существенно на отельную жизнь, на вечерние развлечения. С точки зрения безопасности мы не видим изменений в отношении туристов, их интересует именно комфортный отдых.

Туристов стало меньше, но они всё равно едут

Весь июнь и первую декаду июля отдыхающих словно испытывали на прочность. Сначала с дефицитом топлива на АЗС полуострова, а позже — полным запретом на его свободную продажу. Затем из-за ударов БПЛА по железнодорожной инфраструктуре изменилось расписание составов: сегодня все они отправляются и прибывают на станцию Керчь — Южная Новый Парк, а оттуда — автобусами вглубь полуострова до конечного места назначения поезда. Затем начались перебои с электроэнергией, а из-за нее — и с подачей водопроводной воды. И хоть ремонтные бригады работают очень оперативно, из-за ночных атак электричество может снова выключиться. Сейчас больше всего страдают жители севера полуострова и Керчи, нетуристической зоны, но в курортных городах тоже есть проблемы — почасовые отключения практически каждый день.

Потери серьезные, сейчас мы пока не можем их оценить достоверно, но я думаю, что снижение будет от 30 до 40 процентов. Сергей Ромашкин глава туроператора «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР)

— Поток в Крым к концу июня — началу июля снизился, но тем не менее туристы всё равно приезжают каждый день, — рассказывает Сергей Ромашкин. — Отток туристов за счет аннуляции бронирования весь июнь превышал приток новых, соответственно, по итогам мы получили снижение порядка 30–40%. Притом что к 1 июня мы шли плюс 10–12% год к году. У Крыма есть некое «историческое» распределение туристов по трем берегам, которые мы делим условно на западный берег — от Евпатории до Севастополя, южный — от Севастополя до Алушты, и восточный — Судак, Феодосия и близлежащие поселки. Южный берег всегда забирал около 50% туристов, а западный и восточный — по 25%. Ну и отказ от отдыха коснулся всех трех сегментов пропорционально их объему.

В Крыму продолжают работать 350 благоустроенных пляжей, которые ждут своих посетителей Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU

«Несу хорошее из Крыма! Света нет, поэтому алкоголь не пробить. Но! Есть магазины, куда можно прийти со своей тарой, оригинальную бутылку магаз оставляет у себя, чтоб пробить коды с нее, когда свет дадут. Не так просто нас взять, у меня подруга вчера так за вином ходила!» — пишет Ирина в туристическом телеграм-чат. И туристы, и крымчане изворачиваются как могут, чтобы нынешнее лето запомнилось чем-то хорошим, например добрым отношением друг к другу.

Большинство крупных отелей и санаториев работают на резервных генераторах, крупные сети супермаркетов тоже, но маленькие магазины, небольшие отели и гостевые дома, а также квартиры в многоэтажках, которые сдают курортникам, генераторами, как правило, не оснащены. Поэтому лифт, кондиционер, другие электроприборы, Wi-Fi могут не работать. Воды тоже может не быть. А также могут возникнуть проблемы с мобильной связью, для чего на территории полуострова уже введен «аварийный роуминг», на который можно переключиться во время блэкаута.

— Отрасль работает достаточно стабильно, поэтому я не могу сказать, что у нас какая-то катастрофа, как ее описывают. Ситуация тяжелая, но она контролируемая, — говорит Сергей Маковей, глава Крымской гостиничной ассоциации. — Есть, конечно, объекты, владельцы которых приняли решение не работать в этом году. Их немного, и, как правило, это отели и гостевые дома, чьи хозяева находятся не в Крыму, а приезжают к нам на сезон, открывают объекты, потом закрывают и уезжают на материк. А крымские средства размещения практически все работают. В этом сезоне, конечно, есть своя специфика. Например, отказ от отдыха детей на полуострове. Мы заранее хотим избежать возможных рисков и трудностей, поэтому детей вывезли за территорию Крыма. А взрослые с детьми, которые под контролем их родителей, пожалуйста, пусть приезжают.

«За 10 тысяч на отдых — 5 литров бензина в подарок»

«Ничего не понятно. Подруга с мужем кубанские сейчас в Крыму, где-то в районе Ялты, спрашиваю в ужасе, не вывозить ли их вертолетами уже. Смеются и говорят, чтоб я не читала „Телеграм“. Другая семья вернулись оттуда пару недель назад — „Ой, да всё там прекрасно“. Перестаю уже понимать хоть что-то», — пишет Вероника из Ростова в телеграм-чате «Крым Туристический».

Как всегда, ситуация выглядит по-разному, если ты находишься на месте или читаешь новостную ленту.

— Крым не закрыт, гости к нам по-прежнему едут, мы этот поток видим. Да, он не такой большой, как в прошлом году, понятно, что произошел отток по разным причинам, — говорит Сергей Маковей. — Кто-то отменил поездку, потому отменились поезда в нужном направлении, кто-то — из-за ситуации с топливом. Но наши отельеры стараются обеспечить гостям всё необходимое для хорошего отдыха: комфортное проживание, вкусное питание.

Да, есть некоторые перебои с электричеством, но у многих объектов есть резервные генераторы. До сегодняшнего момента у нас более тысячи объектов размещения прошли классификацию, и одним из условий ее прохождения была бесперебойная подача электроэнергии. Сергей Маковей глава Крымской гостиничной ассоциации

Очень много скидок и акций для туристов. Буквально на днях Ассоциация гостевых домов объявила акцию «Отдохни в Крыму до 2,5 тысячи рублей». Раньше эта акция распространялась только на крымчан, а теперь она доступна и нашим гостям: это значит, что номер на двоих можно получить от 1,5 до 2,5 тысячи рублей в сутки. Причем можно приехать и на сутки, и на двое. Да, тариф без питания, но это сейчас не проблема. Где вы видели в июле–августе на берегу моря номера по таким ценам? Понятно, что у крупных санаторно-курортных комплексов, которые на сегодняшний момент объявили скидки, до 50%, конечно, не доходит, но они всё равно ощутимые.

Южный берег и его столица Ялта — наиболее востребованное направление у отдыхающих в 2026 году. Здесь нет перебоев со светом, водой и проблем с безопасностью Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU

Не только скидками на проживание, но и всевозможными акциями крымские отельеры пытаются сохранить тех туристов, что еще не отменили свои брони на август и сентябрь. Сейчас можно получить бесплатное посещение бассейнов, спа-комплексов, аквапарков, повысить категорию номера или получить дополнительное питание и оздоровительные процедуры. А наиболее практичные, например один из глэмпинов, обещают самое желанное: «За каждые 10 000 рублей, потраченные на проживание, вы получаете 5 литров бензина в подарок».

— Как и в случае с Анапой в прошлом году, в Крыму влияние цен на ситуацию очень ограничено, потому что причина не финансовая, — считает Сергей Ромашкин, вице-президент АТОР. — Крым устраивал туристов по цене еще месяц назад и сейчас устраивает. И если у вас проблема с бензином и светом, то вряд ли на них как-то повлияет снижение цены. Тем более что рядом есть Анапа, можно сказать, основной бенефициар оттока туристов из Крыма. В каком-то смысле Крым возвращает Анапе туристов, потому что в прошлом году было обратное движение на фоне экологического загрязнения: многие туристы перебрались отдыхать в Крым. По турпотоку Анапа подросла с начала года на 40%, но сейчас она растет уже на 60% год к году. Цены в Анапе выросли, но, на мой взгляд, это процентов на 5–6 год к году, а поскольку в прошлом году они не повышались вообще, то мы имеем 5–6 процентов за два года, то есть они повысились к 2024 году. Анапа по-прежнему дешевле, например, чем Геленджик, да и дешевле, чем Крым.

Поэтому, по мнению эксперта, на возврат туристов в Крым скорее повлияет не финансовая сторона, а устранение проблем, мешающих комфортному отдыху:

— Мы знаем, что власти принимают меры, но, когда на рынке паника — а мы помним ковидную панику, многие еще не съели те запасы гречки, — надо учитывать, что туристический рынок инерционный. Чтобы люди успокоились и перестали хватать бензин сверх необходимого, должно пройти какое-то время. Вероятно, ситуация к середине или концу июля развернется, но потеряно достаточно много времени, а туристы принимают решения, по нашей статистике, за 20–25 дней до поездки, если речь идет о пляжном отдыхе. Сейчас они уже бронируют конец июля. Поэтому, я думаю, июль уже упущен с точки зрения возврата туристов, но за август Крыму еще можно побороться — и надо побороться.

За то, чтобы состоялся хотя бы конец сезона, молятся все, кто занят в крымской туристической отрасли. Но многое зависит, увы, не от них.

— Ситуация по бронированию на август и сентябрь разная у всех. Я считаю, что те, кто проработал в этот период хорошо в маркетинговом плане, участвовал в выставках, выезжал в регионы, смогут удержать туристов, — говорит Сергей Маковей. — Могу сказать по объектам, которые входят в нашу Крымскую гостиничную ассоциацию: да, у многих были отказы от бронирований, но тут же на их место приходили другие и занимали пустующие номера. Опять же, проблема с топливом, электричеством решается. Поэтому ситуация не трагическая, мы помогаем туристам во всём, мы должны сделать выводы и выйти из ситуации, став чуть-чуть умнее.

Туристов просят встать в очередь на возврат средств

Отдыхающих ждут всевозможные развлечения на воде и суше, как на Приморском пляже в Ялте, только пусть приедут Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU

«Бронировали сперва Евпаторию, не первый год туда ездим, но в связи с ситуацией в этом году я очень легко как-то перебронировала на Алушту. Прямо за один день до выезда в режиме электровеника искала предложения и ни чуточки не пожалела, можно сказать, выдохнула. А главное, с деньгами всё решилось по-хорошему: предыдущий отель договорился с нынешним, и мою предоплату как-то взаимозачли, так что мне не пришлось выбивать деньги, а меня пугали, что возвращают их с трудом и даже не возвращают», — делится опытом Ольга из Москвы в телеграм-чате «Крым Туристический».

Полный возврат предоплаты — радостный исход не для всех туристов, решивших не ехать в Крым. Крупные отели и санатории, как правило, справляются с ситуацией массовых отказов от бронирования, а для небольших отелей и гостевых домов это проблема. Рассказы о том, что вернуть предоплату пока невозможно, звучат гораздо чаще.

«Мы тоже отменили поездку. Поскольку вина тут не наша и не хозяев, а форс-мажор, договорились на возврат 50% (мы сами предложили, понимаем их сложную ситуацию). Но у нас предоплата всего 6000 рублей была», — рассказывает в том же чате Анна.

«Здравствуйте, может быть, кому-то будет полезно. Забронировали жилье на первые числа сентября в Ялте, но из-за обстановки решили, что не поедем. Сказала об этом в первых числах июня. В итоге до сих пор нет денег, хозяйка на звонки не отвечает, добавила в черный список», — с ситуацией, как у Александры, уже столкнулись многие туристы, особенно те, кто отправлял предоплату не официальным средствам размещения, а хозяевам частных домов и квартир.

— Туристы оказываются в сложной ситуации: всё зависит от того, у кого они покупали путевки, у отеля, туроператора или агрегатора. Если они, например, покупали у нас в «Дельфине», мы можем предложить или другое направление, или возврат средств. А если это крымский отель, то он не может предложить другое направление поездки, у него такого нет, он может обещать только возврат, — говорит Сергей Ромашкин, вице-президент АТОР. — Но отели средства туристов, которые сделали бронирования, уже инвестировали в свою работу: закупили новую посуду, холодильники, постельное белье, сделали какой-то микроремонт, ландшафтный дизайн, набрали сотрудников.

По словам эксперта, туристический бизнес устроен так, что сотрудников нужно набирать хотя бы на полгода и платить им зарплату нужно уже с мая, хотя в мае работа отлей еще убыточна, и финансируется текущая деятельность как раз из предоплат за отдых. Некоторые предусмотрительные отельеры закупают продукты: сахар, крупы, чай, кофе, какие-то виды заморозки сразу на весь сезон, это защищает их от роста цен, которые могут вырасти в курортных местах с апреля до июля в полтора раза. Они инвестировали в сезон, и деньги оказались заморожены во всех смыслах слова.

По оценкам АТОР на конец июня, объем аннуляций ранее забронированного отдыха оценивается в 20–25 миллиардов рублей.

— Наша Российская ассоциация туроператоров обратилась к правительству с предложением мер поддержки крымских отельеров и туроператоров. Самая важная из них — отсрочка по возврату полученных от туристов денег за путевки, потому что одномоментно все мы сразу не можем вернуть средства, нам нужен какой-то период, как это было во время ковида, — говорит Сергей Ромашкин. — В той ситуации была отсрочка на год или полтора по путевкам, которые были приобретены, но не состоялись из-за эпидемии. Здесь мы просим полгода-год, может быть, до июня следующего года. Да сколько дадут, будем рады любой отсрочке.

По словам Ромашкина, особенно трудно крымским компаниям, поскольку для них это единственное направление и они не могут переложить деньги из одного кошелька в другой, как это сделали выездные туроператоры, когда случился кризис в Персидском заливе. Это были многопрофильные операторы, у которых в то же время было всё в порядке с турпотоком в Турцию, Египет и другие страны, и они смогли выкрутится за счет этих поступлений. Помимо главной меры — отсрочки, предложено еще около десяти способов помощи: льготные или субсидированные кредиты на поддержание деятельности, отсрочка по налогам — хотя бы по тем, которые являются региональными, по страховым взносам.

— Я надеюсь, что решения федеральным правительством и правительствами Крыма и Севастополя будут приняты на этой неделе, — заключает эксперт.

По мнению Ромшкина, крымская туристическая отрасль пострадала гораздо серьезней, чем отельеры Анапы в 2025 году, когда сезон был отменен из-за разлива нефтепродуктов у берегов курорта:

— В пошлом году Анапа получила экологический удар зимой, когда расходы были минимальны и сотрудники не были наняты, многие отели были вообще закрыты, то есть при минимальных затратах. А Крым получил этот удар при максимальных затратах, которые росли от января к июню. Но я знаю, что в отелях работают очень ответственные люди и они сейчас вырабатывают какую-то схему возврата платежей. Например, если не могут завтра, предлагают сформировать очередь, чтобы возвращать деньги постепенно. Анапа так и действовала. Но многие туристы не хотят ждать: разлив нефтепродуктов, если помните, был в 24 декабря, к марту стало понятно, что сезона в Анапе не будет, туристы пошли в суды и уже в апреле выигрывали иски против анапских отелей. И в ситуации с Крымом мы тоже можем ожидать, что терпение туристов будет не бесконечным.

По словам эксперта, в отличие от компаний, занимающихся туристическими поездками за пределы нашей страны, у компаний, осуществляющих только внутренний туризм, нет механизма, который помог бы компенсировать убытки во время форс-мажорных ситуаций.

— Каждый оператор, который занимается выездным туризмом за пределы России, должен держать некую сумму в организации, которая называется «турпомощь», — объясняет Сергей Ромашкин, вице-президент АТОР. — Это фактически отраслевой резервный банк, который используется для выплат туристом, если, например, туроператор обанкротился. А в этом году было принято первое в нашей истории решение, когда этими деньгами стало возможно воспользоваться не только в случае банкротства, но и из-за военных действий в Персидском заливе. И 15 туроператоров до конца года из этих резервов выплатят туристам возвраты — это не быстрая история, есть определенные бюрократические процедуры. Но для операторов по внутреннему туризму закон подобные резервы не предусмотрел. Поэтому нужна помощь регулятора в отсрочке выплат.

Крымским отелям остается молиться, чтобы ситуация с топливом и электричеством наладилась хотя бы к августу и сентябрю, чтобы туристы, которые еще не отменили бронирование, все-таки приехали на полуостров. Сергей Ромашкин глава туроператора «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР)