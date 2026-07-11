Напитки дешевле, точек продаж больше. Как супермаркеты лишают кофейни клиентов и к чему это приведет

Супермаркеты превратились в микрокофейни Источник: Стас Соколов / NGS.RU

Сети супермаркетов превращаются во всё более серьезного конкурента привычным кофейням — по крайней мере заведениям демократичного формата. Мало того что магазинов, где можно купить капучино или американо, становится всё больше, так еще и доступность такого кофе растет, утверждает исследование РОМИР. Смогут ли «Пятёрочки» и «Магниты» вытеснить кофейни с рынка, разбирался обозреватель NGS.RU.

Индекс кофе

Доступность кофе для российских потребителей продолжает расти быстрее, чем в сегменте общественного питания, следует из исследования РОМИР. Исследование показывает, что на одну среднемесячную зарплату житель России сейчас может купить в среднем 1161 чашку кофе в розничной торговле (год назад было 908). А вот в кафе, ресторанах и фастфуде это показатель снизился с 692 до 688 чашек. Это называется индексом кофе.

Первой в кофейни превратила свои магазины сеть «Ярче!» Источник: Стас Соколов / NGS.RU

Разрыв между двумя каналами потребления стал увеличиваться. Если год назад в магазинах можно было приобрести в 1,3 раза больше кофе, чем в кафе и ресторанах, то сегодня этот показатель достиг 1,7 раза.

«Помимо динамики цен, индекс кофе отражает изменения потребительской среды. Мы видим, что розничный рынок остается более доступным для большинства покупателей. Это усиливает различия между форматами потребления и влияет на выбор россиян», — прокомментировала директор по работе с клиентами РОМИР Маргарита Абрамкина.

Дело, конечно, не только в кофе. Просто этот напиток наглядно показывает, как меняется потребление в целом. В сферу, которая еще недавно считалась уделом исключительно HoReCa (предприятия общественного питания и отели), всё сильнее вторгается ретейл.

Что по ценам

Маленький капучино в «Пятёрочке» стоит почти 60 рублей Источник: Стас Соколов / NGS.RU

В исследовании не сказано, какой именно вид кофе был взят для анализа и в каких именно торговых сетях. Сейчас наиболее популярный вариант кофе в ретейле (капучино или латте) в «Пятёрочке» и «Ярче!» в среднем по России стоит от 60 рублей (здесь и далее цены даны округленно: как правило, в магазинах они в формате 59 рублей 99 копеек) за порцию. Можно взять для расчетов именно его. Медианная зарплата по стране, по данным Росстата, составляет 73,9 тысячи рублей, или 64,3 тысячи рублей без учета НДФЛ, который будет начислен и попадет в статистику, но на счетах потребителей не окажется.

На эту сумму можно купить 1071 капучино или латте в «Пятёрочке» или «Ярче». Объем, правда, будет разным: в «Пятерочке» это стаканчик 200 мл, в «Ярче!» — 280 мл. Самый большой объем порции — в «Магните» (300 мл), но там кофе стоит 100 рублей, то есть на среднюю зарплату тут можно купить 643 стакана.

Самую низкую цену на капучино в HoReCa обычно предлагают кофейни — фикс-прайс вроде Cofix, One Price Coffee. Здесь капучино стоит в среднем 120 рублей (почти 536 чашек на среднемесячную зарплату).

«Академия Кофе» предлагает кофе с молоком от 190 рублей Источник: Стас Соколов / NGS.RU

В кофейных киосках цены стартуют со 120 рублей за объем 250 мл. Таких порций на среднюю зарплату сейчас можно купить 535. Из кофеен с посадочной зоной минимальный ценовой порог на маленький капучино — 180 рублей. На среднюю зарплату можно купить почти 357 таких напитков.

Что у торговли

В сети «Магнит» говорят о том, что на готовый кофе «наблюдается динамичный рост спроса»: в первом квартале его продажи в целом по стране увеличились в 2,8 раза в натуральном выражении (в единицах реализованной продукции, то есть без учета возможного изменения цен). В Новосибирске продажи увеличились пока «только» в 2,3 раза, то есть пространство для роста есть даже в сравнении с общероссийскими показателями.

В «Магнитах» к кофе можно взять хот-дог и даже пиццу Источник: Стас Соколов / NGS.RU

В пресс-службе X5 рассказали, что по итогам 2025 года в магазинах «Пятёрочка» покупатели выпили почти 200 миллионов чашек горячих напитков и съели около 2 миллиардов разных булочек.

«Наибольшую динамику роста показали напитки — их стали покупать на 86% чаще, чем в 2024 году. Будни в 2025 году были пиковыми днями продаж для всей продукции „Пятёрочка Кафе“. Начиная со вторника до конца рабочей недели жители страны выпивали по 30 миллионов горячих напитков ежедневно», — сообщили в X5.

Сегодня в России, по данным 2ГИС, работает более 25 700 магазинов «Пятёрочка», в большей части которых установлены кофейные автоматы. Только в Москве их больше 3300. Для сравнения: самая крупная в Москве сеть кофеен Coffee Like насчитывает сейчас 1100 заведений.

У «Магнита» тоже немало супермаркетов. Зоны кафе там еще не стали обязательным элементом (хотя уже есть в 60% магазинов), но эта сеть ставит у себя мини-закусочные с набором блюд уличной еды, что привлекает дополнительных покупателей.

То есть ретейл уже давно обогнал HoReCa по количеству точек, где покупатель может получить стакан с кофейным напитком.

Дешево и практично

Очередь в зону кафе можно теперь встретить практически везде Источник: Стас Соколов / NGS.RU

По данным того же РОМИР, за три последних года доля жителей России, покупающих кофе в продуктовых сетях, выросла с 17 до 35%. Автор материала провел опрос в своем телеграм-канале и получил неожиданные для себя результаты.

Даже среди проголосовавших подписчиков канала о еде, от которых можно было ожидать большей привередливости к кофе (или даже некоторого снобизма), 23% ответили, что регулярно покупают напиток в торговых сетях и качество их устраивает. 22% делают это время от времени, если других вариантов под рукой не оказалось. И еще 9% сказали, что вынуждены пить кофе из супермаркетов, потому что на кофейни денег сейчас не хватает. Другими словами, больше половины (54%) уже перешли на кофе из магазинов хотя бы частично.

Мнения людей, которые не против кофе из супермаркета, пожалуй, лучше всех выразил пользователь Andrew K.

«Для меня цены 90% кофеен отталкивающие. Я не кофейный сомелье, мне от кофе нужно немного вкуса и кофеин. Именно поэтому спокойно, без пафоса выбираю „Ярче!“», — объяснил он.

Комментаторы даже поделились небольшими хитростями в использовании кофейных автоматов (которым объяснить свои пожелания по понятным причинам нельзя). Например, сразу несколько из них просто платят за дополнительный эспрессо, чтобы получить кофе нужной крепости. Либо наливают кофе в термос, куда можно добавить что-то еще по вкусу.

Тех, кого качество супермаркетных капучино и латте категорически не устраивает, тоже немало (18%), но многие из этой группы признаются, что предпочитают черный кофе без молока, а торговые сети ориентируются всё же на массового потребителя, который выбирает молочные напитки с кофе.

Доходный продукт

Низкие цены торговых сетей совсем не обязательно должны объясняться очень дешевым сырьем, считает владелец большого обжарочного производства сети кофеен «Праймтайм кофе» Евгений Михиенко.

«Это может быть недорогая арабика мелкого скрина (маленького размера зерна. — Прим. ред.). Если цена качественного зерна, которое используют кофейни, сейчас в опте начинается с 11–12 долларов, то сетевая розница может использовать сырье ценой в 9 долларов. Это нормальная практика», — пояснил эксперт.

Евгений Михиенко признал, что кофе по 60–70 рублей за стакан — это «маркетинговый ход для того, чтобы человек зашел в магазин за кофе и совершил какую-то еще импульсную покупку». Но заметил, что даже при этих ценах кофе приносит торговым сетям прибыль.

«Себестоимость самого кофе в чашке, которую продают за 69 рублей, составляет максимум рублей 20, включая стаканчик. Поэтому в любом случае у этой розницы это маржинальный и доходный продукт», — уверен он.

Что будет с кофейнями

На первый взгляд, ситуация выглядит для владельцев кофеен не просто тревожно, а драматически. Это уже не просто конкуренция, а настоящий вал. Но всё не так плохо.

Уличные точки всегда будут иметь преимущество за счет близости к потенциальным потребителям Источник: Стас Соколов / NGS.RU

Наличие почти тысячи кофемашин в торговых сетях не мешает работать, например, новосибирской сети «Честный кофе», которая даже не предлагает каких-то ярких вкусов, просто ее точки стоят в переходах метро и торговых центрах, где всегда есть люди. И этим людям может быть просто некогда или лень искать ближайший супермаркет с кофейным автоматом.

Но кроме тех, кто воспринимает кофе просто как необходимый «допинг», есть те, кому хочется более интересного и глубокого вкуса.