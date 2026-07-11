«Люди ездят по понятиям». Автоинструктор — о том, что его больше всего бесит на дорогах и из кого получаются самые плохие водители

Блогер рассказал, что думает о нижегородских водителях Источник: Иса Астахов

Автоинструктор и блогер Иса Астахов — из тех, кто нашел свою нишу в соцсетях, его ролики просто взрывают аудиторию. Парень выкладывает на своих страницах ролики с уроков по вождению, где разбирает дорожные ситуации и просто делится курьезными случаями. Посты набирают десятки тысяч просмотров. А один ролик — с разворотом на 360 градусов — вообще стал вирусным, его быстро расхватали тематические паблики. Еще одно, самое популярное видео блогера, набрало рекордные для инструктора 11 миллионов просмотров.

Правда, вместе с популярностью блогер получает еще и кучу хейта со стороны автолюбителей, которые постоянно пытаются поймать молодого человека на ошибках. Наши коллеги из NN.RU поговорили с Исой о культуре вождения в стране, методах обучения будущих водителей и мечте инструктора.

«Прорешал все билеты подряд»

Путь Исы в автомобильную сферу получился неожиданным: в детстве он не был фанатом машинок и к теме вождения относился равнодушно. Интерес проснулся, когда в 17 лет он пошел учиться на категорию C и впервые сел за руль КАМАЗа. Первое занятие запомнилось тридцатиградусным морозом и инструкциями, как завести тяжелый грузовик в холод. Тогда Иса еще не знал, что эта история станет началом большой любви.

Он честно признаётся: поначалу относился к занятиям халатно, пропускал уроки и не воспринимал обучение всерьез. Перелом случился после провала внутреннего экзамена по билетам. «Мне было обидно, и в тот же вечер я прорешал все билеты подряд, — вспоминает Иса. — Тогда я и понял: это не игрушка, надо относиться серьезно».

Особый отпечаток на его отношение к экзаменам наложила жажда соревнований: парень с детства привык соревноваться и побеждать на конкурсах и состязаниях. Когда друзья сдавали на права, у него срабатывал внутренний вызов: «Я должен сдать раньше». Эта спортивная закалка позже помогла ему не нервничать на экзаменах — опыт участия в спортивном ориентировании научил держать эмоции под контролем. В итоге всё сложилось благополучно: сначала сдал на С, потом — на В.

До автошколы Иса успел поработать в разных сферах — от доставок и такси до серьезной и вполне успешной работы в банке. Но в какой-то момент его начал мучить вопрос: «А какую пользу я приношу людям?» Поворотной точкой стало осознание: инструктора запоминают на всю жизнь.

— Ты либо остаешься в памяти как очень плохой, либо как очень хороший. И мне захотелось быть тем, кто помогает исполнить мечту: сесть за руль и ездить уверенно, — поделился собеседник.

Стиль работы инструктора и почему за него он получает хейт

Одна из фишек Исы как инструктора — специально создавать на занятиях стрессовые ситуации, чтобы ученик столкнулся с ними под присмотром, а не в одиночку на экзамене или в реальной жизни. За что, кстати, парень нередко получает огромную порцию хейта: мол, зачем «терроризировать» совсем неопытного курсанта. Один из таких примеров, когда Иса дает задание найти место для остановки ровно за 30 секунд и вслух отсчитывает время.

Вирусный ролик с разворотом на 360 градусов Источник: instructor_isa_nn / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Курсанты сначала пытаются всё сделать побыстрее, но потом понимают: если торопишься, скорее всего, ошибешься. А когда они учатся не спешить даже под давлением времени, у них начинает получаться, — объяснил инструктор.

Еще одна методика, которую он использует, — тренировка внимательности к знакам. После каждого перекрестка Иса дает курсанту задание: либо выбрать место для остановки, либо набрать нужную скорость. Так прививается привычка смотреть на знаки, установленные после перекрестка.

Критику Иса получает и за то, что в работе с курсантами старается не давать прямых ответов, а подводит учеников к самостоятельным выводам. Хейтеры пишут: «Как курсант должен понять, если не давать ему конкретные указания?»

Инструктор объяснил свою позицию. Если курсант спрашивает: «Можно ли здесь поворачивать налево?», Иса не отвечает «да» или «нет», а задает наводящие вопросы: «Это перекресток?», «Есть ли запрещающие знаки?» Так ученик учится анализировать ситуацию, а не просто запоминать готовые решения.

Отдельно он прорабатывает с теми, кто учится на права, ужасающий страх перед экзаменом. Блогер говорит, что это очень важно, хотя многие коллеги закрывают на это глаза.

На вопрос «Сдам ли я экзамен?» Иса всегда отвечает притчей про доброго и злого волшебника: «Злой волшебник поймал бабочку и спросил доброго: „Живая она или мертвая?“ Если добрый скажет: „Мертвая“, злой раскроет ладонь, и окажется, что бабочка жива. Если скажет: „Живая“, злой сожмет кулак и убьет ее. Добрый волшебник ответил: „Всё в твоих руках“. Так и с экзаменом: результат зависит только от самого курсанта».

«Разметка словно провоцирует на ошибку»

По мнению Исы, одна из главных проблем на дорогах — это то, что «водители ездят по понятиям» и часто над правилами главенствует стадное чувство. Люди копируют поведение других, повторяют ошибки и искренне верят, что делают всё правильно.

«Подстава» на дороге Источник: instructor_isa_nn / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Но иногда и сами дороги города подводят водителей под нарушения. Иса привел пример с круговым движением в одной из точек Нижнего Новгорода: разметка будто бы разрешает съезд со средней полосы, хотя по ПДД так делать нельзя.

«Разметка словно провоцирует на ошибку. И люди едут, потому что „так нарисовано“, не задумываясь о правилах и безопасности», — заметил инструктор.

Особо остро Иса реагирует на привычку проскакивать на желтый сигнал светофора: «Многие думают, что на желтый можно, особенно если „всё равно никто не видит“. Но ПДД четко говорят: желтый — запрещающий сигнал, исключение, только если для остановки потребуется экстренное торможение. А в случае ДТП тот, кто ехал на желтый, почти наверняка окажется неправ».

Блогер-автоинструктор подчеркивает опасность такого подхода: «Человек с другой стороны может выезжать на зеленый и разогнаться до 60–80 км/ч. Он быстро окажется на перекрестке, пока ты проскакиваешь на желтый. Я сам попадал в ситуацию, когда буквально чудом избежал столкновения. Теперь стараюсь даже на мигающий зеленый не ехать: это всегда риск».

Иса также жестко выступает за использование ремней безопасности и критикует тех, кто покупает заглушки, чтобы не слышать предупреждающий сигнал: «Ты за 300 рублей покупаешь себе риск умереть или покалечить пассажира. Это глупость».

Он также развенчал миф о том, что подушки безопасности могут заменить ремень: «Подушки срабатывают на огромной скорости. Если ты не пристегнут, они могут серьезно травмировать. Они работают только в паре с ремнем — это единая система безопасности».

Бюрократический ад после ДТП

Особую боль Исы вызывают ситуации с оформлением ДТП (впрочем, как у каждого, кто хоть раз попадал в аварию), ущерб в которых превышает лимит европротокола (100 000 рублей). По его словам, попасть на разбор в ГАИ — это отдельный квест.

— Там целая история, как туда попасть, — рассказывает Иса, который не раз сталкивался с этим, в том числе на учебной машине. — С утра или днем, когда ГАИ закрывается, вешают список: туда вписываются те, кто не успел или не хочет стоять в очереди. Примерно в час ночи приходит человек и срывает этот список. Потом вешают новый, и люди записываются туда с часу, двух, трех ночи.

Иса не раз становился свидетелем напряженных сцен: «Приходят человек 10–15, а те, кто стоял с часу ночи, начинают ругаться. Один раз чуть до драки не дошло. Второй раз обошлось, разошлись более мирно. В итоге как-то всё решается, но атмосфера там… нервная».

«Главное, чтобы кто-то задумался»

Курьезный случай с курсантом на дороге Источник: instructor_isa_nn / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Глобально Иса заводил блог не только для того, чтобы показывать забавные и поучительные моменты с уроков, но и попытаться повлиять на дорожную культуру. В своих видео он разбирает типичные ошибки, объясняет спорные ситуации и показывает, как они выглядят глазами курсанта.

Вирусный ролик с разворотом на 360 градусов он воспринимает с иронией: да, ситуация курьезная, но именно такие примеры лучше всего показывают, как стресс и невнимательность могут привести к нелепым маневрам. При этом хейт в комментариях его не останавливает.

— Люди пытаются поймать меня на ошибках, и это нормально, — говорит Иса. — Главное, чтобы в итоге кто-то задумался и стал ездить чуть внимательнее.

Иногда комментарии его даже забавляют: «Бывает, откроешь — и просто поржать. Я редко спорю, но на хейтерские комментарии иногда отвечаю». Часто споры возникают и в жизни со знакомыми. Иса говорит, что особенно сложно с мужчинами: для них почему-то очень важно доказать, что они хорошо разбираются в машинах и ПДД. К слову, поэтому бывает сложнее обучать курсанта, который считает, что уже разбирается в вождении.