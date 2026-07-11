Из чего строить дом, чтобы потом не пожалеть: брус или каркас

Каркас — при строительстве используется конструкция «стена-термос» с высоким сопротивлением теплопередаче и абсолютной герметичностью. Такой дом прогревается быстро, а счета за отопление в 2–3 раза ниже, чем в доме из бруса.

Брус — применяется конструкция «стена-аккумулятор», которая держит тепло, но плохо сопротивляется холоду (в 3 раза ниже норматива). Без внешнего утепления платить за отопление придется существенно больше.

Комментарий эксперта: «Профилированный брус зимой держит тепло, а летом, наоборот, создает прохладу. Это та особенность массива, которой не стоит ждать от каркасного дома, где для комфортного проживания не обойтись без принудительной вентиляции.