НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +20

0 м/c,

 755мм 88%
Подробнее
0 Пробки
USD 76,66
EUR 87,67
Угроза БПЛА
Что с бензином на М-8
Какие новостройки будут дорожать
Репортаж из двора, где была резня
Здесь был Пушкин
Соседи едут за бензином
Афиша на выходные
Задержан экс-начальник СИЗО
Пробки у АЗС
Мой дом Обзор Из чего строить дом, чтобы потом не пожалеть: брус или каркас

Из чего строить дом, чтобы потом не пожалеть: брус или каркас

Чек-лист из пяти важных правил — они помогут вам определиться с выбором.

69
Разбираем плюсы и минусы каждой из технологий. | Источник: Elledecoration.ruРазбираем плюсы и минусы каждой из технологий. | Источник: Elledecoration.ru

Разбираем плюсы и минусы каждой из технологий.

Источник:
Elledecoration.ru

Стереотипно думать, что каркас — это дешево и холодно, а брус — дорого и навечно. На самом деле итоговые сметы двух технологий часто сопоставимы, а вот сценарий жизни в домах будет отличаться кардинально. Мы обсудили с экспертом в области индивидуального жилого строительства, архитектором-проектировщиком Юлией Котковой плюсы и минусы двух технологий и составили чек-лист, который поможет определиться с окончательным выбором: брус или каркас.

  1. Сроки строительства
  2. Энергоэффективность
  3. Отделка и микроклимат
  4. Эксплуатация и уход
  5. Бюджет и архитектура
  6. Что в итоге: брус или каркас
1

Сроки строительства

Каркас — 2–4 месяца. Усадки нет, можно сразу приступать к отделке, ставить окна и двери.

Брус — 10–14 месяцев. Требуется пауза на усадку 3–6 месяцев.

Комментарий эксперта: «Клееный брус в отличие от бруса камерной сушки садится быстрее, но стоит дороже на 30–50%».

2

Энергоэффективность

Каркас — при строительстве используется конструкция «стена-термос» с высоким сопротивлением теплопередаче и абсолютной герметичностью. Такой дом прогревается быстро, а счета за отопление в 2–3 раза ниже, чем в доме из бруса.

Брус — применяется конструкция «стена-аккумулятор», которая держит тепло, но плохо сопротивляется холоду (в 3 раза ниже норматива). Без внешнего утепления платить за отопление придется существенно больше.

Комментарий эксперта: «Профилированный брус зимой держит тепло, а летом, наоборот, создает прохладу. Это та особенность массива, которой не стоит ждать от каркасного дома, где для комфортного проживания не обойтись без принудительной вентиляции.

3

Отделка и микроклимат

Каркас — ровные стены под любую отделку. Вентиляция — принудительная, обязательная. Дом не «дышит» стенами.

Брус — не стоит прятать за гипсокартон. Оптимально: шлифовка плюс масло или воск. Электрика — открытая или в коробах, штробить несущие стены нельзя. В санузлах — фальшстены без жесткого крепления к массиву.

Комментарий эксперта: «По электрике — штробить в брусе действительно физически не получится. Но сделать скрытую разводку можно: сверлим и протягиваем провод в металлических гильзах — это соответствует требованиям пожарной безопасности, но стоит дороже».

4

Эксплуатация и уход

Каркас — стабилен, не трескается, не дает усадки. Фасад не требует регулярного обновления. Ремонт локальный и простой.

Брус — требует внимания: трещины усушки (3–8 мм), межвенцевые щели, подвижки. Фасад необходимо обновлять каждые 3–5 лет. Это выбор для тех, кто готов периодически обслуживать дом.

5

Бюджет и архитектура

Каркас — дешевле фундамент и материалы. Применимы любые архитектурные формы и панорамное остекление, гибкость планировок.

Брус — дороже за счет массива. Архитектура ограничена длиной бруса. Экономия на внутренней отделке (не нужны обои и штукатурка).

Комментарий эксперта: «С точки зрения архитектуры, эти две технологии можно объединять. В моей практике есть пример, когда дом строили из бруса, но сложные эркеры делали из каркаса — так проще и быстрее. А если говорить о бюджетах, нужно обязательно учитывать один важный момент — место строительства. На участке в СНТ с узкими проездами, где фуре не развернуться, или, например, в горах каркас поставить проще. Легче привезти доску, чем тяжеловесный брус».

6

Что в итоге: брус или каркас

Каркас, если:

  • хотите быстро заехать в дом;

  • не хотите переплачивать за отопление;

  • нет желания следить за трещинами и обновлять фасад;

  • готовы к установке принудительной вентиляции.

Брус, если:

  • важна эстетика натурального дерева;

  • готовы ждать усадки дома и регулярно его обслуживать;

  • хотите, чтобы дом долго держал тепло;

  • не планируете закрывать стены отделкой.

ПО ТЕМЕ
Татьяна РябоваТатьяна Рябова
Татьяна Рябова
Дом Строительство Совет Чек-лист
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Я изучал не литературу, а экзамен по литературе»: выпускник рассказал, как продал душу ЕГЭ
Демьян Бильданов
Мнение
«100 тысяч просмотров — и кандидат на знакомство в личке»: секс-колумнистка — о том, как алгоритмы в соцсетях устраивают личную жизнь
Светлана Гладкова
Копирайтер
Мнение
Архитектурный Диснейленд, «йошкин кот» и механические иконы: как превратить поездку в Поволжье в отпуск мечты — личный опыт
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Мнение
«Дети в тупике». Преподаватель — о «секретных материалах» ЕГЭ и ошибках, которые допускает система
Наталья Непомнящих
Мнение
«Всё, приплыли. Цены вырастут еще на 20%»: владелец маленькой аптеки — о ситуации в фармбизнесе в 2026 году
Ренат Якимов
Владелец аптеки в Нариманово
Рекомендуем